Egy miniszter és egy államtitkár is megkönnyezte a hortobágyi tájat, de az MTI Szent György-napi tudósítása amúgy is egy időutazás.

A mai magyar állattenyésztést, a mezőgazdaságot őseink kitartó, szorgalmas munkájukkal a Hortobágyon alapozták meg, az innen fejlődésnek indult értékeinkre büszkék vagyunk - idézte az MTI az agrárminisztert a szombati Szent György-napi kihajtási ünnepségen.

A puszta a mi büszkeségünk

Nagy István fontosnak nevezte, hogy megmaradjanak a Hortobágyon honos fajták, a gének, mert "ezek jelképeznek bennünket, és mutatják meg azokat az állomásokat, amelyeken keresztül fejlődött korszakról korszakra a magyar agrárium".

Nagy István agrárminiszter megidézi hortobágyi őseink szellemét © MTI/Vajda János

A hortobágyi puszta idén húsz éve lett a világörökség része, és

"büszkék lehetünk arra, hogy mások is értéknek tekintik azt, amit létrehoztak itt eleink".

Az agrárminiszter szerint mindaz, ami a Hortobágyon látható, a magyar kultúra része, egyszeri és megismételhetetlen érték, olyan alap, amelyre a jövőnk is épülhet"

Ló- és autóparkoló is lesz

Nagy István nem jött egyedül, vele tartott Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikai államtitkár is, valószínűleg azért is, hogy lenyilatkozhassa: 2020 szeptemberéig 3 milliárd forintos fejlesztés valósul meg a Hortobágyon. Felújítják a pusztai állatparkot, lovasparkot és parkolókat építenek, megújul a Pásztormúzeum és Hortobágy főtere is.

Hogy szemtanúi lehessenek

Az MTI tudósításának további részében a kihajtási ünnepségen álmélkodott, beszámolójukat szó szerint idézzük:

"Az esős idő ellenére sokan látogattak ki a hortobágyi kilenclyukú hídhoz, hogy szemtanúi lehessenek a puszta tavasznyitó eseményének, amelyen a kihajtási ünnep mellett kézműves vásárral, és Világörökségünk, a puszta napja elnevezésű rendezvénnyel is várták az érdeklődőket.

Csergető csikósok

A program idei díszvendége, a szintén világörökségi helyszín, a Fertő-táj volt. A gazdag állattartó tradíciókkal rendelkező Hortobágyon kiemelkedően fontos a Szent György-napi kihajtási ünnep, ahol a pásztorokkal és állatokkal is megismerkedhetnek az érdeklődők. A néphagyomány az igazi tavasz kezdetét mindig is Szent György napjától, április 24-étől számította. Az állattenyésztéssel foglalkozó népek körében az időjárástól és a legelők állapotától függően ez idő tájt hajtották ki a jószágokat a téli szálláshelyekről, ekkor történt a pásztorok, béresek fogadása vagy a juhbemérés is. A hagyományokhoz hűen a kilenclyukú hídon áthajtották a jószágokat, átvonultak a csergető csikósok, a híres pusztaötös, miközben a híd lábánál legelészett az impozáns szürkemarha gulya.

Gulyások a kihajtási ünnepen © MTI/Vajda János

Hamisítatlan pusztai

A puszta napján a híres hortobágyi csárdában hamisítatlan pusztai ételeket - szürke marhából, rackajuhból, házi bivalyból készült fogásokat - kínáltak a vendégeknek. Sokakat vonzott a vásártéri kézműves forgatag, ahol egyebek mellett bioételekkel, bioborokkal, kézműves termékekkel és színes programokkal várták a látogatókat. Medgyesi Gergely Árpád, a nemzeti park területén természetvédelmi fenntartási feladatokat ellátó Hortobágyi Nonprofit Kft. ügyvezetője az MTI-nek elmondta: a hortobágyi pusztán idén 1050 magyar szürke szarvasmarha tehén, 80 nóniusz kanca, mintegy 200 bivalytehén és 1300 racka anyajuh legel."