Már nem nézhetik az alagutat a vezetőablakból a gyerekek a 4-es metrón

[{"available":true,"c_guid":"10794a73-5861-47c3-a366-1275d07f56b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Egy kis hercegnő édesapukája is vagyok\" – írta Facebookjára Kis Grófo.","shortLead":"\"Egy kis hercegnő édesapukája is vagyok\" – írta Facebookjára Kis Grófo.","id":"20190503_Megszuletett_Kis_Grofo_harmadik_gyereke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10794a73-5861-47c3-a366-1275d07f56b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7dc86b-7614-4a52-a23a-aed53d4854ed","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Megszuletett_Kis_Grofo_harmadik_gyereke","timestamp":"2019. május. 03. 15:06","title":"Megszületett Kis Grófo harmadik gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bemutatta az MNB és a Bankszövetség, milyen leveleket küldenek ki, hogy mindenkit arra kérjenek, változtassa meg fix kamatozásúra a jelzáloghitelét.","shortLead":"Bemutatta az MNB és a Bankszövetség, milyen leveleket küldenek ki, hogy mindenkit arra kérjenek, változtassa meg fix...","id":"20190502_129_ezer_embernek_kuldenek_levelet_a_bankok_hogy_valtoztassak_meg_a_hitelszerzodest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d5ac62-988c-4ab1-91ee-b02a6f840458","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_129_ezer_embernek_kuldenek_levelet_a_bankok_hogy_valtoztassak_meg_a_hitelszerzodest","timestamp":"2019. május. 02. 15:18","title":"129 ezer embernek küldenek levelet a bankok, hogy változtassák meg a hitelszerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99fadad5-b60c-4a9c-a51b-6d6a4b325e2c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rossz jelzésnek minősítette és határozottan bírálta csütörtökön Markus Söder bajor kormányfő, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke azt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Matteo Salvinit, a Liga olasz kormánypárt vezetőjét fogadja Budapesten.","shortLead":"Rossz jelzésnek minősítette és határozottan bírálta csütörtökön Markus Söder bajor kormányfő, a bajor...","id":"20190502_Bajor_szovetsegese_biralta_Orbant_amiert_Salvinit_fogadja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99fadad5-b60c-4a9c-a51b-6d6a4b325e2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4de31d3-85ae-4d18-8d99-f1ce6786474d","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_Bajor_szovetsegese_biralta_Orbant_amiert_Salvinit_fogadja","timestamp":"2019. május. 02. 14:30","title":"Bajor szövetségese bírálta Orbánt, amiért Salvinit fogadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae9df8f-9a70-4696-bbba-58429da99b7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Migránsok, elszudánosodó Svédország és a legyőzendő sajtó: lakossági dübörgés.","shortLead":"Migránsok, elszudánosodó Svédország és a legyőzendő sajtó: lakossági dübörgés.","id":"20190503_Kocsis_Mate_a_sajto_az_ellenseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ae9df8f-9a70-4696-bbba-58429da99b7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c353f23-8bf8-49b4-a34c-5ac51f3a60ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Kocsis_Mate_a_sajto_az_ellenseg","timestamp":"2019. május. 03. 09:19","title":"Kocsis Máté: A sajtó az ellenfél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09227341-34fd-43c6-8b10-fb46a10453e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Matakónak hívják azt a tatufélét, amely teljes gömbbé tud összegömbölyödni. 