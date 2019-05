Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a75776e9-f69d-49ee-9338-ba823fe475be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó erőben van a hazai újautó-piac, de sokan kivárnak.","shortLead":"Jó erőben van a hazai újautó-piac, de sokan kivárnak.","id":"20190503_A_dizelek_es_a_nagycsalados_autok_miatt_is_bizonytalanok_most_az_autovasarlok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a75776e9-f69d-49ee-9338-ba823fe475be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c620dd1e-7827-41dc-84ae-3aed18969826","keywords":null,"link":"/cegauto/20190503_A_dizelek_es_a_nagycsalados_autok_miatt_is_bizonytalanok_most_az_autovasarlok","timestamp":"2019. május. 03. 09:13","title":"A dízelek és a nagycsaládos autók miatt is bizonytalanok most az autóvásárlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt követően döntöttek így, hogy Donald Trump jelenlegi amerikai elnök kijelentette, ő nem hozza nyilvánosságra a sajátját. ","shortLead":"Azt követően döntöttek így, hogy Donald Trump jelenlegi amerikai elnök kijelentette, ő nem hozza nyilvánosságra...","id":"20190503_Csak_azok_lehetnek_elnokjeloltek_2020ban_Kaliforniaban_akik_nyilvanossagra_hoztak_adobevallasukat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be84e46c-11a9-4a3c-802e-8768a075e8ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190503_Csak_azok_lehetnek_elnokjeloltek_2020ban_Kaliforniaban_akik_nyilvanossagra_hoztak_adobevallasukat","timestamp":"2019. május. 03. 06:19","title":"Csak azok lehetnek elnökjelöltek 2020-ban Kaliforniában, akik nyilvánosságra hozták adóbevallásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be5e4c9-57a9-4778-b0c3-76b0aeb00612","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hetvenes évek etalonautója volt az állólámpás Merci, az E-osztály alapja. Most ezt a kettőt elegyítette egy magyar formatervező. ","shortLead":"A hetvenes évek etalonautója volt az állólámpás Merci, az E-osztály alapja. Most ezt a kettőt elegyítette egy magyar...","id":"20190502_David_Obendorfer_Icon_E_Concept_a_Mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6be5e4c9-57a9-4778-b0c3-76b0aeb00612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca969db-53fd-4850-af07-080280e86384","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_David_Obendorfer_Icon_E_Concept_a_Mercedes","timestamp":"2019. május. 02. 12:25","title":"Körbejárta a világsajtót ez a magyar retró Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed578666-5ec1-471b-adf1-85a71a18deca","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190502_Orban_filmtorteneti_utalasokkal_terhesen_evett_turorudit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed578666-5ec1-471b-adf1-85a71a18deca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e45812-69cd-416c-96f5-1204b9c2a117","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Orban_filmtorteneti_utalasokkal_terhesen_evett_turorudit","timestamp":"2019. május. 02. 15:36","title":"Orbán filmtörténeti utalásokkal terhesen evett Túró Rudit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bf551f-b596-4c38-b38d-a3de720969ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség egy 38 éves férfi és egy 37 éves nő ellen emelt vádat garázdaság és rongálás miatt két egymástól független ügyben.","shortLead":"A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség egy 38 éves férfi és egy 37 éves nő ellen emelt vádat garázdaság és rongálás...","id":"20190502_vademeles_tuntetes_tutetok_kossuth_ter_orszagzaszlo_viraglada_rongalas_garazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3bf551f-b596-4c38-b38d-a3de720969ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09917f08-1d70-4b9b-a0d8-d80fa882487a","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_vademeles_tuntetes_tutetok_kossuth_ter_orszagzaszlo_viraglada_rongalas_garazdasag","timestamp":"2019. május. 02. 10:50","title":"Irkálás filctollal, virágláda-borogatás – vádat emeltek két budapesti tüntető ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656b0600-4eb7-414b-928c-570f405fc94c","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt négy évben robbanásszerűen nőttek a bérek. A nyugdíjak azonban csak lényegesen kisebb mértékben. Az eredmény: ma csaknem 45 ezer forint „hiányzik” az átlagnyugdíjból. A trend alapján egyértelmű, hogy a jövő nyugdíjasai egyre nagyobb mértékben lesznek saját megtakarításaikra utalva. Az öngondoskodás szerepe nő. ","shortLead":"Az elmúlt négy évben robbanásszerűen nőttek a bérek. A nyugdíjak azonban csak lényegesen kisebb mértékben. Az eredmény...","id":"20190502_Durvan_lemaradtak_a_nyugdijak_a_berekhez_viszonyitva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=656b0600-4eb7-414b-928c-570f405fc94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9b7a42-1637-4369-a2e6-bddf97f77c5e","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Durvan_lemaradtak_a_nyugdijak_a_berekhez_viszonyitva","timestamp":"2019. május. 02. 13:40","title":"Durván lemaradtak a nyugdíjak a bérekhez viszonyítva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba187e16-9fba-487a-95a5-abf4affabc0c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"William Barr amerikai igazságügyi miniszter nem kíván megjelenni a képviselőház igazságügyi bizottságának csütörtökre tervezett meghallgatásán – közölte Jerry Nadler, a bizottság demokrata párti vezetője.","shortLead":"William Barr amerikai igazságügyi miniszter nem kíván megjelenni a képviselőház igazságügyi bizottságának csütörtökre...","id":"20190502_william_barr_igazsagugyi_miniszter_kepviselohaz_meghallgatas_mueller_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba187e16-9fba-487a-95a5-abf4affabc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4e673c-cade-4649-8428-2d7ae2f06b5c","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_william_barr_igazsagugyi_miniszter_kepviselohaz_meghallgatas_mueller_jelentes","timestamp":"2019. május. 02. 06:43","title":"Trump minisztere nemet mondott a képviselőházi meghallgatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d0977f-aa6d-4ff0-ab00-8e9ddd88f9f3","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Egy büntetőeljárásból előhúzott szakértői véleményekre hivatkozva váratlanul a jó erkölcsbe ütközőnek, ezért semmisnek nyilvánította a Fővárosi Ítélőtábla az állami Eximbank Lánchíd Palotára kötött bérleti szerződését. A tulajdonos Nobilis Kristóf nagyvállalkozó mégis nyerhet, a pénzintézet pedig sokat veszíthet az ügyön.","shortLead":"Egy büntetőeljárásból előhúzott szakértői véleményekre hivatkozva váratlanul a jó erkölcsbe ütközőnek, ezért semmisnek...","id":"20190502_nobilis_kuria_eximbank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32d0977f-aa6d-4ff0-ab00-8e9ddd88f9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53948d08-17b3-4e2d-86fd-b493243b763b","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_nobilis_kuria_eximbank","timestamp":"2019. május. 02. 20:00","title":"Nobilis pert vesztett az állami Eximbankkal szemben, mégis milliárdot bukhat az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]