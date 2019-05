Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"deb7cfa7-ca9c-4271-b1ba-0166f3d056e9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"5-1-es győzelemmel tette biztossá a bajnoki címét a müncheni csapat.","shortLead":"5-1-es győzelemmel tette biztossá a bajnoki címét a müncheni csapat.","id":"20190518_Zsinorban_hetedszer_nemet_bajnok_a_Bayern_Munchen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=deb7cfa7-ca9c-4271-b1ba-0166f3d056e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7548be83-e592-4cbe-b0cf-e53c64690efd","keywords":null,"link":"/sport/20190518_Zsinorban_hetedszer_nemet_bajnok_a_Bayern_Munchen","timestamp":"2019. május. 18. 17:50","title":"Zsinórban hetedszer német bajnok a Bayern München","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a895dc0-deda-42e4-bf32-f1e211e519f5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FPÖ vasárnap esti közleménye szerint az egyhangúlag elfogadott döntést hivatalosan az európai parlamenti választásokat követő ülésén erősíti meg az elnökség.","shortLead":"Az FPÖ vasárnap esti közleménye szerint az egyhangúlag elfogadott döntést hivatalosan az európai parlamenti...","id":"20190519_Strache_helyett_Norbert_Hofer_lett_az_Osztrak_Szabadsagpart_uj_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a895dc0-deda-42e4-bf32-f1e211e519f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d702abfd-fd0a-4f99-a0cf-b829c4764e3e","keywords":null,"link":"/vilag/20190519_Strache_helyett_Norbert_Hofer_lett_az_Osztrak_Szabadsagpart_uj_elnoke","timestamp":"2019. május. 19. 21:33","title":"Strache helyett Norbert Hofer lett az Osztrák Szabadságpárt új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csuklyás fegyveresek tizenegy embert lőttek agyon, leszámolás állhat a háttérben. ","shortLead":"Csuklyás fegyveresek tizenegy embert lőttek agyon, leszámolás állhat a háttérben. ","id":"20190520_Meszarlast_rendeztek_egy_brazil_barban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1dccff-0ffc-4505-bb62-f9404de00d6b","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Meszarlast_rendeztek_egy_brazil_barban","timestamp":"2019. május. 20. 07:16","title":"Mészárlást rendeztek egy brazil bárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4180a169-a4c6-4e8c-85c8-a19607d52d29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Donald Trump még a helyén van.","shortLead":"Donald Trump még a helyén van.","id":"20190518_Bovult_a_klub_politikusok_akik_megbuknak_miutan_Orbannal_talalkoznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4180a169-a4c6-4e8c-85c8-a19607d52d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47a5b8e-fadb-4401-bb65-0ddc5d0d51c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Bovult_a_klub_politikusok_akik_megbuknak_miutan_Orbannal_talalkoznak","timestamp":"2019. május. 18. 15:45","title":"Bővült a klub: politikusok, akik megbuknak, miután Orbánnal találkoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67378feb-12b6-4865-84f9-3ea9e4ee752a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Ügynökség március óta vizsgálta annak a halálos balesetnek a körülményeit, amiben egy Tesla Model 3 vett részt. Most fontos megállapításokra jutottak.","shortLead":"Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Ügynökség március óta vizsgálta annak a halálos balesetnek a körülményeit...","id":"20190520_tesla_model_3_elektromos_auto_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67378feb-12b6-4865-84f9-3ea9e4ee752a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee516a5-e6d5-4e54-9391-2a90e149b7bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_tesla_model_3_elektromos_auto_baleset","timestamp":"2019. május. 20. 08:33","title":"Bekapcsolta a robotpilótát a Tesla sofőrje, 10 másodperc múlva halálos balesetet szenvedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hírügynökség úgy tudja, a szélsőjobboldal nem lett volna hajlandó beáldozni a belügyminisztert, de a kancellár ezt nem fogadja el.","shortLead":"A hírügynökség úgy tudja, a szélsőjobboldal nem lett volna hajlandó beáldozni a belügyminisztert, de a kancellár ezt...","id":"20190518_APA_szinte_biztos_hogy_elorehozott_valasztast_irnak_ki_Ausztriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c0d9aa-f3f5-4b3b-8c20-cea675b1ff7d","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_APA_szinte_biztos_hogy_elorehozott_valasztast_irnak_ki_Ausztriaban","timestamp":"2019. május. 18. 18:35","title":"APA: szinte biztos, hogy előrehozott választást írnak ki Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f136855e-2227-4f79-8ee4-33cfb0a83c8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt levelet írt a szocialista politikus.","shortLead":"Nyílt levelet írt a szocialista politikus.","id":"20190519_Ujhelyi_az_osztrak_alkancellar_bukasa_az_elso_az_sorban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f136855e-2227-4f79-8ee4-33cfb0a83c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb57f1e-2d89-44c4-aa68-0575ea9eb7ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Ujhelyi_az_osztrak_alkancellar_bukasa_az_elso_az_sorban","timestamp":"2019. május. 19. 10:15","title":"Ujhelyi: az osztrák alkancellár bukása az első a sorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1070ece7-2748-496f-8142-92f643122cda","c_author":"Hercsel Adél","category":"kultura","description":"Gimesi Dóra öreg, kövér, káromkodó tündérekkel a valóságot is becsempészi varázslatos történeteibe, nála a királylányok a Királyi Szimplakertben söröznek. Interjú.","shortLead":"Gimesi Dóra öreg, kövér, káromkodó tündérekkel a valóságot is becsempészi varázslatos történeteibe, nála a királylányok...","id":"201920__gimesi_dora_meseiro__foldgombporgetesrol_pomogacsokrol__buvkorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1070ece7-2748-496f-8142-92f643122cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77ef8d7-3313-4029-9071-50c5df81ad21","keywords":null,"link":"/kultura/201920__gimesi_dora_meseiro__foldgombporgetesrol_pomogacsokrol__buvkorok","timestamp":"2019. május. 19. 20:00","title":"Meséiben nincs szerelem első látásra, tündérei zűrösek, de övé az Év Gyermekkönyve díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]