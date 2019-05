Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a47244f4-ed32-4efd-a08d-f2ddd2bfb3d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányhivatalban tartott fórumot a Fidesz Szegeden, Szijjártó Pétert a Szegedma Klub hívta meg. A Momentum a helyszín megválasztása miatt tesz feljelentést, mert a törvény szerint közhivatalokban nem lehet választási fórumokat tartani. ","shortLead":"A kormányhivatalban tartott fórumot a Fidesz Szegeden, Szijjártó Pétert a Szegedma Klub hívta meg. A Momentum...","id":"20190508_Feljelentest_tesz_a_Momentum_torvenyserto_politikai_nagygyulest_tartottak_a_szegedi_kormanyhivatalban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a47244f4-ed32-4efd-a08d-f2ddd2bfb3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c58371a-7d08-498a-9341-db92f3facf40","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Feljelentest_tesz_a_Momentum_torvenyserto_politikai_nagygyulest_tartottak_a_szegedi_kormanyhivatalban","timestamp":"2019. május. 08. 09:55","title":"Feljelentést tesz a Momentum: törvénysértő politikai nagygyűlést tartottak a szegedi kormányhivatalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68661e07-b5ee-435d-8026-25d72a3181bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit The Handwriting Company robotja azokat az apró különbségeket is észleli a szövegben (majd le is utánozza azt), ami kifejezetten egyedivé teszi az emberi kézírást.","shortLead":"A brit The Handwriting Company robotja azokat az apró különbségeket is észleli a szövegben (majd le is utánozza azt...","id":"20190509_keziras_robot_hemingway_the_handwriting_company","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68661e07-b5ee-435d-8026-25d72a3181bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4778c158-e59a-4dd6-9c1b-a77d1ae95f72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_keziras_robot_hemingway_the_handwriting_company","timestamp":"2019. május. 09. 12:33","title":"Videó: Csináltak egy robotot, ami szinte tökéletesen utánozza az emberi kézírást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7426e829-3d9e-4770-a0a2-8dd7700eed93","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Munkaügyi bírságot is fizethet a cég, ha nem figyel a nyári szabadságok szabályos kiadására. Az Adózóna összegyűjtötte az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.","shortLead":"Munkaügyi bírságot is fizethet a cég, ha nem figyel a nyári szabadságok szabályos kiadására. Az Adózóna összegyűjtötte...","id":"20190507_Mire_kell_figyelni_amikor_kiadjak_a_nyari_szabadsagokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7426e829-3d9e-4770-a0a2-8dd7700eed93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04b390d-b741-4959-bc95-5678b644a016","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190507_Mire_kell_figyelni_amikor_kiadjak_a_nyari_szabadsagokat","timestamp":"2019. május. 07. 16:36","title":"Mire kell figyelni, amikor kiadják a nyári szabadságokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58117e2-8744-45aa-ae3e-a87eb5199b90","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megnyitotta online shopját a SPAR, az üzletlánc termékei egyelőre Budapesten és a fővároshoz közel fekvő 49 településen elérhetőek a webáruházban. A bővítés egyelőre nincs napirenden, a cég a tapasztalatok alapján dönt majd arról, hogyan fejleszti tovább világhálós szolgáltatását.","shortLead":"Megnyitotta online shopját a SPAR, az üzletlánc termékei egyelőre Budapesten és a fővároshoz közel fekvő 49 településen...","id":"20190509A_SPAR_is_megnyitotta_online_uzletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e58117e2-8744-45aa-ae3e-a87eb5199b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77ef2c4-bba8-4ea0-9d26-feccd71bd5cb","keywords":null,"link":"/kkv/20190509A_SPAR_is_megnyitotta_online_uzletet","timestamp":"2019. május. 09. 06:15","title":"A SPAR is megnyitotta online üzletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az áfacsalás nagy üzlet, talán a legnagyobb az Európai Unióban – ezt állapítja meg a Correctiv oknyomozó újságíró csoport tanulmánya, melyet a német Deutsche Welle ismertet.","shortLead":"Az áfacsalás nagy üzlet, talán a legnagyobb az Európai Unióban – ezt állapítja meg a Correctiv oknyomozó újságíró...","id":"20190508_Igy_lopnak_az_unios_tagallamoktol_sulyos_euromilliardokat_az_afacsalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e11dab-dc41-41e0-9b33-0ebe62fe7234","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Igy_lopnak_az_unios_tagallamoktol_sulyos_euromilliardokat_az_afacsalok","timestamp":"2019. május. 08. 11:31","title":"Így lopnak az uniós tagállamoktól súlyos eurómilliárdokat az áfacsalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45103f1-9155-4ca1-ab0e-49ff3579dafc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két héttel az európai parlamenti választás előtt dübörög a Fidesz országjárása.","shortLead":"Két héttel az európai parlamenti választás előtt dübörög a Fidesz országjárása.","id":"20190508_bayer_zsolt_fidesz_ep_kampany_pesterzsebet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a45103f1-9155-4ca1-ab0e-49ff3579dafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11a0a63-f6d1-4531-a19d-0af961bda66a","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_bayer_zsolt_fidesz_ep_kampany_pesterzsebet","timestamp":"2019. május. 08. 09:26","title":"Bayer: Már a nemeinket is lopják tőlünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf2fad4-aad5-40c7-9a61-ac1a8f90f99d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lockett Deanna letette az állampolgársági esküt a zuglói anyakönyvi hivatalban, így az ősszel kezdődő következő szezontól már a magyar rövidpályás gyorskorcsolyacsapat tagjaként versenyez.","shortLead":"Lockett Deanna letette az állampolgársági esküt a zuglói anyakönyvi hivatalban, így az ősszel kezdődő következő...","id":"20190507_lockett_deanna_ausztral_honositas_allampolgarsag_rovidpalyas_gyorskorcsolya_short_track","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbf2fad4-aad5-40c7-9a61-ac1a8f90f99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"437afc7e-bae4-4275-aa0b-c4fee1e916ba","keywords":null,"link":"/sport/20190507_lockett_deanna_ausztral_honositas_allampolgarsag_rovidpalyas_gyorskorcsolya_short_track","timestamp":"2019. május. 07. 21:44","title":"Ausztrálból lett magyarral erősítenek a gyorskorcsolyázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940dc1f9-30e6-4868-90c2-0dac40bb1f34","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most még az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója.","shortLead":"Most még az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója.","id":"20190507_Az_EBRD_igazgatosagi_tagja_lesz_Barcza_Gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=940dc1f9-30e6-4868-90c2-0dac40bb1f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f14cf92-847e-4190-a74f-ed5351a229d0","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Az_EBRD_igazgatosagi_tagja_lesz_Barcza_Gyorgy","timestamp":"2019. május. 07. 15:10","title":"Az EBRD igazgatósági tagja lesz Barcza György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]