[{"available":true,"c_guid":"e728f294-7bb3-4d4b-891e-f21939e86ca8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valakinek esetleg nem jön be a limuzinforma, annak más járművet is kínál az orosz prémiummárka, az Aurus. ","shortLead":"Ha valakinek esetleg nem jön be a limuzinforma, annak más járművet is kínál az orosz prémiummárka, az Aurus. ","id":"20190510_a_nap_fotoi_a_miniszter_mar_kiprobalta_az_uj_orosz_luxusterepjarot_a_komendantot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e728f294-7bb3-4d4b-891e-f21939e86ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"addfcc62-ffd1-49e7-b3ab-007492b1557f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_a_nap_fotoi_a_miniszter_mar_kiprobalta_az_uj_orosz_luxusterepjarot_a_komendantot","timestamp":"2019. május. 10. 11:21","title":"A nap fotói: a miniszter már kipróbálta az új orosz luxusterepjárót, a Komendantot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b4802ee-e9f4-4aca-956a-eaf4a16b35ab","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Feljelentést tett az OH, mert egy nappal a történelemteszt időpontja előtt állítólag kiszivárogtak az aktuális esszékérdések. Az utóbbi években nem, de előtte azért történt már hasonló. Majdnem minden miniszternek fájhatott a feje emiatt, volt, aki épphogy nem bukott bele a botrányba. A diákok legtöbbször rosszul jöttek ki az ilyen esetekből.","shortLead":"Feljelentést tett az OH, mert egy nappal a történelemteszt időpontja előtt állítólag kiszivárogtak az aktuális...","id":"20190508_Kronika_nem_az_idei_az_elso_erettsegi_botrany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b4802ee-e9f4-4aca-956a-eaf4a16b35ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2316023-b56c-4b38-a60d-9dbb574aeedc","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Kronika_nem_az_idei_az_elso_erettsegi_botrany","timestamp":"2019. május. 08. 15:51","title":"Nem az idei az első érettségi botrány – majdnem bukott miniszter is emiatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65551b40-61ac-428e-a6c0-64d3e6fc94dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt szerdán jelentette be Facebook-oldalán az MSZP–P listavezetője.","shortLead":"Ezt szerdán jelentette be Facebook-oldalán az MSZP–P listavezetője.","id":"20190508_Nyilvanos_vitara_hivta_Trocsanyi_Laszlot_Toth_Bertalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65551b40-61ac-428e-a6c0-64d3e6fc94dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d88470-ef53-4832-8965-bdf8334ebc32","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Nyilvanos_vitara_hivta_Trocsanyi_Laszlot_Toth_Bertalan","timestamp":"2019. május. 08. 18:59","title":"Nyilvános vitára hívta Trócsányi Lászlót Tóth Bertalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64356182-94fc-48af-a602-d60de1bef372","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor \"árulásától\" egy demokratikusabb Európáig minden a terítékre kerül Nagyszebenben, ahol az EP-választás előtti utolsó találkozójukat tartják az EU vezetői. A hangulat paprikás, ám minden arra utal: a mostaninál is durvább viták jöhetnek a közeljövőben.","shortLead":"Orbán Viktor \"árulásától\" egy demokratikusabb Európáig minden a terítékre kerül Nagyszebenben, ahol az EP-választás...","id":"20190509_nagyszeben_eu_csucs_csucsjelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64356182-94fc-48af-a602-d60de1bef372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af4164f-7ec9-440a-beab-5bae6a8e8fe8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_nagyszeben_eu_csucs_csucsjelolt","timestamp":"2019. május. 09. 06:30","title":"Orbán Viktorral indult a nagyszebeni EU-csúcs is, de nem számára legnagyobb a tétje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"559b9414-d932-4b62-9cd4-ead9d879ab0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megemelt lakásáfa miatt zuhan az új lakások száma Budapesten, de a mégis megépültekre is egyre kisebb a kereslet. Az áremelkedés pedig továbbra is drasztikus.","shortLead":"A megemelt lakásáfa miatt zuhan az új lakások száma Budapesten, de a mégis megépültekre is egyre kisebb a kereslet...","id":"20190509_Tovabbra_is_egekben_a_lakasarak_pedig_mar_alig_van_aki_uj_lakast_epitene_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=559b9414-d932-4b62-9cd4-ead9d879ab0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f212ca-8e82-4428-8690-a8f772586ce5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Tovabbra_is_egekben_a_lakasarak_pedig_mar_alig_van_aki_uj_lakast_epitene_Budapesten","timestamp":"2019. május. 09. 09:57","title":"Továbbra is egekben az ingatlanárak, közben már alig van, aki lakást építene Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Samsung megtalálhatta a hibát, ami miatt a Galaxy Fold készülékek egy nap használat után tönkrementek. A cég hamarosan bejelenti, mikor lesz elérhető az összehajtható okostelefon.","shortLead":"A jelek szerint a Samsung megtalálhatta a hibát, ami miatt a Galaxy Fold készülékek egy nap használat után...","id":"20190509_samsung_osszehajthato_okostelefon_galaxy_fold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff59ae40-8c43-430a-a9f3-d54a63ef64a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_samsung_osszehajthato_okostelefon_galaxy_fold","timestamp":"2019. május. 09. 11:03","title":"Váratlan fordulat: a Samsung pénteken jelenti be, mikor lesz elérhető a Galaxy Fold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351924b8-c01e-4a9d-b9c8-453c64c5b5c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy Gábor Tamás pénzosztásán nem háborodott fel a Fidesz, Botka Lászlóén igen.","shortLead":"Nagy Gábor Tamás pénzosztásán nem háborodott fel a Fidesz, Botka Lászlóén igen.","id":"20190509_8_ezer_forintot_ajandekozott_minden_80_ev_felettinek_a_budavari_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=351924b8-c01e-4a9d-b9c8-453c64c5b5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5cd8d60-ddad-48a1-8a1d-00b412bd790b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_8_ezer_forintot_ajandekozott_minden_80_ev_felettinek_a_budavari_polgarmester","timestamp":"2019. május. 09. 10:40","title":"8 ezer forintot ajándékozott minden 80 év felettinek a budavári polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e529241f-f145-4cfb-9af5-2fdb1f23df61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kereskedelmi háború újabb nagy offenzívája kezdődött el.","shortLead":"A kereskedelmi háború újabb nagy offenzívája kezdődött el.","id":"20190510_Tobb_ezer_kinai_cucc_vamjat_emelte_meg_Trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e529241f-f145-4cfb-9af5-2fdb1f23df61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd7b19a-d334-44c4-9f84-6c635e299cc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Tobb_ezer_kinai_cucc_vamjat_emelte_meg_Trump","timestamp":"2019. május. 10. 09:28","title":"Több ezer kínai cucc vámját emelte meg Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]