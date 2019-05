Éppen húsz éve, hogy Nagy Kriszta, azaz Tereskova óriásplakátot állított ki a Lövölde téren: a Kortárs festőművész vagyok felirat mellett maga Tereskova állt fehérneműben, azt (is) üzenve, hogy ekkor már nem elég, ha hiteles művész, ezt be is kell vinni a köztudatba.

Nyolc éve még nem volt piaca a kortárs művészetnek, csak kevés, szánalmasan működő galéria létezett, ahol egy-két férj eljátszhatta anyunak, hogy galériatulajdonos. Állítom, hogy a hülye tévészerepléseimnek is köze van ahhoz, hogy beindult a piac. Közben komolyan vettek mint művészt, beírtam magam a művészettörténetbe, és fontos dolgokról is beszéltem, valószínűleg ezért nem lettem Kiszel Tünde, aki nem csinál semmit, és a médiaszereplései csak a médiaszerepléseiről szólnak

– nyilatkozta 2007-ben a Magyar Narancsnak.

2019. május 2-án Nagy Kriszta Tereskova x-T újra ott állt az óriásplakátján, de ott volt élőben is, hogy lefújhassa rajta azokat a részeket, amelyeket az Önszabályozó Reklám Testület Etikai Ad Hoc Bizottsága nem engedélyezett.

Az történt ugyanis, hogy az idén Régi és új álmok címmel, május 25-én kezdődő szentendrei Art Capital kortárs művészeti fesztivál egyik kiállítójaként elkészítette a húsz évvel ezelőtti Kortárs festőművész vagyok mai parafrázisát, Csipke Rózsika halott címmel.

Az Önszabályozó Reklám Testület Etikai Ad Hoc Bizottsága viszont úgy találta, az alkotás közzététele sértené a Magyar Reklámetikai Kódexet, mert "a reklám a mesehősre utalással a gyermekek figyelmének felkeltésére alkalmas, és ezen kívül kizárólag szexuális tartalmú képi üzenetet mutat, ami így öncélú, a botránykeltésen kívül más értelmezhető üzenete nincs".

A gyermekek és a szexualitás öncélú összekapcsolása, a figyelemfelkeltéshez a szexualitást felhasználó és a gyermekeket indokolatlanul bevonó módja nem etikus reklámozás, így nem elfogadható

– indokolták.

Az Art Capital szervezői tiszteletben tartják a reklámetikai döntést – így Nagy Kriszta Tereskova x-T újabb óriásplakátja nem kerül majd ki köztéri plakáthelyekre. Ugyanakkor egyetlen példányát, mint egyedi műalkotást a 7. kerületi Szövetség utca 19. melletti plakáthelyen bemutatták, Nagy Kriszta Tereskova x-T pedig piros spray-vel fújta le az inkriminált részeket, majd szignálta módosított művét.

A rögtönzött eseményen Végh Zsolt színész bemutatta az Art Capital Régi és új álmok tematikájához kapcsolódó – Facebookon és Instagramon – elérhető chatbotot: aki szeretné, azt a szervezők két hónapon keresztül minden héten egy interaktív “álom-sztorival” lepik meg.

Az Art Capital idén rövid filmekkel mutatja be a fesztivál öt fontos résztvevőjét, akik elmesélik az egyik álmukat. Ők lesznek Nagy Kriszta képzőművész, Kemény Zsófi költő, Kerekes Vica és Nagy Ervin színészek és Sardar Tagirovsky rendező, az első videót ide kattintva nézheti meg: