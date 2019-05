Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2e61894-6e26-418c-96d3-3440c70ea741","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minél kisebb a falu, annál a kevesebb a bolt.","shortLead":"Minél kisebb a falu, annál a kevesebb a bolt.","id":"20190519_A_kistelepuleseken_lassan_nem_lesz_hol_vasarolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2e61894-6e26-418c-96d3-3440c70ea741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7259c824-14db-4827-8454-3f2d855126d3","keywords":null,"link":"/kkv/20190519_A_kistelepuleseken_lassan_nem_lesz_hol_vasarolni","timestamp":"2019. május. 19. 12:15","title":"A kistelepüléseken lassan nem lesz hol vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Csúcsjelölti rendszer ide vagy oda, nem lesz egyszerű megválasztani az Európai Bizottság Jean-Claude Junckert követő elnökét. A játszmában Orbán Viktor is részt vesz, és nem csak azzal, hogy visszavonta támogatását a Néppárt jelöltjétől, Manfred Webertől. Vélemény.","shortLead":"Csúcsjelölti rendszer ide vagy oda, nem lesz egyszerű megválasztani az Európai Bizottság Jean-Claude Junckert követő...","id":"201920_csucs_ez_avalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ce94c1-fd8e-4f42-bce4-afd214745dac","keywords":null,"link":"/itthon/201920_csucs_ez_avalasztas","timestamp":"2019. május. 19. 16:30","title":"Kocsis Györgyi: Csúcs ez a választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3576363-6760-4848-a900-7a5d018831ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár vizsgálja egy kormányátalakítás lehetőségét, hogy megerősítse politikai helyzetét, és ki tudja tölteni negyedik kancellári mandátumát - közölte a Bild am Sonntag című vasárnapi lap a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) berkeiből szerzett információira hivatkozva.","shortLead":"A német kancellár vizsgálja egy kormányátalakítás lehetőségét, hogy megerősítse politikai helyzetét, és ki tudja...","id":"20190519_Merkel_kormanyatalakitasra_keszul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3576363-6760-4848-a900-7a5d018831ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0696aaf6-dda5-450e-9331-43c3ae96b090","keywords":null,"link":"/vilag/20190519_Merkel_kormanyatalakitasra_keszul","timestamp":"2019. május. 19. 18:13","title":"Merkel kormányátalakításra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bajban vannak a német autógyárak és ezt Magyarország is megérezheti; közel két évtizedes rekordot döntött a GDP-növekedésünk; Mészáros Lőrincnek két rossz napja is volt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Bajban vannak a német autógyárak és ezt Magyarország is megérezheti; közel két évtizedes rekordot döntött...","id":"20190519_Es_akkor_Meszaros_BMW_Daimler_ado_babavaro_nbb_youtube","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20ebe1a-b67c-4d64-9b04-3ba8bc606c18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190519_Es_akkor_Meszaros_BMW_Daimler_ado_babavaro_nbb_youtube","timestamp":"2019. május. 19. 07:00","title":"És akkor Mészáros nem tudott őszintén örülni a remek magyar GDP-adatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú a Psalm, azaz Zsoltár nevet kapta.","shortLead":"A kisfiú a Psalm, azaz Zsoltár nevet kapta.","id":"20190518_Bibliai_ihletesu_neve_lett_Kim_Kardashian_es_Kanye_West_negyedik_gyerekenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4538b184-fc45-41c9-ba0b-96f209d2f35d","keywords":null,"link":"/elet/20190518_Bibliai_ihletesu_neve_lett_Kim_Kardashian_es_Kanye_West_negyedik_gyerekenek","timestamp":"2019. május. 18. 13:40","title":"Bibliai ihletésű neve lett Kim Kardashian és Kanye West negyedik gyerekének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e5eb2d-4e38-4cd1-a399-466e3f473a2e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sasszemű nézők kiszúrtak egy nem odaillő tárgyat a Trónok harca utolsó részében.","shortLead":"Sasszemű nézők kiszúrtak egy nem odaillő tárgyat a Trónok harca utolsó részében.","id":"20190520_A_starbucksos_pohar_utan_most_egy_vizes_palackot_felejtettek_a_Tronok_harca_epizodjaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53e5eb2d-4e38-4cd1-a399-466e3f473a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0421ea1d-23cf-4ddf-a27a-4cdb0985ed3b","keywords":null,"link":"/kultura/20190520_A_starbucksos_pohar_utan_most_egy_vizes_palackot_felejtettek_a_Tronok_harca_epizodjaban","timestamp":"2019. május. 20. 10:12","title":"A starbucksos pohár után most egy vizespalackot felejtettek a Trónok harca epizódjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99825ecb-4301-4963-95f3-6c158bd53f9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig eddig úgy tűnt, nagy az összhang a két politikus között.","shortLead":"Pedig eddig úgy tűnt, nagy az összhang a két politikus között.","id":"20190518_Orban_Viktor_nem_kivanta_kommentalni_HeinzChristian_Strache_lemondasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99825ecb-4301-4963-95f3-6c158bd53f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc56dce7-76ba-4ba3-9b68-f223eb5bdae1","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Orban_Viktor_nem_kivanta_kommentalni_HeinzChristian_Strache_lemondasat","timestamp":"2019. május. 18. 15:46","title":"Orbán Viktor nem kívánta kommentálni Heinz-Christian Strache lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig ne készüljenek a strandra.","shortLead":"Még mindig ne készüljenek a strandra.","id":"20190519_Idojaras_elorejelzes_eso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60755ce1-0e72-4ebc-9a52-2884e20cf2aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Idojaras_elorejelzes_eso","timestamp":"2019. május. 19. 17:03","title":"Hétfőn is szükség lehet az esernyőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]