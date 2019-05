Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy újabb funkciót készített a Térkép szolgáltatásához, ami lényegében megmondja, milyen ételt érdemes választani egy adott étteremben.","shortLead":"A Google egy újabb funkciót készített a Térkép szolgáltatásához, ami lényegében megmondja, milyen ételt érdemes...","id":"20190505_google_terkep_etterem_a_google_terkepen_okostelefon_applikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2762be30-7e04-488b-a168-26b9c5dc50c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190505_google_terkep_etterem_a_google_terkepen_okostelefon_applikacio","timestamp":"2019. május. 05. 14:03","title":"Már tesztelik a Google Térkép új funkcióját, amivel biztosan finomat fog enni az étteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75292241-b031-4882-b075-aa87ebee7328","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem az első ilyen videó, amit látunk és hiába van az ország elég rendesen bekamerázva, ha éppen az nem látszik, ami a lényeg.","shortLead":"Nem az első ilyen videó, amit látunk és hiába van az ország elég rendesen bekamerázva, ha éppen az nem látszik, ami...","id":"20190506_rendszam_csalas_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75292241-b031-4882-b075-aa87ebee7328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942c204d-e9c0-410e-94aa-ab5855c7a774","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_rendszam_csalas_video","timestamp":"2019. május. 06. 14:22","title":"Úgy tűnik, elég sokan próbálkoznak a magyar utakon rendszám-eltüntetővel - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c2133b-0d74-48c3-8298-9f912e63506b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Debrecen sem marad néma nevű Facebook-oldalról szombaton jelentették a Fidesz hazugnak és félrevezetőnek tartott EP-kampányát, és vasárnap a közösségi oldal válaszolt is: eltávolították a hirdetést.","shortLead":"A Debrecen sem marad néma nevű Facebook-oldalról szombaton jelentették a Fidesz hazugnak és félrevezetőnek tartott...","id":"20190505_Sikerult_levetetni_egy_Fideszhirdetest_a_Facebookrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03c2133b-0d74-48c3-8298-9f912e63506b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f615dcd7-9bf1-4cc2-be55-94ac14200e30","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Sikerult_levetetni_egy_Fideszhirdetest_a_Facebookrol","timestamp":"2019. május. 05. 22:00","title":"Sikerült levetetni egy Fidesz-hirdetést a Facebookról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9109345a-6b48-4eec-b1aa-1ab051d83ff3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cars & Coffee rendezvény keretein belül immár harmadik alkalommal randevúznak egymással hazánk legexkluzívabb sport- és luxusautói.","shortLead":"A Cars & Coffee rendezvény keretein belül immár harmadik alkalommal randevúznak egymással hazánk legexkluzívabb sport...","id":"20190506_ritka_ferrarikat_nezne_eloben_vasarnap_keszthelyen_megteheti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9109345a-6b48-4eec-b1aa-1ab051d83ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ba6c28-09d4-4d0c-b2ae-7a5190cd0031","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_ritka_ferrarikat_nezne_eloben_vasarnap_keszthelyen_megteheti","timestamp":"2019. május. 06. 13:21","title":"Megnézné a legkülönlegesebb hazai szuperautókat? Keszthelyen megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755d421f-2276-4980-8eb3-5c7b6132232f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke szerint az európaiak már nem szeretik úgy egymást, mint a második világháború után, pedig manapság könnyebben jönne a szerelem. Nem lehet minden problémáért Brüsszelt hibáztatni, ezt a brit belpolitikai válság is jól illusztrálja.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke szerint az európaiak már nem szeretik úgy egymást, mint a második világháború után, pedig...","id":"20190504_Juncker_Elvesztettuk_a_kollektiv_libidonkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=755d421f-2276-4980-8eb3-5c7b6132232f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aaad831-9cdd-40a9-aa72-f8a54cc459e0","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Juncker_Elvesztettuk_a_kollektiv_libidonkat","timestamp":"2019. május. 04. 18:46","title":"Juncker: Elvesztettük a kollektív libidónkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e29d7a-0cbb-4a60-b7a6-c564a4228e95","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Átadták a Kaposvár Arénát.","shortLead":"Átadták a Kaposvár Arénát.","id":"20190504_Fideszes_polgarmester_Magyarorszag_megujitasanak_szimboluma_a_6_milliard_forintos_sportcsarnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60e29d7a-0cbb-4a60-b7a6-c564a4228e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48828034-eae5-4d4b-ab28-0b720d438c68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190504_Fideszes_polgarmester_Magyarorszag_megujitasanak_szimboluma_a_6_milliard_forintos_sportcsarnok","timestamp":"2019. május. 04. 21:55","title":"Fideszes polgármester: Magyarország megújításának szimbóluma a 6 milliárd forintos sportcsarnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kényszerleszállás közben kigyulladt egy repülőgép a moszkvai Seremetyevo repülőtéren. A gép Seremetyevóról szállt fel Murmanszk felé, de tüzet észleltek a fedélzeten, így a gép azonnal visszafordult. A gépen 78 személy tartózkodott, a hivatalos jelentések szerint 41 ember, köztük két gyermek halt meg a katasztrófában. Az égő gépről és a menekülő emberekről videó is készült.","shortLead":"Kényszerleszállás közben kigyulladt egy repülőgép a moszkvai Seremetyevo repülőtéren. A gép Seremetyevóról szállt fel...","id":"20190505_Sulyos_legibaleset_Moszkvaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5138189-9dfd-4d10-8492-d49fbdca63aa","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Sulyos_legibaleset_Moszkvaban","timestamp":"2019. május. 05. 18:14","title":"Súlyos légibaleset történt Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff478213-2c3a-4de5-9b9f-79c129782569","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közösségi oldalán üzent a DK elnöke az érettségizőknek. ","shortLead":"Közösségi oldalán üzent a DK elnöke az érettségizőknek. ","id":"20190506_Gyurcsany_az_erettsegizoknek_Nem_kell_nagyon_gorcsolni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff478213-2c3a-4de5-9b9f-79c129782569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b4c383-e714-4221-acf6-34fd5f3bb7eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Gyurcsany_az_erettsegizoknek_Nem_kell_nagyon_gorcsolni","timestamp":"2019. május. 06. 10:05","title":"Gyurcsány az érettségizőknek: Nem kell nagyon görcsölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]