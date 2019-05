A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete az idén 13.alkalommal hirdette meg a „Magyarország Tortája” - "Magyarország Cukormentes Tortája" pályázatot augusztus 20-i nemzeti ünnepünk ízes köszöntésére. A szakmai bírálók két fordulóban 31 beérkezett pályaműből választották ki a döntős tortákat. Versenybe szállni csak olyan kreációkkal lehetett, amelyek nem tartalmaznak aromákat, fondokat, növényi habot, margarint, modell burkolóanyagokat; 22-24 cm átmérőjű kerek formák és maximum 8 cm magasak (+dekoráció). Kreatív, új recepteket, a hazai ízvilágot tükrőző, Magyarországhoz köthető süteményeket várt a zsűri. Ezek az értékelés szempontjai között is szerepeltek az íz, küllem, technológia/praktikum, állag/textúra mellett.

© kenmedia.hu

A most lezárult verseny érdekessége, hogy Gerbeaud Emil emlékének négy versenymű is tisztelgett a zserbó torta formában való újragondolásával. Egy be is került az öt legjobb közé:

Akali meggyes mandula (Dezse Gergő,Mészáros Cukrászda, Szombathely)

Émile Emléke (Dénes Ilona, Művész Kávéház, Budapest)

Sopron Hűsége (Drávai Dávid,Hoffer Cukrászda, Sopron)

Boldogasszony csipkéje (Tóth Norbert,Tóth Cukrászda, Dunaföldvár)

Kékestető (Ipacs Balázs, Hisztéria Cukrászda, Tápiószecső, Budapest)

© kenmedia.hu

Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány és a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete által meghirdetett "Magyarország Cukormentes Tortája" verseny döntősei is megvannak. Ebben a kategóriában alapállásból nem tartalmazhatnak hozzáadott cukrot a sütemények.

A bírálatnál a fő szempontok között szerepel a szénhidrát és az energia érték is:

Mandulatorta cukormentesen (Szamos Marcipán Kft, Budapest)

Eredendő bűn (Álomsüti, Budapest)

Körös-menti Egres (Tímár Panzió és Étterem, Gyomaendrőd)

Boldogasszony csipkéje (Reök Kézműves Cukrászda, Szeged)

Cukormentes Kicsi Gesztenye (Accappella Cukrászda, Szeged)

© cukrászat.net

Mindkét verseny győztesét augusztus elején hirdetik ki, és az augusztus 20-i ünnepségeken kóstolhatja meg először a nagyközönség. Ezt követően az ország számos cukrászdája árusítja majd az új tortákat - remélhetőleg az eredeti receptek szerint készítve...