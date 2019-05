Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folytatódik a 4iG azóta tartó sikerszériája, amióta felbukkant a felcsúti üzletember.","shortLead":"Folytatódik a 4iG azóta tartó sikerszériája, amióta felbukkant a felcsúti üzletember.","id":"20190502_Korhazi_ITfejleszteseket_nyert_Meszaros_Lorinckozeli_ITceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb55a124-d796-4c26-a5dc-b34e5d5aa2fe","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Korhazi_ITfejleszteseket_nyert_Meszaros_Lorinckozeli_ITceg","timestamp":"2019. május. 02. 18:28","title":"689 millió forintért dolgozhat a kórházaknak Mészáros Lőrinc IT-cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b3a593-c0ee-450f-a3ae-6f8bb16717c8","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"Jobb félni, mint megijedni, tartja a mondás. Ha pedig megnézzük az Európai Unió vagy az USA baleseti statisztikáit, kijelenthetjük: mindez bőven igaz. A modern társadalomban élők sok esetben rosszul mérik fel a rájuk leselkedő veszélyeket. Holott valójában otthonunkban sem vagyunk teljesen biztonságban. Sőt, néhány esetben ott a legkevésbé. De mit tehetünk testi épségünkért? A megoldás: konstruktív paranoia.","shortLead":"Jobb félni, mint megijedni, tartja a mondás. Ha pedig megnézzük az Európai Unió vagy az USA baleseti statisztikáit...","id":"generali_20190425_A_hosszu_elet_titka_a_paranoia_Talan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2b3a593-c0ee-450f-a3ae-6f8bb16717c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3251793d-dc88-4139-9299-55a3a795727f","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20190425_A_hosszu_elet_titka_a_paranoia_Talan","timestamp":"2019. május. 03. 07:30","title":"A hosszú élet titka a paranoia? Talán!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"},{"available":true,"c_guid":"d10ecb51-31dc-450a-9885-7a9e38c7bd56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A héten zajló konferencián a NASA és több más űrügynökség egy kitalált történet kapcsán veszik végig, mit kell tenni, ha felfedeznek egy közeledő és veszélyes aszteroidát.","shortLead":"A héten zajló konferencián a NASA és több más űrügynökség egy kitalált történet kapcsán veszik végig, mit kell tenni...","id":"20190501_nasa_fema_aszteroida_fold_becsapodas_szimulacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d10ecb51-31dc-450a-9885-7a9e38c7bd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"010e650a-55bc-4cf1-93fe-8546ed524fa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190501_nasa_fema_aszteroida_fold_becsapodas_szimulacio","timestamp":"2019. május. 01. 19:03","title":"A NASA éppen most próbálgatja, mi lesz, ha egy aszteroida tart majd a Föld felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Karbantartás lesz.","shortLead":"Karbantartás lesz.","id":"20190502_Hetvegen_nem_lehet_majd_autopalyamatricat_venni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e877e757-2187-4270-bf93-0262e5711859","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190502_Hetvegen_nem_lehet_majd_autopalyamatricat_venni","timestamp":"2019. május. 02. 16:16","title":"Hétvégén nem lehet majd autópálya-matricát venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af38e896-192a-4c84-b37f-d19a3065f100","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A \"Tölts fel öngyilkosságot!” mondat is szerepel egy új formátumú, vélhetően a napokban szétküldött levélből megnyíló hamis adóbevallós oldalon, amellyel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevében próbálkoznak személyes adatok megszerzésével kiberbűnözők – figyelmeztet a Quadron.","shortLead":"A \"Tölts fel öngyilkosságot!” mondat is szerepel egy új formátumú, vélhetően a napokban szétküldött levélből megnyíló...","id":"20190502_nav_adobevallas_adathalasz_level_atveres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af38e896-192a-4c84-b37f-d19a3065f100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e37dff3-4862-4e4e-8e43-a7a0e10ed74a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_nav_adobevallas_adathalasz_level_atveres","timestamp":"2019. május. 02. 10:03","title":"Bizarr e-mail terjed a NAV nevében, vigyázzon vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerbia felé nyugodtan el lehet hagyni a tranzitzónát – írta a miniszter. ","shortLead":"Szerbia felé nyugodtan el lehet hagyni a tranzitzónát – írta a miniszter. ","id":"20190502_Igy_magyarazza_Pinter_miert_nem_adnak_enni_tobbeknek_a_tranzitzonakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89538dd9-0ed6-4a19-9cec-06107c262203","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Igy_magyarazza_Pinter_miert_nem_adnak_enni_tobbeknek_a_tranzitzonakban","timestamp":"2019. május. 02. 10:32","title":"Így magyarázza Pintér, miért nem adnak enni többeknek a tranzitzónákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c159b3b-ff08-4bae-9c2a-3ef5f95c1818","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem lehet azt mondani, hogy autópálya-nagyhatalom lenne Románia, de ami épül, azt dizájnosra tervezik.","shortLead":"Nem lehet azt mondani, hogy autópálya-nagyhatalom lenne Románia, de ami épül, azt dizájnosra tervezik.","id":"20190502_poiana_csomopont_romania_autopalya_A4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c159b3b-ff08-4bae-9c2a-3ef5f95c1818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad6d924-cd0c-442d-852f-77ac8521a444","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_poiana_csomopont_romania_autopalya_A4","timestamp":"2019. május. 02. 17:28","title":"Szupermenő a lebegő körforgalom egy román autópályán, csak van egy kis baja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f399a89-9ed3-4469-b0ce-eecf2346c3f5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Azonnal érkezett a segítség, az állapota már stabil. ","shortLead":"Azonnal érkezett a segítség, az állapota már stabil. ","id":"20190502_Szerencseje_volt_Iker_Casillasnak_hogy_az_edzese_kapott_szivrohamot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f399a89-9ed3-4469-b0ce-eecf2346c3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc7f630-18a6-4116-aa72-3abaf9663664","keywords":null,"link":"/sport/20190502_Szerencseje_volt_Iker_Casillasnak_hogy_az_edzese_kapott_szivrohamot","timestamp":"2019. május. 02. 14:15","title":"Szerencséje volt Iker Casillasnak, hogy az edzésen kapott szívrohamot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]