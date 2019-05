Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd54295c-6c22-4668-b0ca-5c56fd59aeb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És ha már ott volt, meg is kérdezték. ","shortLead":"És ha már ott volt, meg is kérdezték. ","id":"20190523_orban_viktor_444_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd54295c-6c22-4668-b0ca-5c56fd59aeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf72a5c-7ca2-421f-88d2-9e471e249a84","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_orban_viktor_444_video","timestamp":"2019. május. 23. 20:13","title":"Orbán majdnem beugrott a 444-hez – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4325d52-8ae3-4e4d-af72-dfcd341a292c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két férfi kábítószernek látszó port adott el a főváros VII. kerületében. ","shortLead":"A két férfi kábítószernek látszó port adott el a főváros VII. kerületében. ","id":"20190523_drog_kabitoszer_liszt_sutopor_majoranna_bulinegyed_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4325d52-8ae3-4e4d-af72-dfcd341a292c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f01997-116c-4644-8e80-ce809cbd4fbe","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_drog_kabitoszer_liszt_sutopor_majoranna_bulinegyed_rendorseg","timestamp":"2019. május. 23. 06:19","title":"Kamudrogárusokat fogtak a bulinegyedben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jean-Claude Juncker bátor nőnek nevezte a brit miniszterelnököt. ","shortLead":"Jean-Claude Juncker bátor nőnek nevezte a brit miniszterelnököt. ","id":"20190524_Brusszel_szerint_semmin_nem_valtoztat_Theresa_May_lemondasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab65bb54-33e2-4d69-a1bd-50edecd49474","keywords":null,"link":"/vilag/20190524_Brusszel_szerint_semmin_nem_valtoztat_Theresa_May_lemondasa","timestamp":"2019. május. 24. 14:13","title":"Brüsszel szerint semmin nem változtat Theresa May lemondása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ab7a5e-b906-4cd9-ba8a-f1daeec846eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még mindig hónapok választanak el bennünket attól, hogy a Samsung bemutassa az új csúcskészülékét, a Note10-et, renderelt képeken már megnézhetjük, milyen mobilra számthatunk.","shortLead":"Bár még mindig hónapok választanak el bennünket attól, hogy a Samsung bemutassa az új csúcskészülékét, a Note10-et...","id":"20190524_samsung_galaxy_note10_renderelt_kep_okostelefon_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85ab7a5e-b906-4cd9-ba8a-f1daeec846eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c1c8700-e8af-4c7a-b7a5-899c15dfe0a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_samsung_galaxy_note10_renderelt_kep_okostelefon_android","timestamp":"2019. május. 24. 12:33","title":"Két kép is készült arról, milyen lehet a Samsung Galaxy Note10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01eb1c73-2a95-4948-9693-9aad8cbb510a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA a napokban indított el egy új programot, amire bárki jelentkezhet, aki szeretné, hogy a nevét elvigyék a Marsra.","shortLead":"A NASA a napokban indított el egy új programot, amire bárki jelentkezhet, aki szeretné, hogy a nevét elvigyék a Marsra.","id":"20190523_nasa_mars_2020_beszallokartya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01eb1c73-2a95-4948-9693-9aad8cbb510a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8107b566-1d2c-452b-a7cb-5e9a3ef9f402","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_nasa_mars_2020_beszallokartya","timestamp":"2019. május. 23. 09:33","title":"Önt is \"elviszi\" a NASA a Marsra, csak jelentkezni kell hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d88f4acf-4773-4982-a6da-bb04d85b70cb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A holland hagymás azt nehezményezi, hogy egy adminisztratív hiba miatt 24 tonna áruját semmisítette meg a magyar hatóság. Hiába próbálta bizonyítani az igazát, milliós kár érte. A nagykereskedő nem érti, hogy az Unión belül miért esik más-más elbírálás alá ugyanaz az eset.","shortLead":"A holland hagymás azt nehezményezi, hogy egy adminisztratív hiba miatt 24 tonna áruját semmisítette meg a magyar...","id":"20190523_Kiakadt_a_holland_hagymas_az_agrarminiszteruknel_tesz_panaszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d88f4acf-4773-4982-a6da-bb04d85b70cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc2ef14-a327-456e-abfc-40d67e370013","keywords":null,"link":"/kkv/20190523_Kiakadt_a_holland_hagymas_az_agrarminiszteruknel_tesz_panaszt","timestamp":"2019. május. 23. 17:22","title":"Kiakadt a holland hagymás, mert a magyar hatóságok megsemmisítették egy rakományát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nekik már nem mondja, hogy önként függesztették fel az EPP-tagságot.","shortLead":"Nekik már nem mondja, hogy önként függesztették fel az EPP-tagságot.","id":"20190524_Orban_a_Bildnek_Jo_lenne_ha_hatszelem_lenne_a_magyar_sajtoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8681a2a2-93f8-4b20-a271-08ed99991a6a","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Orban_a_Bildnek_Jo_lenne_ha_hatszelem_lenne_a_magyar_sajtoban","timestamp":"2019. május. 24. 08:02","title":"Orbán a Bildnek: Jó lenne, ha hátszelem lenne a magyar sajtóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8debc4-4f0e-4a17-b2c8-5545a4d65d63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sőt, Orbán Viktor üzenetét is elvitte a hódmezővásárhelyieknek.","shortLead":"Sőt, Orbán Viktor üzenetét is elvitte a hódmezővásárhelyieknek.","id":"20190523_Hutomagneseket_osztogatott_a_kampanyolo_Lazar_Janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f8debc4-4f0e-4a17-b2c8-5545a4d65d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2874370f-40ef-41ca-8878-2523e7066664","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Hutomagneseket_osztogatott_a_kampanyolo_Lazar_Janos","timestamp":"2019. május. 23. 12:36","title":"Hűtőmágneseket osztogatott Lázár János, és még ki is posztolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]