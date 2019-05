Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6224471-a45f-4372-a62a-28a6ec00d978","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, Egyiptom és Görögország után a vikingek idejébe kalauzolja a játékosokat a következő Assassin's Creed. ","shortLead":"Úgy tűnik, Egyiptom és Görögország után a vikingek idejébe kalauzolja a játékosokat a következő Assassin's Creed. ","id":"20190507_assassins_creed_ragnarok_ubisoft","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6224471-a45f-4372-a62a-28a6ec00d978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4d6065-de33-470c-a76b-1fadf98b152f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_assassins_creed_ragnarok_ubisoft","timestamp":"2019. május. 07. 11:03","title":"Kiszivároghatott az új Assassin's Creed, vikinges folytatás jöhet – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Hivatalosan megkereste a Szegedi Törvényszék az NVB-t annak érdekében, hogy a testület függessze fel Czeglédy Csaba mentelmi jogát, amit az EP-választás DK-s jelöltjeként szerzett – tudta meg a hvg.hu. Információink szerint a testület a napokban határoz a bíróság indítványáról, és elképzelhető, hogy nem lesz olyan sima döntés, mint tavaly, amikor Polt Péter javaslatára kaszálták el a politikus mentességét. Czeglédy elmegy a bizottsági ülésre, és fel akar szólalni.","shortLead":"Hivatalosan megkereste a Szegedi Törvényszék az NVB-t annak érdekében, hogy a testület függessze fel Czeglédy Csaba...","id":"20190506_Elso_menet_az_NVBn_a_birosag_elvetetne_Czegledy_Csaba_mentelmi_jogat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a2519c-b068-4690-bb89-b8643c4f6c4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Elso_menet_az_NVBn_a_birosag_elvetetne_Czegledy_Csaba_mentelmi_jogat","timestamp":"2019. május. 06. 10:05","title":"Első menet az NVB-n: a bíróság elvetetné Czeglédy Csaba mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff478213-2c3a-4de5-9b9f-79c129782569","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közösségi oldalán üzent a DK elnöke az érettségizőknek. ","shortLead":"Közösségi oldalán üzent a DK elnöke az érettségizőknek. ","id":"20190506_Gyurcsany_az_erettsegizoknek_Nem_kell_nagyon_gorcsolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff478213-2c3a-4de5-9b9f-79c129782569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b4c383-e714-4221-acf6-34fd5f3bb7eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Gyurcsany_az_erettsegizoknek_Nem_kell_nagyon_gorcsolni","timestamp":"2019. május. 06. 10:05","title":"Gyurcsány az érettségizőknek: Nem kell nagyon görcsölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szakemberei fogtak 7500 fotót, majd egyetlen, a világegyetemet ábrázoló képpé rakták össze.","shortLead":"A NASA szakemberei fogtak 7500 fotót, majd egyetlen, a világegyetemet ábrázoló képpé rakták össze.","id":"20190506_nasa_hubble_urteleszkop_hubble_legacy_field_foto_a_vilagegyetemrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3182040c-e223-4f35-a7b7-fe4cbfaf0c85","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_nasa_hubble_urteleszkop_hubble_legacy_field_foto_a_vilagegyetemrol","timestamp":"2019. május. 06. 11:03","title":"16 év Hubble-képét gyúrta egybe a NASA, az eredmény lenyűgöző lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bővítik a Hármashalom-oltár színpadát, új liturgikus bútorokat helyeznek el, és felújítják a csíksomlyói Jakab Antal Házat is, ahol Ferenc pápa ebédelni fog. \r

","shortLead":"Bővítik a Hármashalom-oltár színpadát, új liturgikus bútorokat helyeznek el, és felújítják a csíksomlyói Jakab Antal...","id":"20190506_Milliokkal_tamogatja_a_csiksomlyoi_papai_miset_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364c47d2-f7f7-46df-a899-4368156a92c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Milliokkal_tamogatja_a_csiksomlyoi_papai_miset_a_kormany","timestamp":"2019. május. 06. 13:12","title":"Milliókkal támogatja a csíksomlyói pápai misét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem vizsgálták eléggé, mekkora az ügyfelek teherbíró képessége, és több befektetői döntést nem kellő gondossággal hoztak meg.","shortLead":"Nem vizsgálták eléggé, mekkora az ügyfelek teherbíró képessége, és több befektetői döntést nem kellő gondossággal...","id":"20190506_Ujabb_22_millios_buntetest_osztott_ki_az_MNB","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92e6086-9bf9-4316-9fa9-a5a8f85f0245","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Ujabb_22_millios_buntetest_osztott_ki_az_MNB","timestamp":"2019. május. 06. 10:20","title":"Újabb 22 milliós büntetést osztott ki az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec0876a-1766-4dae-aaa4-86cfd113a0e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zárt béta után a szélesebb közönség számára is megnyílt a lehetőség, hogy tesztelje a The Elder Scrolls új részét, a Bladeset. ","shortLead":"A zárt béta után a szélesebb közönség számára is megnyílt a lehetőség, hogy tesztelje a The Elder Scrolls új részét...","id":"20190506_the_elder_scrolls_blades_mobiljatek_android_ios_korai_hozzaferes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ec0876a-1766-4dae-aaa4-86cfd113a0e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca95c2d-7418-4367-983d-ae88ebf12ced","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_the_elder_scrolls_blades_mobiljatek_android_ios_korai_hozzaferes","timestamp":"2019. május. 06. 10:33","title":"Megjött a Fallout készítőinek új játéka, bárki letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1747b2d7-f1b9-40c8-9ba1-5a1813ab029c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A frissen megválasztott elnök szerint a jelenlegi helyzeten ők sem tudnának érdemben változtatni.","shortLead":"A frissen megválasztott elnök szerint a jelenlegi helyzeten ők sem tudnának érdemben változtatni.","id":"20190507_Korhazszovetseg_semmi_szukseg_kancellarokra_a_korhazakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1747b2d7-f1b9-40c8-9ba1-5a1813ab029c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c321418a-dbb0-440b-8aa6-2c0ee84b6ef4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_Korhazszovetseg_semmi_szukseg_kancellarokra_a_korhazakban","timestamp":"2019. május. 07. 10:11","title":"Kórházszövetség: Semmi szükség kancellárokra a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]