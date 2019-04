Agresszív utas miatt szállt le egy gép Ferihegyen

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hemasziri Fernando azután adta be felmondását, hogy a terrortámadás után az állam hivatalosan is elismerte, hogy hibás abban, hogy bizonyos hírszerzési információk birtokában nem cselekedtek.","shortLead":"Hemasziri Fernando azután adta be felmondását, hogy a terrortámadás után az állam hivatalosan is elismerte, hogy hibás...","id":"20190425_Lemondott_a_Sri_Lankai_vedelmi_miniszterium_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef360bcb-65ea-467c-8db6-6f0fe85db3ee","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_Lemondott_a_Sri_Lankai_vedelmi_miniszterium_vezetoje","timestamp":"2019. április. 25. 17:11","title":"Lemondott a Srí Lanka-i védelmi minisztérium vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf35d22b-cfdc-4f31-a1b6-d54fedea6aaa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Tea Párt valamiért úgy gondolta, megéri kétezer aláírással megpróbálni átcsúszni a 20 ezres határon, de az Egységes Magyar Nemzeti Néppártnak sem lett meg a húszezer ajánlás. Végül 9 lista lesz a szavazólapokon.","shortLead":"A Tea Párt valamiért úgy gondolta, megéri kétezer aláírással megpróbálni átcsúszni a 20 ezres határon, de az Egységes...","id":"20190425_Ket_partot_nem_enged_indulni_az_NVB_az_EPvalasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf35d22b-cfdc-4f31-a1b6-d54fedea6aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7747fe9a-77f2-4bbe-80b2-c16588eba0bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Ket_partot_nem_enged_indulni_az_NVB_az_EPvalasztason","timestamp":"2019. április. 25. 17:44","title":"Két pártot nem enged indulni az NVB az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a77352f-1ef4-47a9-a024-bd95463c2da6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az eset is alátámasztja, hogy a vasúti átjárókat minden esetben fokozott körültekintéssel kell megközelíteni. ","shortLead":"Ez az eset is alátámasztja, hogy a vasúti átjárókat minden esetben fokozott körültekintéssel kell megközelíteni. ","id":"20190426_a_nap_fotoja_nyitott_soromponal_is_johet_a_vonat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a77352f-1ef4-47a9-a024-bd95463c2da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672881c8-08aa-46b7-a248-80cbacf14f85","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_a_nap_fotoja_nyitott_soromponal_is_johet_a_vonat","timestamp":"2019. április. 26. 06:41","title":"Tatánál ismét bebizonyosodott, hogy nyitott sorompónál is jöhet a vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Hang szerint a szövetség egy munkatársának volt cége a legnagyobb hitelező.","shortLead":"A Magyar Hang szerint a szövetség egy munkatársának volt cége a legnagyobb hitelező.","id":"20190425_Osszegyujtottek_hogyan_lett_a_Magyar_Tenisz_Szovetsegnek_707_millios_tartozasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a5a2d8-acae-45f1-a9b1-0a363e5d5397","keywords":null,"link":"/sport/20190425_Osszegyujtottek_hogyan_lett_a_Magyar_Tenisz_Szovetsegnek_707_millios_tartozasa","timestamp":"2019. április. 25. 15:05","title":"Összegyűjtötték, hogyan lett a Magyar Tenisz Szövetségnek 707 milliós tartozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"414ef0c0-a02d-4010-8f92-4ac585217243","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az is kiderült, hol, mennyi lesz a belépő.","shortLead":"Az is kiderült, hol, mennyi lesz a belépő.","id":"20190425_Szombaton_nyitnak_a_strandok_Budapesten_keszuljon_a_libaborre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=414ef0c0-a02d-4010-8f92-4ac585217243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c900e216-3625-40c3-8ee1-2ecff4ce5bdd","keywords":null,"link":"/kkv/20190425_Szombaton_nyitnak_a_strandok_Budapesten_keszuljon_a_libaborre","timestamp":"2019. április. 25. 12:48","title":"Szombaton nyitnak a strandok Budapesten, készüljön a libabőrre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0271b2e-9491-4634-bc79-548161a21c85","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi azt állítja, autója a szervízből tűnt el 13 éve, a rendőrség szerint egy elszámolási vita miatt nemkapta vissza. ","shortLead":"A férfi azt állítja, autója a szervízből tűnt el 13 éve, a rendőrség szerint egy elszámolási vita miatt nemkapta...","id":"20190426_Autoszalonban_latta_viszont_eltunt_luxusautojat_egy_magyar_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0271b2e-9491-4634-bc79-548161a21c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703224a8-a7af-4fb3-92a6-9a4ec18652ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_Autoszalonban_latta_viszont_eltunt_luxusautojat_egy_magyar_ferfi","timestamp":"2019. április. 26. 20:45","title":"Autószalonban látta viszont eltűnt luxusautóját egy magyar férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A francia államfő összekötné a határőrizetet a menekültpolitikával.","shortLead":"A francia államfő összekötné a határőrizetet a menekültpolitikával.","id":"20190426_Macron_kizarna_a_magyarokat_is_a_schengeni_ovezetbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be678bcc-7af2-481d-9ba0-90559eddfd15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_Macron_kizarna_a_magyarokat_is_a_schengeni_ovezetbol","timestamp":"2019. április. 26. 12:45","title":"Macron kizárná a magyarokat is a schengeni övezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hét nő megölését vallotta be Cipruson egy hivatásos katonatiszt, akit eltűnt nők és kislányok ügyében folyó nyomozás során tartóztatott le a rendőrség; a helyi média szerint a szigetország első ismert sorozatgyilkosságáról van szó.","shortLead":"Hét nő megölését vallotta be Cipruson egy hivatásos katonatiszt, akit eltűnt nők és kislányok ügyében folyó nyomozás...","id":"20190426_ciprus_sorozatgyilkos_nikosz_metaxasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf2be4c-82c3-433b-b57c-eeea731ff9e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190426_ciprus_sorozatgyilkos_nikosz_metaxasz","timestamp":"2019. április. 26. 10:53","title":"Nőkkel és kislányokkal végzett Ciprus első sorozatgyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]