[{"available":true,"c_guid":"6eafc23f-cd37-418c-aae6-4a2ddbe51729","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A közszolgálati műsorok nemzetközi konferenciájának, az INPUT-nak a hivatalos programjába került be zsinórban másodszor.","shortLead":"A közszolgálati műsorok nemzetközi konferenciájának, az INPUT-nak a hivatalos programjába került be zsinórban másodszor.","id":"20190506_Az_On_the_Spot_bekerult_a_vilag_legjobb_kozszolgalati_musorai_koze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6eafc23f-cd37-418c-aae6-4a2ddbe51729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa2622b-8487-4e54-b740-08d1c3e9f152","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Az_On_the_Spot_bekerult_a_vilag_legjobb_kozszolgalati_musorai_koze","timestamp":"2019. május. 06. 09:20","title":"Az On the Spot bekerült a világ legjobb közszolgálati műsorai közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24490a71-be59-4c6e-b1bd-dfe7678a6e56","c_author":"Morvay Péter","category":"vilag","description":"A nyugati szövetségesek árulása, majd a náci megszállás törést okozott a csehekben, de mára, főleg a gazdaságnak köszönhetően, jó a viszonyuk a németekkel. A szlovákok jelentős része pedig semmilyen közösséget nem vállal a Tiso-féle fasiszta bábállammal.","shortLead":"A nyugati szövetségesek árulása, majd a náci megszállás törést okozott a csehekben, de mára, főleg a gazdaságnak...","id":"201918__a_muncheni_egyezmeny__lerohanas__baballam__kettos_jatszma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24490a71-be59-4c6e-b1bd-dfe7678a6e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4033e4e-5c90-4713-b3a6-cfd864a63bb2","keywords":null,"link":"/vilag/201918__a_muncheni_egyezmeny__lerohanas__baballam__kettos_jatszma","timestamp":"2019. május. 05. 13:00","title":"A cseh történelem legsötétebb és a szlovák legszégyenteljesebb korszaka kezdődött 80 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef91f6fd-090a-422c-849a-1653c5c9a1d5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább harmincezren vonultak fel Glasgow-ban, hogy támogatásukról biztosítsák Nicola Sturgeont, Skócia első miniszterét, aki a közelmúltban megerősítette, kezdeményezni fogja, hogy hozzanak törvényt egy újabb függetlenségi népszavazás megrendezéséről.","shortLead":"Legalább harmincezren vonultak fel Glasgow-ban, hogy támogatásukról biztosítsák Nicola Sturgeont, Skócia első...","id":"20190504_Tobb_tizezren_vonultak_fuggetlensegert_Glasgowban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef91f6fd-090a-422c-849a-1653c5c9a1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f65a84-33a2-470e-a2a2-9dd1b24e66af","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Tobb_tizezren_vonultak_fuggetlensegert_Glasgowban","timestamp":"2019. május. 04. 20:24","title":"Több tízezren vonultak a függetlenségért Glasgow-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5987734-5b25-4a19-a0ee-74d949b64551","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"„Örömmel látnánk a magyar és a lengyel kormánypártot a Szabadság és Nemzetek Európája (ENF) frakcióban a májusi európai parlamenti választásokat követően” - jelentette ki vasárnap Marine Le Pen, a francia jobboldali Nemzeti Összefogás vezetője.","shortLead":"„Örömmel látnánk a magyar és a lengyel kormánypártot a Szabadság és Nemzetek Európája (ENF) frakcióban a májusi európai...","id":"20190505_Le_Pen_orommel_latna_a_magyar_es_a_lengyel_kormanypartot_egy_kozos_frakcioban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5987734-5b25-4a19-a0ee-74d949b64551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76df6249-a3e9-4969-b67c-a9191e893be9","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Le_Pen_orommel_latna_a_magyar_es_a_lengyel_kormanypartot_egy_kozos_frakcioban","timestamp":"2019. május. 05. 