Menstruáció, testnedvek, méhnyak, szexualitás – Cserháti-Herold Janka évek óta harcol azért, hogy ne csak kimondani merjük ezeket a szavakat, hanem meg is értsük, hogyan működik a testünk. Ehhez néha ugyan radikális megoldásokhoz nyúl, de a visszajelzések őt igazolják: tabudöntögető videóival és posztjaival több tízezer fiatalnak segített már ott, ahol a magyar szexuális nevelés csődöt mondott. A hvg.hu-nak adott interjúban azt is elárulta, mi az a termékenységtudat-oktatás, és miért fontos, hogy megtanítsuk a gyerekeinknek, a szex az élet része.

hvg.hu: A követőinek nem újdonság, hogy néha szokatlan megoldásokkal hívja fel a figyelmet egy-egy fontos témára. Ha osztályoznia kellene egytől tízig terjedő skálán, mennyire érezte nehéznek kiposztolni az Instagramra a saját menstruációs vérét?

Cserháti-Herold Janka: Szerintem kettes, én legalábbis egyáltalán nem éreztem kínosnak.

hvg.hu: És a videót, amelyben a szex közben előforduló hangokról beszélt, ehhez pedig némelyiket demonstrálta is?

CS-H. J.: Talán az már nehezebb volt, ráadásul egyedül vettem fel. Legyen nyolcas.

hvg.hu: És mi a helyzet a saját történetével, amelyben elmesélte, milyen egészségügyi problémákat okozott életében a fogamzásgátló szedése?

CS-H. J.: Ha őszinte akarok lenni, az nem is férne fel a tízes skálára.

© Fazekas István

hvg.hu: Valóban szükség van ennyire drasztikus megnyilvánulásokra ahhoz, hogy el tudja juttatni az üzenetét?

CS-H. J.: Igen. Napjainkban nagyon magasan van az ingerküszöb, a szexszel kapcsolatos kommunikáció pedig szélsőséges. Egyrészt mindenhonnan ez ömlik ránk, sokszor szexista, nőalázó megközelítésben, másrészt az igazi szexualitásról alig beszélünk, arról, hogyan működik a testünk, legyen szó akár testnedvekről, akár biológiáról. Mindez egy elképesztően álszent, szexista és prűd hozzáálláshoz vezet, ezért éreztem, hogy gyökeresen más kommunikációra van szükség.

hvg.hu: Az elejétől kezdve tudatos döntés volt, vagy csak így alakult?

CS-H. J.: Abszolút, évek óta követek olyan bloggereket, akik sokkal szabadabban foglalkoznak a szexualitással és a nemiséggel, mint ahogy itthon bárki. A vállalkozásom 2015-ös indításakor még nekem is biztonságosabb volt írásban kommunikálni, de amikor már az arcomat adtam hozzá, nem volt más lehetőség. Ez nem azt jelenti, hogy mindig provokálni kell, de mára talán jobban tudok egyensúlyozni a témák között. A szexualitásról szóló videókra mindenki kíváncsi, a rájuk irányuló figyelemnek hála viszont tudományosabb dolgokkal is tudok foglalkozni.

hvg.hu: Ha már a tudománynál tartunk, termékenységtudat módszer oktatására is vállalkozott. Ez utóbbiról sokan gondolják, hogy valami „ezo dolog”, de pontosan mit takar?

CS-H. J.: Én is kaptam hasonló visszajelzést, de a „fertility awareness” – amit én termékenységtudatnak fordítottam – rendes neve szimptotermális-, vagy tüneti hőmérőzés-módszer. Amit én tudok, hogy tudást adok a nők kezébe a saját testükről, de fontos, hogy ez semmilyen orvost nem helyettesít. Azt tanítom, hogyan ismerheti meg valaki a saját termékenysége egyedi ritmusát, ami a három elsődleges jel megfigyelésére alapul: az alap testhőmérsékletre, a méhnyaknyák állagára és a méhnyak milyenségére. A tudást ezután biztonságos fogamzásgátlásra, babatervezésre vagy hormonháztartás megfigyelésére is lehet alkalmazni.

hvg.hu: Ezt azért sokan hitetlenkedve fogadnák.

