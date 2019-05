Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25b482e2-cd39-40dc-bd1b-d0f3acff7d33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt trükközés a hétfői szavazáson, jelentette ki a Lovász László a Válasz Online-nak adott interjújában, amelyben a kutatóhálózat és kettős állampolgársága is téma volt. ","shortLead":"Nem volt trükközés a hétfői szavazáson, jelentette ki a Lovász László a Válasz Online-nak adott interjújában, amelyben...","id":"20190510_magyar_tudomyanos_akademia_lovasz_laszlo_palkovics_laszlo_kutatohalozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25b482e2-cd39-40dc-bd1b-d0f3acff7d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e904dbb7-dd4f-49e4-8d95-65f57c21540b","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_magyar_tudomyanos_akademia_lovasz_laszlo_palkovics_laszlo_kutatohalozat","timestamp":"2019. május. 10. 12:37","title":"Fordulat jön? Lovász szerint Palkovics elfogadta az MTA döntését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68661e07-b5ee-435d-8026-25d72a3181bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit The Handwriting Company robotja azokat az apró különbségeket is észleli a szövegben (majd le is utánozza azt), ami kifejezetten egyedivé teszi az emberi kézírást.","shortLead":"A brit The Handwriting Company robotja azokat az apró különbségeket is észleli a szövegben (majd le is utánozza azt...","id":"20190509_keziras_robot_hemingway_the_handwriting_company","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68661e07-b5ee-435d-8026-25d72a3181bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4778c158-e59a-4dd6-9c1b-a77d1ae95f72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_keziras_robot_hemingway_the_handwriting_company","timestamp":"2019. május. 09. 12:33","title":"Videó: Csináltak egy robotot, ami szinte tökéletesen utánozza az emberi kézírást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többkutyás családokban általában megjelenik az állatok között egy hierarchia, ám ilyen az ember-kutya viszonylatban nem elképzelhető. Ha a kutya nem engedelmeskedik a gazdájának, annak csak annyi az oka, hogy a kutyus neveletlen.\r

\r

","shortLead":"Többkutyás családokban általában megjelenik az állatok között egy hierarchia, ám ilyen az ember-kutya viszonylatban nem...","id":"20190510_Soha_nem_lehet_a_kutya_a_gazda_fonoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f36612-3753-4950-bae6-4a7b9c20fdc0","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Soha_nem_lehet_a_kutya_a_gazda_fonoke","timestamp":"2019. május. 10. 07:45","title":"Soha nem lehet a kutya a gazda főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5bdf73-0d0d-4e3a-ab6b-a460db6455d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Viasat3 Feleségek luxuskivitelben című műsorából megismert kétgyerekes anyuka lakásánál csütörtökön megjelent egy szakember, aki tartozásra hivatkozva lekapcsolta az áramot.\r

\r

","shortLead":"A Viasat3 Feleségek luxuskivitelben című műsorából megismert kétgyerekes anyuka lakásánál csütörtökön megjelent...","id":"20190510_Kikapcsoltak_az_aramot_Vasvari_Vivieknel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d5bdf73-0d0d-4e3a-ab6b-a460db6455d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f776b247-70e4-46b3-b2a9-9f0c74a1a532","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Kikapcsoltak_az_aramot_Vasvari_Vivieknel","timestamp":"2019. május. 10. 08:39","title":"Kikapcsolták az áramot Vasvári Vivienéknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22221466-e0c9-4700-8218-9336dd88bfe1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szokatlanul hosszan teszi próbára a NER türelmét a Magyar Tudományos Akadémia, a harcnak azonban hamarosan vége lehet. Hiába döntött a testület a kutatóhálózatok megtartása mellett, Palkovics László miniszter utolsó szava egészen más. Végigvettük, milyen forgatókönyvek jöhetnek ezután.","shortLead":"Szokatlanul hosszan teszi próbára a NER türelmét a Magyar Tudományos Akadémia, a harcnak azonban hamarosan vége lehet...","id":"20190508_palkovics_lovasz_mta_kutatohalozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22221466-e0c9-4700-8218-9336dd88bfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00caa1b1-21e8-435c-94be-51229a81d94a","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_palkovics_lovasz_mta_kutatohalozat","timestamp":"2019. május. 08. 17:50","title":"\"Oké, állva halunk meg, de attól még meghalunk!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028e3954-ffd4-4096-9f12-352074ab61c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új hangulatjelek mindkét nemnek és a köztes állapotoknak is megfelelnek.","shortLead":"Az új hangulatjelek mindkét nemnek és a köztes állapotoknak is megfelelnek.","id":"20190510_Gendersemleges_emojikat_vezet_be_a_Google","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=028e3954-ffd4-4096-9f12-352074ab61c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288d81f3-f08e-44b9-80d2-938eedf0979d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_Gendersemleges_emojikat_vezet_be_a_Google","timestamp":"2019. május. 10. 10:41","title":"Gendersemleges emojikat vezet be a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a46f5074-a3e5-4198-8f9f-3b5cbde7ee98","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez még római viszonylatban is fontos leletnek számít.","shortLead":"Ez még római viszonylatban is fontos leletnek számít.","id":"20190509_Csaknem_2000_ev_utan_fedeztek_fel_Nero_csaszar_Aranypalotajanak_termet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a46f5074-a3e5-4198-8f9f-3b5cbde7ee98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d69dfe4-0168-4733-9c95-e7b74c2d279d","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_Csaknem_2000_ev_utan_fedeztek_fel_Nero_csaszar_Aranypalotajanak_termet","timestamp":"2019. május. 09. 07:38","title":"Csaknem 2000 év után fedezték fel Nero császár Aranypalotájának termét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01eb5777-ca4c-4a50-90a4-440f8719cfcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy teljesítményű prémium sportkocsik esetében nem túl gyakori a gázosítás, de most itt egy ilyen autó. ","shortLead":"A nagy teljesítményű prémium sportkocsik esetében nem túl gyakori a gázosítás, de most itt egy ilyen autó. ","id":"20190510_sporolos_porsche_itt_egy_gazuzemu_911es_kabrio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01eb5777-ca4c-4a50-90a4-440f8719cfcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a54d1f-1c52-4c87-b34a-e484a5b60fcd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_sporolos_porsche_itt_egy_gazuzemu_911es_kabrio","timestamp":"2019. május. 10. 06:41","title":"Spórolós Porsche: itt egy gázüzemű 911-es kabrió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]