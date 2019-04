46 napos diétája során kettő és öt korsó sör között fogyasztott, és most azt mondja, soha nem érezte magát jobban. „Úgy érzem magam, mintha a 20-as éveimben lennék – mondja a most 43 éves katonai veterán, aki 132 kilóról lement 112-re - írja a The Daily Telegraph.

Mint mondta, mostantól rendszeresen fog ilyen időszakos éhezésekkel megtűzdelt programokat tartani. Ami még fontos, teszi hozzá, hogy nem lett elege a sörözésből, ilyen szigorú tempó mellett sem.

Hall azt mondja, úgy találta, a kúra után kevesebb alvásra van szüksége és úgy érzi, teljesen egészséges a teste. Hozzátette: Nem bátorít másokat, valószínűleg van más, jobb módja is az egészséges(ebb) fogyásnak.