CS-H. J.: Márpedig ezek az elsődleges progeszteron és ösztrogén biológiai markerek. Ha minden nap feljegyezzük őket, abból egy ciklusgörbét kapunk, amely meg tudja mutatni, mikor vagyunk termékenyek. Tudományosan igazolt hatékonysága megegyezik a gyógyszerével: 99,4 százalékos. Hangsúlyozom: fogamzásgátlásra csak tartós párkapcsolatban élőknek ajánlják, valamint nem véd a nemi úton terjedő betegségek ellen – ahogy egyébként a gyógyszer és a spirál sem. Olyan nőknek szokták ajánlani, akikben már megszületett a döntés, hogy nem akarnak hormont szedni. Igényli az odafigyelést, de ha már kialakul a rutin, akkor nem több a fogmosásnál.

© Fazekas István

hvg.hu: Hogyan tud úgy hiteles lenni, hogy nem orvosként végzett?

CS-H. J.: Már az elejétől nagyon fontos kérdés volt, hogy meddig tart a kompetenciám, és miben tudok én segíteni. A termékenységtudat szempontjából végzett szakértő vagyok, ugyanezt a tanfolyamot egyébként sok orvos is elvégezi. Ez azért is lényeges, mert szemléletváltásra van szükség az egészségügyben. Létfontosságú, hogy megismerjük a saját testünket, én ebben tudok segíteni. A nők például sokszor megkérdezik tőlem, hogy szabad-e magukat megvizsgálniuk mondjuk gumikesztyű nélkül. Erre azt szoktam válaszolni, hogy a párunk péniszét sem fertőtlenítjük szex előtt. Ha tudjuk, hogyan működik a testünk, azzal is tisztában leszünk, mikor van valamilyen probléma, amivel tényleg orvoshoz kell fordulnunk.

hvg.hu: Tapasztalatai alapján tudatosabbak ma már a nők, ha a saját testükről, vagy akár a hormonális fogamzásgátlásról van szó?

CS-H. J.: Olyannyira, hogy ez volt a 2018-as Fogamzásgátlási Világkonferencia egyik fő témája, mert a nőgyógyászok is azt veszik észre, sok nő tudatosan hagyja abba a fogamzásgátló szedését. Így is akad, aki szerint a mellékhatások– csak Franciaországban évi 2500 trombózis és negyven haláleset – ellenére a nyereség bőven megéri, de nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ez egy olyan gyógyszer, amit nem betegségre szedünk, és lekapcsolja a test egészséges funkcióját. Mielőtt bárki tabletta-ellenesnek könyvelne el: ha holnaptól elvennék a nőktől a fogamzásgátlót, én is az utcára mennék. Amire szükség van, az a pontos tájékoztatás.

hvg.hu: Azt tanítja a nőknek, hogyan működik a saját testük. Ennyire nem ismerik?

CS-H. J.: Semennyire.

hvg.hu: Mi volt a legmeglepőbb kérdés, amit kapott?

CS-H. J.: Sokan arra kíváncsiak, nem lesz-e baj, ha belenyúlnak az ujjukkal a saját hüvelyükbe, de egy régebbi fórumposzt viselt meg igazán. Egy lány szinte zokogva kért segítséget a többiektől, mert dudort talált a hüvelyében, és attól félt, rákos és meg fog halni. Két nap múlva került orvoshoz, aki csak annyit mondott neki, hogy minden rendben van, de azt már nem közölte, mi volt az a dudor. Később kiderült, hogy a lány a saját méhnyakától rémült halálra.

© Fazekas István

hvg.hu: A szülő, az iskola vagy a társadalom felelőssége elkezdeni az edukációt?

CS-H. J.: Rendszerszintű változás kell, aminek az első terepe a család: nyitott légkörre van szükség, ahol nem ciki kérdezni és válaszolni sem. Tudjuk azonban, hogy ez nem mindenhol valósul meg. Hollandiában például már az óvodában elkezdődik a folyamat, méghozzá úgy, hogy a szexről szó sincs. Viszont már a hároméves gyerekeket megtanítják az alsónemű szabályra, vagyis arra, hogy mindenkinek engedélyt kell kérnie, mielőtt hozzáér. Övék a testük, mondhatnak nemet és mondhatnak igent, de nem kell, hogy emiatt rosszul érezzék magukat.

hvg.hu: Magyarországon nyolcadik osztályos biológia tananyagban kerül elő először a szex. Ez már késő?

