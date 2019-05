Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több területen is aggasztó tendenciákat és gyakorlatot figyelt meg az Európa Tanács emberi jogi biztosa magyarországi látogatásán. Most elkészült a jelentéssel.","shortLead":"Több területen is aggasztó tendenciákat és gyakorlatot figyelt meg az Európa Tanács emberi jogi biztosa magyarországi...","id":"20190521_Sulyosan_elmarasztalta_Orbanek_kormanyzasat_az_Europa_Tanacs_emberi_jogi_biztosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ee3014-4d8a-4b2d-83aa-7f12057237d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Sulyosan_elmarasztalta_Orbanek_kormanyzasat_az_Europa_Tanacs_emberi_jogi_biztosa","timestamp":"2019. május. 21. 16:14","title":"Súlyosan elmarasztalta Orbánék kormányzását az Európa Tanács emberi jogi biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4985b1-5f63-4f28-9893-4c7412ca7cfe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugyanis csak most múlt hatvanéves. ","shortLead":"Ugyanis csak most múlt hatvanéves. ","id":"20190521_Mokka_Nyertes_Zsuzsa_idoskori_szex","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f4985b1-5f63-4f28-9893-4c7412ca7cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3292ba6-3998-4ac9-a9c9-727a4ecd9eeb","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Mokka_Nyertes_Zsuzsa_idoskori_szex","timestamp":"2019. május. 21. 14:11","title":"A Mokka Nyertes Zsuzsát hívta beszélgetni az időskori szexről, aki közölte, nem érzi magáénak a \"titulust\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebd51c8-400b-4fa2-88c3-8773fb00df99","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A cseh kormány jóváhagyta az élelmiszertörvény módosítását, ezután tilos lesz az azonos csomagolású, de eltérő minőségű élelmiszerek árusítása Csehországban – közölte a cseh kormányhivatal a Twitteren. ","shortLead":"A cseh kormány jóváhagyta az élelmiszertörvény módosítását, ezután tilos lesz az azonos csomagolású, de eltérő minőségű...","id":"20190520_Tizmilliokra_buntethetik_a_cegeket_amelyek_kettos_minosegu_elelmiszereket_arusitanak_Csehorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ebd51c8-400b-4fa2-88c3-8773fb00df99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b64100a-5fa6-4927-b713-8886f614863f","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_Tizmilliokra_buntethetik_a_cegeket_amelyek_kettos_minosegu_elelmiszereket_arusitanak_Csehorszagban","timestamp":"2019. május. 20. 18:31","title":"Tízmilliókra büntethetik a cégeket, ha kettős minőségű élelmiszereket árusítanak Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ed5571-0fb2-4f65-a0a0-62daf94cdb19","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ragaszkodnak ahhoz, hogy a szabadságpárti belügyminiszter hivatalban maradjon, ha nem, akkor inkább kilépnek. ","shortLead":"Ragaszkodnak ahhoz, hogy a szabadságpárti belügyminiszter hivatalban maradjon, ha nem, akkor inkább kilépnek. ","id":"20190520_Stracheugy_A_Szabadsagpart_belengette_hogy_kilep_a_kormanykoaliciobol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7ed5571-0fb2-4f65-a0a0-62daf94cdb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905c8281-7778-4c80-b019-84109803392a","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Stracheugy_A_Szabadsagpart_belengette_hogy_kilep_a_kormanykoaliciobol","timestamp":"2019. május. 20. 12:33","title":"Strache-ügy: A Szabadságpárt belengette, hogy kilép a kormánykoalícióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32681bfa-5ccb-4ce7-9bfa-d28924f1f67c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem áll le a Marvel-gépezet.","shortLead":"Nem áll le a Marvel-gépezet.","id":"20190521_Budapestre_erkezhet_a_Fekete_Ozvegy_es_vele_Scarlett_Johansson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32681bfa-5ccb-4ce7-9bfa-d28924f1f67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903cbf1f-fe29-4032-b092-6499c6877d44","keywords":null,"link":"/kultura/20190521_Budapestre_erkezhet_a_Fekete_Ozvegy_es_vele_Scarlett_Johansson","timestamp":"2019. május. 21. 20:10","title":"Budapestre érkezhet a Fekete Özvegy, és vele Scarlett Johansson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34713942-82f4-4646-9ea4-20805bfe23a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Adobe Premier Rusch CC 2018 októberében jelent meg, az androidosok viszont legfeljebb csak az asztali gépükön használhatták a szoftvert. Mostantól viszont már nekik is elérhető az applikáció.","shortLead":"Az Adobe Premier Rusch CC 2018 októberében jelent meg, az androidosok viszont legfeljebb csak az asztali gépükön...","id":"20190521_adobe_premier_rush_cc_videoszerkesztes_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34713942-82f4-4646-9ea4-20805bfe23a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6316cc-58df-4bee-b608-cd8ddedc8338","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_adobe_premier_rush_cc_videoszerkesztes_android","timestamp":"2019. május. 21. 19:03","title":"Mutatunk egy remek videoszerkesztőt Androidra, érdemes lehet letöltenie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"100dce23-18d6-4c87-baff-9b55826e8f81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Belebotlott egy plakátba, és kicsit felhúzta magát rajta. ","shortLead":"Belebotlott egy plakátba, és kicsit felhúzta magát rajta. ","id":"20190521_josh_brolin_george_clooney_budapest_andrassy_ut_dune_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=100dce23-18d6-4c87-baff-9b55826e8f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0cfebf-79fc-4963-8eab-64dd8c587139","keywords":null,"link":"/elet/20190521_josh_brolin_george_clooney_budapest_andrassy_ut_dune_film","timestamp":"2019. május. 21. 07:59","title":"Josh Brolin az Andrássyról üzente meg, hogy George Clooney mindenhol ott van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"140c013a-25b1-42ff-8c19-021a325c8e8d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy éve tartja magát makacsul a kormányfő ahhoz, hogy a kabinet számára is kínos témákat azzal hárítja el, üzleti ügyekkel nem foglalkozik.","shortLead":"Négy éve tartja magát makacsul a kormányfő ahhoz, hogy a kabinet számára is kínos témákat azzal hárítja el, üzleti...","id":"20190520_Kinos_ugyek_amelyekkel_nem_foglalkozik_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=140c013a-25b1-42ff-8c19-021a325c8e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e063a4e7-50d3-418c-a073-faf774a56f07","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_Kinos_ugyek_amelyekkel_nem_foglalkozik_Orban_Viktor","timestamp":"2019. május. 20. 14:36","title":"A kormány üzleti ügyekkel nem foglalkozik, főleg, ha számára kínosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]