20:17","title":"Le Pen örömmel látná a magyar és a lengyel kormánypártot egy közös frakcióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfő délelőtt még országszerte kell ismétlődő esőre, záporra számítani, majd délutántól fokozatosan szűnik a csapadék, az esti órákban már inkább csak a Duna-Tisza közötti sávban eshet. Kezdetben az Alpokalja, illetve a Bakony csúcsain, később az Északi-középhegység magasabban fekvő részein havazás is előfordulhat. Sokfelé lesz erős, a Dunántúl nyugati részén, illetve a Zemplén térségében viharos a szél, majd az esti órákra veszít erejéből a légmozgás, de erős lökések még ekkor is előfordulhatnak. A leghidegebb órákban 2-8 fok lesz. Napközben 6-12 fokig melegszik a levegő.","shortLead":"Hétfő délelőtt még országszerte kell ismétlődő esőre, záporra számítani, majd délutántól fokozatosan szűnik a csapadék...","id":"20190505_Valtozatos_idojaras_ele_nezunk_de_legalabb_melegebb_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f7d65f-03e2-4485-9c92-98a11f1f8a88","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Valtozatos_idojaras_ele_nezunk_de_legalabb_melegebb_lesz","timestamp":"2019. május. 05. 17:39","title":"Változatos időjárás elé nézünk, de legalább melegebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzt kért a józsefvárosi testület egy tagja egy házfelügyelőtől, azzal fenyegetve, hogy ha nem fizet, bukja a lakását és a posztját is.","shortLead":"Pénzt kért a józsefvárosi testület egy tagja egy házfelügyelőtől, azzal fenyegetve, hogy ha nem fizet, bukja a lakását...","id":"20190506_A_lakas_elvetelevel_zsarolt_az_onkormanyzati_kepviselo_vadat_emeltek_ellene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19aca789-6d35-4358-9565-4728ec1d2313","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_A_lakas_elvetelevel_zsarolt_az_onkormanyzati_kepviselo_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2019. május. 06. 11:09","title":"A lakás elvételével zsarolt az önkormányzati képviselő, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d96ef6-de3e-4f32-b977-40528569bf24","c_author":"Németh Róbert","category":"itthon","description":"\"Magyarnak lenni annyit tesz, mint elárultnak lenni\" – ez is egy megfejtés. Meg az is, hogy annyit tesz, hogy megpróbálni normálisan beszélni a NER ellenében is. ","shortLead":"\"Magyarnak lenni annyit tesz, mint elárultnak lenni\" – ez is egy megfejtés. Meg az is, hogy annyit tesz...","id":"20190506_tul_a_liberalbolsizason_orban_kleine_zeitung","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12d96ef6-de3e-4f32-b977-40528569bf24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be770743-22f1-42de-bb69-3043bee0bea2","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_tul_a_liberalbolsizason_orban_kleine_zeitung","timestamp":"2019. május. 06. 13:55","title":"Az Orbán-interjú margójára: túl a liberálbolsizáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6a643b-6679-4758-a037-6d972bef1cd5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A már biztos ötödik - így bennmaradó - magyar válogatott 3-1-re kikapott az első helyen záró és feljutó házigazda kazah válogatottól a nurszultani divízió I/A jégkorong-világbajnokság vasárnapi utolsó mérkőzésén.","shortLead":"A már biztos ötödik - így bennmaradó - magyar válogatott 3-1-re kikapott az első helyen záró és feljutó házigazda kazah...","id":"20190505_Jegkorong__KazahsztanMagyarorszag_31_a_magyar_csapat_maradt_a_divizioban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f6a643b-6679-4758-a037-6d972bef1cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5c7c0e-a78c-44a4-b27a-becb194b5e65","keywords":null,"link":"/sport/20190505_Jegkorong__KazahsztanMagyarorszag_31_a_magyar_csapat_maradt_a_divizioban","timestamp":"2019. május. 05. 17:52","title":"Jégkorong – Kazahsztán-Magyarország 3-1, a magyar csapat maradt a divízióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]