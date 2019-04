Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65eb2f4d-aca5-4508-98ba-17e21b9a763e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hazai zenei élet egyik legtehetségesebb fiatal zenekara, a pécsi Kaktus új nagylemezzel rukkolt ki, amelyet a hvg.hu-n már meg is hallgathat.","shortLead":"A hazai zenei élet egyik legtehetségesebb fiatal zenekara, a pécsi Kaktus új nagylemezzel rukkolt ki, amelyet...","id":"20190424_Vampirok_boszorkak_es_egyeb_elolenyek_itt_a_pecsi_Radiohead_uj_nagylemeze_Kaktus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65eb2f4d-aca5-4508-98ba-17e21b9a763e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7905c6-cde2-4644-84b5-7c7fb655d43b","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Vampirok_boszorkak_es_egyeb_elolenyek_itt_a_pecsi_Radiohead_uj_nagylemeze_Kaktus","timestamp":"2019. április. 24. 15:01","title":"Vámpírok, boszorkák és egyéb élőlények – itt a \"pécsi Radiohead\" új nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be507c2-8eb0-46a8-86d3-b30b198fc649","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azon is csodálkoznak a szülők, hogy volt sofőr, aki vállalta az utat.","shortLead":"Azon is csodálkoznak a szülők, hogy volt sofőr, aki vállalta az utat.","id":"20190425_Szakadt_gumiju_busszal_vittek_gyerekeket_uszotanfolyamra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2be507c2-8eb0-46a8-86d3-b30b198fc649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c898b2a-e2b8-493e-9b87-55576bd6199e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190425_Szakadt_gumiju_busszal_vittek_gyerekeket_uszotanfolyamra","timestamp":"2019. április. 25. 20:29","title":"Szakadt gumijú busszal vittek gyerekeket úszótanfolyamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48694742-1711-4fde-91d2-254479ac81e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szeretné behatóbban tanulmányozni, miként hat a súlytalanság a szervezetre.","shortLead":"A NASA szeretné behatóbban tanulmányozni, miként hat a súlytalanság a szervezetre.","id":"20190424_nasa_egerkiserlet_sulytalansag_kiserleti_egerek_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48694742-1711-4fde-91d2-254479ac81e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee90a1b0-58eb-48e6-960f-f4a8bcff153e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_nasa_egerkiserlet_sulytalansag_kiserleti_egerek_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2019. április. 24. 17:03","title":"Videó: Egereket küldött a NASA az űrállomásra, egészen furcsán kezdtek viselkedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080e5cc2-0036-4371-af78-9c2ce877b257","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Történelmi csúcson az EU támogatottsága - derül ki az új Eurobarometer felmérésből.","shortLead":"Történelmi csúcson az EU támogatottsága - derül ki az új Eurobarometer felmérésből.","id":"20190425_Igy_is_lehet_beszelni_az_EPvalasztasrol_lirai_kisfilmben_buzdit_a_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=080e5cc2-0036-4371-af78-9c2ce877b257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b896de3-eefd-4cb2-ac71-b5dec769f3b3","keywords":null,"link":"/kultura/20190425_Igy_is_lehet_beszelni_az_EPvalasztasrol_lirai_kisfilmben_buzdit_a_parlament","timestamp":"2019. április. 25. 10:58","title":"Így is lehet beszélni az EP-választásról: lírai kisfilmben buzdít a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f712eb-617e-430c-a253-ede58df6c02e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nemcsak az a kérdés, mekkora volt a királyság, hanem hogy egyáltalán létezett-e.","shortLead":"Nemcsak az a kérdés, mekkora volt a királyság, hanem hogy egyáltalán létezett-e.","id":"20190424_Evtizedes_vitat_donthet_el_egy_egyszeru_varfal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31f712eb-617e-430c-a253-ede58df6c02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53215bed-43d8-4ee8-9bb8-fe9351943688","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Evtizedes_vitat_donthet_el_egy_egyszeru_varfal","timestamp":"2019. április. 24. 15:59","title":"Évtizedes vitát dönthet el egy egyszerű várfal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d8a3dd-3fd6-43f0-857f-bdf171e38ab6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fitneszguru a 168 Órának adott interjúban azt mondta, nem tudná elviselni, hogy a vállalkozása sikere azon múljon, hogy melyik politikai erővel kell aktuálisan jóban lenni.","shortLead":"A fitneszguru a 168 Órának adott interjúban azt mondta, nem tudná elviselni, hogy a vállalkozása sikere azon múljon...","id":"20190425_Schobert_Norbert_Nem_kizart_hogy_en_lennek_az_orszagos_rendorfokapitany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8d8a3dd-3fd6-43f0-857f-bdf171e38ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8157dae1-117e-4938-9461-d741c3516af1","keywords":null,"link":"/elet/20190425_Schobert_Norbert_Nem_kizart_hogy_en_lennek_az_orszagos_rendorfokapitany","timestamp":"2019. április. 25. 11:27","title":"Schobert Norbert: Nem kizárt, hogy én lennék az országos rendőrfőkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c5055c-545c-44e4-9705-fed8eacd4b3a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pekingben jár a magyar kormányfő, tett pár érdekes kijelentést. ","shortLead":"Pekingben jár a magyar kormányfő, tett pár érdekes kijelentést. ","id":"20190425_orban_viktor_kina_peking_li_ko_csiang_egy_ut_kezdemenyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29c5055c-545c-44e4-9705-fed8eacd4b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7c8bdd-ac9a-4c1e-a69a-592019378466","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_orban_viktor_kina_peking_li_ko_csiang_egy_ut_kezdemenyezes","timestamp":"2019. április. 25. 07:51","title":"Orbán szerint a kínai vállalatok jobbá teszik a magyar gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b4b4ae-d91d-4be9-945b-3de1f7482f01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Bloomberg számolta ki az indexet a tavaly év végi árakra alapozva.","shortLead":"A Bloomberg számolta ki az indexet a tavaly év végi árakra alapozva.","id":"20190425_Meg_fog_lepodni_hol_a_legolcsobb_egy_konnyu_reggeli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39b4b4ae-d91d-4be9-945b-3de1f7482f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddf02f2-d7cb-481c-a9c7-f03efca4a250","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_Meg_fog_lepodni_hol_a_legolcsobb_egy_konnyu_reggeli","timestamp":"2019. április. 25. 06:45","title":"Meg fog lepődni, hol a legolcsóbb egy könnyű reggeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]