Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a46f5074-a3e5-4198-8f9f-3b5cbde7ee98","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez még római viszonylatban is fontos leletnek számít.","shortLead":"Ez még római viszonylatban is fontos leletnek számít.","id":"20190509_Csaknem_2000_ev_utan_fedeztek_fel_Nero_csaszar_Aranypalotajanak_termet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a46f5074-a3e5-4198-8f9f-3b5cbde7ee98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d69dfe4-0168-4733-9c95-e7b74c2d279d","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_Csaknem_2000_ev_utan_fedeztek_fel_Nero_csaszar_Aranypalotajanak_termet","timestamp":"2019. május. 09. 07:38","title":"Csaknem 2000 év után fedezték fel Nero császár Aranypalotájának termét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576b8a05-2d6c-4436-8444-3a4ba882054f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden vízibiciklire mentőövet vagy mentőmellényt kérnek.","shortLead":"Minden vízibiciklire mentőövet vagy mentőmellényt kérnek.","id":"20190509_Eleteket_mentenenek_a_halalos_vizibiciklibalesetet_szenvedett_fiu_szulei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=576b8a05-2d6c-4436-8444-3a4ba882054f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51eae9df-bac9-4017-b34e-20c40c423616","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Eleteket_mentenenek_a_halalos_vizibiciklibalesetet_szenvedett_fiu_szulei","timestamp":"2019. május. 09. 20:39","title":"Életeket mentenének a halálos vízibicikli-balesetet szenvedett fiú szülei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde4e541-5073-44c5-a2dc-3cc8c53132d8","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Harmincéves lett Hosszú Katinka, akinek nem a kerek évfordulón, hanem egy évvel korábban hozta úgy az élet, hogy megvizsgálja, hol is tart. A robotból, aki nemrég még mindent az úszásban kitűzött céljainak rendelt alá, mostanra a munka és a magánélet egyensúlyát kereső sportoló lett, aki a jövő évi tokiói olimpia után sem tervez felhagyni a versenyzéssel.","shortLead":"Harmincéves lett Hosszú Katinka, akinek nem a kerek évfordulón, hanem egy évvel korábban hozta úgy az élet...","id":"20190508_hosszu_katinka_petrov_arpad_tokioi_olimpia_uszo_olimpiai_bajnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bde4e541-5073-44c5-a2dc-3cc8c53132d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f77ad66-b968-404b-9e58-77eaac26713b","keywords":null,"link":"/sport/20190508_hosszu_katinka_petrov_arpad_tokioi_olimpia_uszo_olimpiai_bajnok","timestamp":"2019. május. 08. 19:00","title":"Hosszú Katinka: Most már magammal is kezdek jóban lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9483312c-37cc-440c-ba1c-8cba81f40698","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy járókelő fotózta le, ahogy vezetés közben a telefonozik, ezért a büntetés. ","shortLead":"Egy járókelő fotózta le, ahogy vezetés közben a telefonozik, ezért a büntetés. ","id":"20190510_Hat_honapra_eltiltottak_a_vezetestol_David_Beckhamet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9483312c-37cc-440c-ba1c-8cba81f40698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4ea3fe-6496-464b-b2e4-939d0938b97d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_Hat_honapra_eltiltottak_a_vezetestol_David_Beckhamet","timestamp":"2019. május. 10. 05:05","title":"Hat hónapra eltiltották a vezetéstől David Beckhamet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e3b5a9-c20c-4097-8703-693c9f086958","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bemutatjuk, hogyan lehetett megoldani a középszintű töriérettségit. ","shortLead":"Bemutatjuk, hogyan lehetett megoldani a középszintű töriérettségit. ","id":"20190508_Itt_vannak_a_torierettsegi_megoldasai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06e3b5a9-c20c-4097-8703-693c9f086958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85810432-adc4-4b16-bbc6-6ee81fffe03d","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Itt_vannak_a_torierettsegi_megoldasai","timestamp":"2019. május. 08. 13:36","title":"Itt vannak a töriérettségi megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5141fe3-089b-4618-94bb-fabe390e4cde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén is megjelent A 100 leggazdagabb című kiadvány, amely szerint Csányi Sándor 360 milliárd forintjával továbbra is a legvagyonosabb magyarnak számít. Tiborcz Istvánnak is van már 35 milliárdja.","shortLead":"Idén is megjelent A 100 leggazdagabb című kiadvány, amely szerint Csányi Sándor 360 milliárd forintjával továbbra is...","id":"20190509_a_100_leggazdagabb_tiborcz_csanyi_meszaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5141fe3-089b-4618-94bb-fabe390e4cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5f6556-10fb-41aa-8fa7-b586ed1eda39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_a_100_leggazdagabb_tiborcz_csanyi_meszaros","timestamp":"2019. május. 09. 06:01","title":"Kijött egy friss lista a leggazdagabb magyarokról – már Tiborcz István is felfért rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199b8230-b251-498f-9044-7043e0e5fd3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy agyaggalamb-lövészet miatt. Csütörtöktől pedig jön a következő lövöldözős rendezvény, Semjén Zsolt, Nagy István és Pintér Sándor fővédnökségével.","shortLead":"Egy agyaggalamb-lövészet miatt. Csütörtöktől pedig jön a következő lövöldözős rendezvény, Semjén Zsolt, Nagy István és...","id":"20190508_Olomsoret_es_rakkelto_anyag_kerulhetett_a_vedett_HoltTiszaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=199b8230-b251-498f-9044-7043e0e5fd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ce7fd3-c035-40fd-bd1e-20ba0f9680dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Olomsoret_es_rakkelto_anyag_kerulhetett_a_vedett_HoltTiszaba","timestamp":"2019. május. 08. 14:58","title":"Ólomsörét és rákkeltő anyag kerülhetett a védett Holt-Tiszába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22eb384-e93c-4a5a-9e28-a8f5d81af46a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A két olasz kormánypárt most egy menekülteket mentő hajó kikötésén veszett össze.","shortLead":"A két olasz kormánypárt most egy menekülteket mentő hajó kikötésén veszett össze.","id":"20190509_Salvini_nem_enged_kikotni_egy_olasz_hadihajot_mert_az_menekulteket_mentett_ki_a_tengerbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c22eb384-e93c-4a5a-9e28-a8f5d81af46a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c534c0-48bb-47af-a49d-831999fc5498","keywords":null,"link":"/vilag/20190509_Salvini_nem_enged_kikotni_egy_olasz_hadihajot_mert_az_menekulteket_mentett_ki_a_tengerbol","timestamp":"2019. május. 09. 18:55","title":"Salvini nem enged kikötni egy olasz hadihajót, mert az menekülteket mentett ki a tengerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]