CS-H. J.: Nagyon sok lánynak már 12 éves korában megjön a menstruációja, az ő edukációjukat miért a nyolcadik osztályban kezdjük el? Eleve hibának tartom, hogy a menstruációt tartják ilyen szempontból mérföldkőnek, holott már a méhnyaknyák megjelenése is hihetetlenül fontos az ovuláció szempontjából. Furcsának tűnhet, hogy testnedvekről beszélek, de elképesztően sok nő retteg a saját testétől, sőt van, aki havonta jár el orvoshoz, mert azt hiszi, fertőzése van. Valahol itt ékelődöm be én a rendszerbe. Nem vagyok orvos, nem is akarok az lenni, de van egy elképesztően nagy tudásanyag, amit nyugodtan át lehetne adni. Kellő odafigyeléssel meg lehet tanítani a gyereknek, hogy mi az a nedves dolog, ami távozik belőle, hogy nem kell mindenre igent mondani, vagy akár azt is, hogy mitől jó a szex.

hvg.hu: A nőkről már beszéltünk, de mi a helyzet a férfiakkal? Velük könnyű kommunikálni?

CS-H. J.: Amikor elkezdtem a vállalkozást, még csak a nőkhöz szóltam, hiszen fogamzásgátló eszközökről van szó. Hamar rájöttem azonban, hogy a férfiak ugyanúgy tele vannak bizonytalansággal, ugyanúgy szomjazzák az információt, ezért ma már tudatosan próbálok nekik szóló témákat is behozni. Érdekes, hogy a YouTube-csatornám indulásakor a feliratkozók között nagyobb volt a férfiak aránya, hiszen a szexről volt szó, ami érdekelte őket. A hozzászólók közül volt, aki értetlenkedett, mert ha egy nő szexről beszél, az csak ribanc lehet. Mára csak egy olyan réteg maradt meg, akik nagyon hálásak a segítségért, lányos apáktól is gyakran kapok köszönetet.

A mai macsó kultúra sajnos a férfiak szexualitását is elnyomja és megnyomorítja, pedig ők is vágynak a gyengédségre.

hvg.hu: Mennyire látja problémának a mai fiatalok körében a pornót?

CS-H. J.: A pornóval kapcsolatban nem a fogyasztása a legijesztőbb, hanem az, hogy ilyen mértékben még tíz évvel ezelőtt sem lehetett hozzáférni. Internet ugyan létezett, de a számítógép még a nappaliban volt, és meg kellett találni rá az alkalmat. Ma ott tartunk, hogy mindig a zsebünkben van: amikor Barcelonában jártunk a Picasso-múzeumban, a biztonsági őr pornót nézett a mobilján. A másik probléma, hogy a pornó torzított képet mutat, a fiatalok azt látják, hogy két lökéstől elélvez a nő, vagy azonnal mélytorkozik. Igenis el lehet mondani a gyereknek, hogy ez nem a valóság.

hvg.hu: De hogyan? A TedX előadásában is említette, hogy már a magyar nyelvvel is akadnak problémák: havibajunk és csúnyánk van, terhesek leszünk. Így nehéz a pozitív testképet kialakítani.

CS-H. J.: Sőt, az is nehezíti a helyzetet, hogy nem látják magukat úgy, mint a fiúk, nem vesznek egy kézitükröt, mert a nemi szervük valami rejtett és titkos dolog. Szerintem mégis jó irányba haladunk, akkor is, ha a kezdeményezések többsége alulról jön. Én is beleteszem, amit tudok, cserébe viselem is, amit kapok, de ha már páran azt mondják, hogy megváltoztattam a hozzáállásukat a testükhöz, megérte. Addig pedig marad a pornó, hiszen ha azt kivesszük a képből, mi marad? A 45 perces iskolai felvilágosítás csak arra elég, hogy ismertesse a szex veszélyeit és a következményeit, de arról ki beszél, hogy miért jó? Ki mondja el, hogy miért forog körülötte a világ egy része? Azt már egy 12 éves is tapasztalja, hogy a szex izgató, és jó érzést kelt benne. A mi felelősségünk, hogy elmondjuk neki: ez teljesen normális.

