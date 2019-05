Kay Ivey, Alabama republikánus kormányzója szerda este aláírta az Egyesült Államok legszigorúbb abortusztörvényét, írja az MTI.

A déli tagállam szenátusa által kedden elfogadott törvény csaknem teljes egészében betiltja a művi terhességmegszakítást.

Más, az abortuszt erőteljesen korlátozó tagállamok törvényeitől eltérően nem a magzat első szívdobbanásától, nagyjából a terhesség 6. hetétől, hanem már a fogantatástól tiltja az abortuszt, és nem tesz kivételt nemi erőszak vagy vérfertőzés miatt bekövetkező terhesség esetében sem. Csak akkor engedélyezi a terhesség megszakítását, ha az anya élete veszélyben van vagy egészsége nagyon súlyosan károsodhat.

Illusztráció © AP

A törvény értelmében a művi abortuszt végrehajtó orvost 99 évig terjedő börtönbüntetéssel sújthatják. Kay Ivey kormányzó a törvény aláírása után közleményt adott ki. "Sok támogatója számára ez a törvény ékes bizonyíték arra, hogy az alabamaiak mélyen hisznek abban, hogy minden élet értékes és minden élet megszentelt ajándék Istentől" – írta.

Leana Wen, a Planned Parenthood (Tervezett Szülőség) nevű, abortuszpárti civil szervezet elnöke közölte: csütörtökön bírósági keresetet nyújt be, mert a törvény megsérti a szövetségi legfelsőbb bíróság 1973-as, úgynevezett Roe/Wade-döntését, amely biztosítja a nők jogát az abortuszhoz. Staci Fox, a szervezet másik igazgatója szerda este a CBS televízió híradójában azt hangsúlyozta: az általa irányított szervezet Alabamában még egyetlen pert sem veszített el, és ez így lesz most is. Csütörtökre virradóra a The New York Times szerkesztőségi állásfoglalásában azt írta,

Amerika a szélsőséges abortuszellenes törvények korát éli.

Elemzők szerint a republikánus tábor egy része éppen arra vár, hogy az ügy a legfelsőbb bíróság elé kerüljön. Abban reménykednek ugyanis, hogy az immár konzervatív többségű legfelsőbb bíróság, amely korábban elutasította, hogy az abortusz ügyével foglalkozzon, ezúttal semmisnek mondja ki a Roe/Wade-döntést.

Terri Collins, a törvény egyik előterjesztője azt mondta: a többi között az is céljuk volt, hogy a legfelsőbb bíróságnak alkalmat adjon a megvitatására, ezzel a Roe/Wade-döntés megsemmisítésére. Elemzők ugyanakkor figyelmeztetnek arra is, hogy az ilyen megszorító abortusztörvények sok szavazót eltávolíthatnak a Republikánus Párttól a 2020-as választásokon.

Alabama nem az egyetlen amerikai állam, ahol az utóbbi hónapokban abortuszellenes törvényt fogadtak el. Brian Kemp georgiai kormányzó például kedden írta alá a január elsejétől életbe lépő abortusztörvényt, de Kentuckyban és Mississippiben is hasonló jogszabályt szavaztak meg. Kentuckyban egyelőre per miatt felfüggesztették a törvény életbeléptetését, Mississippiben azonban a márciusban elfogadott jogszabályt várhatóan július elsejétől alkalmazni is fogják.