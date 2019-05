Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"986c5e1f-d340-4421-8ed9-287a3c2d3722","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elutasította a dél-afrikai Caster Semenya fellebbezését, amelyet a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) szabályozása miatt adott be.","shortLead":"A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elutasította a dél-afrikai Caster Semenya fellebbezését, amelyet a Nemzetközi...","id":"20190501_caster_semenya_cas_fellebbezes_gyogyszer_tesztoszteronszint_nemzetkozi_atletikai_verseny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=986c5e1f-d340-4421-8ed9-287a3c2d3722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb2f127-413a-4b2f-a36b-612f3e68fa6f","keywords":null,"link":"/sport/20190501_caster_semenya_cas_fellebbezes_gyogyszer_tesztoszteronszint_nemzetkozi_atletikai_verseny","timestamp":"2019. május. 01. 14:45","title":"Caster Semenya vesztett: nemzetközi szinten csak begyógyszerezve versenyezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792b27b5-7fca-412f-b6ad-2efe8a1852c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mindspace civil szervezet minden szombaton közösségi reggelit tartott a Rákóczi téri vásárcsarnokban. Most egy ideig nem fog. ","shortLead":"A Mindspace civil szervezet minden szombaton közösségi reggelit tartott a Rákóczi téri vásárcsarnokban. Most egy ideig...","id":"20190430_Tartanak_a_politizalastol_ezert_inkabb_betiltottak_az_osszes_rendezvenyt_a_budapesti_piacokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=792b27b5-7fca-412f-b6ad-2efe8a1852c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112b8323-b848-4143-9006-fc04bf05e78d","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Tartanak_a_politizalastol_ezert_inkabb_betiltottak_az_osszes_rendezvenyt_a_budapesti_piacokon","timestamp":"2019. április. 30. 16:23","title":"Tartanak a politizálástól, ezért inkább betiltották az összes rendezvényt a budapesti piacokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85173d7-5c83-4ad7-84c0-571b944f022d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Menesztette Theresa May brit miniszterelnök Gavin Williamson védelmi minisztert, miután a napokban bizalmas információk szivárogtak ki a kormány nemzetbiztonsági bizottságának üléséről. ","shortLead":"Menesztette Theresa May brit miniszterelnök Gavin Williamson védelmi minisztert, miután a napokban bizalmas információk...","id":"20190501_brit_vedelmi_miniszter_menesztes_nemzetbiztonsagi_bizottsag_huawei_5g","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e85173d7-5c83-4ad7-84c0-571b944f022d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87424661-5be0-41fb-8b22-fa1b7dbd7b4f","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_brit_vedelmi_miniszter_menesztes_nemzetbiztonsagi_bizottsag_huawei_5g","timestamp":"2019. május. 01. 20:25","title":"Kirúgták a brit védelmi minisztert, a Huawei-ügy van a háttérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke a Városligetben tarott beszédében jelentette be: egynapos ágazati munkabeszüntetést terveznek május 29-re.\r

","shortLead":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke a Városligetben tarott beszédében jelentette be: egynapos ágazati...","id":"20190501_pdsz_szucs_tamas_agazati_sztrajk_majus_29","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f8bb19-feb1-4236-9d3a-c20b0c048d59","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_pdsz_szucs_tamas_agazati_sztrajk_majus_29","timestamp":"2019. május. 01. 16:43","title":"Sztrájkot hirdetett az egyik pedagógusszakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed750222-1e91-419c-9ac5-d61e493f78f7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A produkció címét, a megjelenés dátumát és azt, hogy milyen formában készül el a történet, még nem hozták nyilvánosságra.","shortLead":"A produkció címét, a megjelenés dátumát és azt, hogy milyen formában készül el a történet, még nem hozták...","id":"20190430_Filmet_keszit_a_barlangban_rekedt_thai_focicsapatrol_a_Netflix","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed750222-1e91-419c-9ac5-d61e493f78f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a54630-c0c2-468d-b239-abb48ec15db2","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Filmet_keszit_a_barlangban_rekedt_thai_focicsapatrol_a_Netflix","timestamp":"2019. április. 30. 15:41","title":"Filmet készít a barlangban rekedt thai focicsapatról a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bfcec4d-7465-4528-a509-ccacf9f6f96f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dublini viaszmúzeumban a vastrónon ül Daenerys. Vagy legalábbis egy kicsit rá hasonlító szőke nő.","shortLead":"A dublini viaszmúzeumban a vastrónon ül Daenerys. Vagy legalábbis egy kicsit rá hasonlító szőke nő.","id":"20190430_Persze_hogy_van_mar_viaszszobor_a_Sarkanyok_Anyjarol_De_leginkabb_rohogni_lehet_rajta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bfcec4d-7465-4528-a509-ccacf9f6f96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9c0d5a-6a1f-4a33-8235-eb481d0dfa05","keywords":null,"link":"/kultura/20190430_Persze_hogy_van_mar_viaszszobor_a_Sarkanyok_Anyjarol_De_leginkabb_rohogni_lehet_rajta","timestamp":"2019. április. 30. 10:31","title":"Persze, hogy van már viaszszobor a Sárkányok Anyjáról. De leginkább röhögni lehet rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd6fd4c-e9c7-4cc0-8c99-2b3f87342d44","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A be nem fizetett adó végső soron a cégeknél maradhat, ez történhetett a Mészáros család egyik építőipari vállalatánál is.","shortLead":"A be nem fizetett adó végső soron a cégeknél maradhat, ez történhetett a Mészáros család egyik építőipari vállalatánál...","id":"20190430_A_legfontosabb_ponton_veszti_el_kozpenz_jelleget_a_tao","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afd6fd4c-e9c7-4cc0-8c99-2b3f87342d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6511ab5a-71c0-4411-bd22-c1347be53ad5","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_A_legfontosabb_ponton_veszti_el_kozpenz_jelleget_a_tao","timestamp":"2019. április. 30. 11:22","title":"A legfontosabb ponton veszti el közpénz jellegét a tao","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A labdarúgó másodosztály éllovasa a hosszabbításban szerzett góllal 2-1-re győzött Cegléden, sikerével pedig matematikailag is bebiztosította feljutását.","shortLead":"A labdarúgó másodosztály éllovasa a hosszabbításban szerzett góllal 2-1-re győzött Cegléden, sikerével pedig...","id":"20190501_zalaegerszeg_cegled_nbII_feljutas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b74c3fc-b5fb-45b4-8ba4-d50b8384296e","keywords":null,"link":"/sport/20190501_zalaegerszeg_cegled_nbII_feljutas","timestamp":"2019. május. 01. 21:47","title":"Hat év után újra NB I.-es a Zalaegerszeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]