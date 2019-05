Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A híres természetfilmes, David Attenborough szinte minden kalandján rögzítette a környezet zajait és zenéit. Utóbbi kapcsán fogalmazott most meg egy különös kérést. ","shortLead":"A híres természetfilmes, David Attenborough szinte minden kalandján rögzítette a környezet zajait és zenéit. Utóbbi...","id":"20190508_david_attenborough_93_eves_zene_remixpalyazat_dj_indonez_nepzene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b0a5a3-242c-4ee8-8692-c1915eff05f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_david_attenborough_93_eves_zene_remixpalyazat_dj_indonez_nepzene","timestamp":"2019. május. 08. 16:03","title":"Tőle szokatlan kéréssel állt elő az éppen születésnapját ünneplő David Attenborough","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három autó ütközött. ","shortLead":"Három autó ütközött. ","id":"20190510_Teljes_utlezaras_az_M3as_autopalyan_Hatvan_kozeleben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda42521-58ea-4915-a725-11f29e388186","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_Teljes_utlezaras_az_M3as_autopalyan_Hatvan_kozeleben","timestamp":"2019. május. 10. 05:55","title":"Teljes útlezárás az M3-as autópályán Hatvan közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három független, meg nem választott képviselőjelölt sehogy sem tudott elszámolni a kampánypénzzel, vádat emelt ellenük az ügyészség.","shortLead":"A három független, meg nem választott képviselőjelölt sehogy sem tudott elszámolni a kampánypénzzel, vádat emelt...","id":"20190508_Eltuntette_a_kampanypenzt_harom_debreceni_kepviselojelolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce799c9-debf-4da2-b6cc-0612976af201","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Eltuntette_a_kampanypenzt_harom_debreceni_kepviselojelolt","timestamp":"2019. május. 08. 17:01","title":"Eltüntette a kampánypénzt a három debreceni képviselőjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8248e3-a49b-4eb5-a9e5-cc114750c7c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung szerdán mutatta be az Isocell Bright GW1 nevű szenzorát, amit a tervek szerint a 2020-ban érkező csúcsmobilba szerelnének be először.","shortLead":"A Samsung szerdán mutatta be az Isocell Bright GW1 nevű szenzorát, amit a tervek szerint a 2020-ban érkező csúcsmobilba...","id":"20190509_samsung_isocell_bright_gw1_mobilkamera_szenzor_mobilfotozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a8248e3-a49b-4eb5-a9e5-cc114750c7c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775b800e-059d-4b48-926e-8262006bdd39","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_samsung_isocell_bright_gw1_mobilkamera_szenzor_mobilfotozas","timestamp":"2019. május. 09. 08:33","title":"A Samsung csinált egy 64 megapixeles mobilkamerát, jövőre már fotózhatunk is vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7d97e5-5bbd-44e4-a124-26aa3034e58b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dél-Koreában észlelték, hogy Észak-Koreából kilőttek valamilyen lövedéket. ","shortLead":"Dél-Koreában észlelték, hogy Észak-Koreából kilőttek valamilyen lövedéket. ","id":"20190509_EszakKorea_megint_Japan_fele_lott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b7d97e5-5bbd-44e4-a124-26aa3034e58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b5da0b-9de5-4418-ae20-0ec3a77400b8","keywords":null,"link":"/vilag/20190509_EszakKorea_megint_Japan_fele_lott","timestamp":"2019. május. 09. 10:44","title":"Észak-Korea megint Japán felé lőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b355bbec-e6d0-4572-8485-51908ee8422a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igen, Denerisznek. Csakúgy, mint a Trónok harca egyik főszereplőjét. ","shortLead":"Igen, Denerisznek. Csakúgy, mint a Trónok harca egyik főszereplőjét. ","id":"20190508_anyakonyveztetheto_noi_nevek_denerisz_tronok_harca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b355bbec-e6d0-4572-8485-51908ee8422a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f123e90-873c-4542-9f70-61685a4701a8","keywords":null,"link":"/elet/20190508_anyakonyveztetheto_noi_nevek_denerisz_tronok_harca","timestamp":"2019. május. 08. 20:57","title":"Az megvan, hogy a magyarok már Denerisznek is nevezhetik a lányukat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"559b9414-d932-4b62-9cd4-ead9d879ab0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megemelt lakásáfa miatt zuhan az új lakások száma Budapesten, de a mégis megépültekre is egyre kisebb a kereslet. Az áremelkedés pedig továbbra is drasztikus.","shortLead":"A megemelt lakásáfa miatt zuhan az új lakások száma Budapesten, de a mégis megépültekre is egyre kisebb a kereslet...","id":"20190509_Tovabbra_is_egekben_a_lakasarak_pedig_mar_alig_van_aki_uj_lakast_epitene_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=559b9414-d932-4b62-9cd4-ead9d879ab0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f212ca-8e82-4428-8690-a8f772586ce5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Tovabbra_is_egekben_a_lakasarak_pedig_mar_alig_van_aki_uj_lakast_epitene_Budapesten","timestamp":"2019. május. 09. 09:57","title":"Továbbra is egekben az ingatlanárak, közben már alig van, aki lakást építene Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5659f47c-d025-4496-a297-0c236f3d4156","c_author":"Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligencia által vezérelt fegyverek és rajokban tevékenykedő robotok vívnak majd a győzelemért a jövő harcterein, de hol lesznek az emberek? A Magyar Honvédség Modernizációs Intézete által szervezett Digital Soldier 2.0 konferencián rangos előadók kerestek választ a kérdésre.

","shortLead":"Mesterséges intelligencia által vezérelt fegyverek és rajokban tevékenykedő robotok vívnak majd a győzelemért a jövő...","id":"20190508_digital_soldier_2_0_konferencia_jovo_katonai_haditechnika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5659f47c-d025-4496-a297-0c236f3d4156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e1f537-3401-42ff-9720-7560d0ea1a93","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_digital_soldier_2_0_konferencia_jovo_katonai_haditechnika","timestamp":"2019. május. 08. 19:03","title":"Rajok és kentaurok: ilyen futurisztikus katonák vívják majd a (közel)jövő háborúit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]