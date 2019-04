Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végre a világnak is hasznára válhat a kattintgatás.","shortLead":"Végre a világnak is hasznára válhat a kattintgatás.","id":"20190429_Pornoval_mentene_meg_a_meheket_a_Pornhub","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d16448e-cb88-440d-93b2-a7c19746aec2","keywords":null,"link":"/elet/20190429_Pornoval_mentene_meg_a_meheket_a_Pornhub","timestamp":"2019. április. 29. 09:18","title":"Pornóval mentené meg a méheket a Pornhub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22425ae1-9cc3-47db-ba36-0b1eafa803a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre nem tudni, mi okozta a halálát. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi okozta a halálát. ","id":"20190428_Sao_Paulo_modell_meghalt_kifuto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22425ae1-9cc3-47db-ba36-0b1eafa803a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38281e7-66e5-4461-b4ed-b1eb6c3be5ce","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Sao_Paulo_modell_meghalt_kifuto","timestamp":"2019. április. 28. 16:50","title":"A kifutón halt meg egy modell São Paulóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69695eb-6644-4b57-b80d-e333cd4e60f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Panaszkodtak a felhasználók, hogy nem elég gyors a Nokia 9 PureView ujjlenyomat-olvasója. Kaptak is egy szoftverfrissítést, egyúttal viszont egy új problémát is.","shortLead":"Panaszkodtak a felhasználók, hogy nem elég gyors a Nokia 9 PureView ujjlenyomat-olvasója. Kaptak is...","id":"20190429_szotverfrissites_utan_becsaphato_a_nokia9_pureview_ujjlenyomatolvasoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c69695eb-6644-4b57-b80d-e333cd4e60f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee53fa0d-6559-482d-b18b-dfa439b27404","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_szotverfrissites_utan_becsaphato_a_nokia9_pureview_ujjlenyomatolvasoja","timestamp":"2019. április. 29. 15:03","title":"Gyorsabb lett, viszont becsapható a Nokia csúcstelefon ujjlenyomat-olvasója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az átlagkereset 12,1, a reálkereset 8,3 százalékkal nőtt egy év alatt.","shortLead":"Az átlagkereset 12,1, a reálkereset 8,3 százalékkal nőtt egy év alatt.","id":"20190430_KSH_kozel_346_ezer_forint_az_atlagkereset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37d95ce-97bf-4118-bd0c-270fbe9d9f8e","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_KSH_kozel_346_ezer_forint_az_atlagkereset","timestamp":"2019. április. 30. 09:07","title":"KSH: Közel 346 ezer forint az átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b35af0-4cc6-4569-b1ec-6209784fa1a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegeket Budapestre és Debrecenbe irányítják. ","shortLead":"A betegeket Budapestre és Debrecenbe irányítják. ","id":"20190430_Nincs_eleg_szakorvos_bezar_a_szolnoki_korhaz_fertozo_osztalya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70b35af0-4cc6-4569-b1ec-6209784fa1a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13f3a05-94b8-4a23-bf7b-a6d55afff889","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Nincs_eleg_szakorvos_bezar_a_szolnoki_korhaz_fertozo_osztalya","timestamp":"2019. április. 30. 16:01","title":"Nincs elég szakorvos, bezár a szolnoki kórház fertőző osztálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195efd92-389d-4da1-b49b-11f6f5ff3fef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök Rabatban és Marrákesben folytat majd tárgyalásokat","shortLead":"A házelnök Rabatban és Marrákesben folytat majd tárgyalásokat","id":"20190428_Kover_Laszlo_hivatalos_utra_megy_Marokkoba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=195efd92-389d-4da1-b49b-11f6f5ff3fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5c5f9c-d55d-496c-bdf0-6fc0057182bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Kover_Laszlo_hivatalos_utra_megy_Marokkoba","timestamp":"2019. április. 28. 16:55","title":"Kövér László hivatalos útra megy Marokkóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416b1841-9bd4-40ae-b60c-eb0902c97476","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 96 éves Menáhem Mendel Taub Izrael egyik legismertebb vallási vezetője volt. ","shortLead":"A 96 éves Menáhem Mendel Taub Izrael egyik legismertebb vallási vezetője volt. ","id":"20190429_Ezrek_bucsuztattak_a_nagykalloi_haszid_rabbit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=416b1841-9bd4-40ae-b60c-eb0902c97476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30bbd80d-18bc-4ebf-a9bb-0127cf5a4200","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Ezrek_bucsuztattak_a_nagykalloi_haszid_rabbit","timestamp":"2019. április. 29. 10:38","title":"Ezrek búcsúztatták a nagykállói haszid rabbit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d605dbe-3408-4f29-b3a9-aeb80c3be0dd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Adorjányi Máriusz közgazdászból lett barbecue-guru és szmókerkészítő. Nemcsak megél abból, hogy az evés, étkeztetés határterületein dolgozik, hanem kifejezetten boldog is vele. ","shortLead":"Adorjányi Máriusz közgazdászból lett barbecue-guru és szmókerkészítő. Nemcsak megél abból, hogy az evés, étkeztetés...","id":"20190428_Akinek_a_barbecue_a_legfontosabb_a_vilagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d605dbe-3408-4f29-b3a9-aeb80c3be0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e641b852-5b28-491a-836a-4780e6f9ecf0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190428_Akinek_a_barbecue_a_legfontosabb_a_vilagon","timestamp":"2019. április. 28. 19:00","title":"Akinek a barbecue a legfontosabb a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]