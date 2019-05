Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd23ce58-f4ec-482c-b026-584b066823d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós tagságot pozitívan értékelték olvasóink, akiknek a többsége részt kíván venni a vasárnapi választáson.","shortLead":"Az uniós tagságot pozitívan értékelték olvasóink, akiknek a többsége részt kíván venni a vasárnapi választáson.","id":"20190524_HVGfelmeres_kedvezotlen_hatasa_lehet_az_EPvalasztasnak_Magyarorszagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd23ce58-f4ec-482c-b026-584b066823d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1314b128-b28b-4aa7-a053-ac16ad6e2030","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_HVGfelmeres_kedvezotlen_hatasa_lehet_az_EPvalasztasnak_Magyarorszagra","timestamp":"2019. május. 24. 06:08","title":"HVG-felmérés: kedvezőtlen hatása lehet az EP-választásnak Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d88f4acf-4773-4982-a6da-bb04d85b70cb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A holland hagymás azt nehezményezi, hogy egy adminisztratív hiba miatt 24 tonna áruját semmisítette meg a magyar hatóság. Hiába próbálta bizonyítani az igazát, milliós kár érte. A nagykereskedő nem érti, hogy az Unión belül miért esik más-más elbírálás alá ugyanaz az eset.","shortLead":"A holland hagymás azt nehezményezi, hogy egy adminisztratív hiba miatt 24 tonna áruját semmisítette meg a magyar...","id":"20190523_Kiakadt_a_holland_hagymas_az_agrarminiszteruknel_tesz_panaszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d88f4acf-4773-4982-a6da-bb04d85b70cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc2ef14-a327-456e-abfc-40d67e370013","keywords":null,"link":"/kkv/20190523_Kiakadt_a_holland_hagymas_az_agrarminiszteruknel_tesz_panaszt","timestamp":"2019. május. 23. 17:22","title":"Kiakadt a holland hagymás, mert a magyar hatóságok megsemmisítették egy rakományát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e93ecc0-f41e-4f3a-b5c9-259fbdfe775a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsőbbségi levelet küldött T. Mészáros András a településén élő első választóknak. Az LMP és a DK a választási bizottsághoz fordul.","shortLead":"Elsőbbségi levelet küldött T. Mészáros András a településén élő első választóknak. Az LMP és a DK a választási...","id":"20190523_erd_polgarmester_elso_szavazok_ep_valasztas_kampany_dk_lmp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e93ecc0-f41e-4f3a-b5c9-259fbdfe775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61078300-3428-4fba-8b02-0e84d60ef754","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_erd_polgarmester_elso_szavazok_ep_valasztas_kampany_dk_lmp","timestamp":"2019. május. 23. 12:29","title":"Ezzel az első szavazóknak küldött levéllel kampányol a Fidesz mellett Érd polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d55609cc-a7f2-48e0-b48c-4c8b0d5c3a77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több felhasználó is panaszkodik: időnként váratlanul lefagy a Pixel 3a és Pixel 3a XL telefon. Az okra egyelőre még nem derült fény.","shortLead":"Több felhasználó is panaszkodik: időnként váratlanul lefagy a Pixel 3a és Pixel 3a XL telefon. Az okra egyelőre még nem...","id":"20190523_google_pixel_3a_xl_lefagyas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d55609cc-a7f2-48e0-b48c-4c8b0d5c3a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5e80f5-01b0-4120-9b1c-89b3ecab1d4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_google_pixel_3a_xl_lefagyas","timestamp":"2019. május. 23. 18:03","title":"Valami hibádzik az új Google-telefonoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei igyekszik felkészülni arra az eshetőségre, hogy végleg elveszíti a jogot a Play áruház használatára. Most kitaláltak egy B tervet.","shortLead":"A Huawei igyekszik felkészülni arra az eshetőségre, hogy végleg elveszíti a jogot a Play áruház használatára. Most...","id":"20190523_google_play_aruhaz_google_huawei_bojkott_aptoide","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa70b38-36a7-4870-9331-65ff3a3040f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_google_play_aruhaz_google_huawei_bojkott_aptoide","timestamp":"2019. május. 23. 12:33","title":"Kitalálta a Huawei, hogyan válthatnák ki a Google Play áruházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21b8d70-12f3-4f2d-806d-d9f6c2648ce3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiáról pedig kiderült, türelmetlen horgász.","shortLead":"A fiáról pedig kiderült, türelmetlen horgász.","id":"20190524_Ader_kozel_jart_egy_kapitalis_zsakmanyhoz_de_elszalasztotta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c21b8d70-12f3-4f2d-806d-d9f6c2648ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370185ab-1518-4837-8bbb-136da126d00e","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Ader_kozel_jart_egy_kapitalis_zsakmanyhoz_de_elszalasztotta","timestamp":"2019. május. 24. 12:38","title":"Áder közel járt egy kapitális zsákmányhoz, de elszalasztotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa4a629-fa02-4115-ba6c-dad4247bec49","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Közben kiderült, újabb területeket kell megvenni.","shortLead":"Közben kiderült, újabb területeket kell megvenni.","id":"20190524_BMWgyar_kifizette_a_gazdakat_a_debreceni_onkormanyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caa4a629-fa02-4115-ba6c-dad4247bec49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9202379-dccb-4ebd-ac1a-c0c65d931c38","keywords":null,"link":"/kkv/20190524_BMWgyar_kifizette_a_gazdakat_a_debreceni_onkormanyzat","timestamp":"2019. május. 24. 16:30","title":"BMW-gyár: kifizette a gazdákat a debreceni önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad763f4-7367-40d4-afae-145a8478adb8","c_author":"Vig Dávid","category":"itthon","description":"Az Amnesty International magyarországi igazgatójának írása az elhúzódó bíróháborúról, és arról, hogy ez minket hogyan érint. ","shortLead":"Az Amnesty International magyarországi igazgatójának írása az elhúzódó bíróháborúról, és arról, hogy ez minket hogyan...","id":"20190524_Megy_vagy_marad_Hando_Tunde_Es_jo_lesze_ez_nekunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ad763f4-7367-40d4-afae-145a8478adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92716baf-84bd-4473-8dbd-41f75551972c","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Megy_vagy_marad_Hando_Tunde_Es_jo_lesze_ez_nekunk","timestamp":"2019. május. 24. 13:45","title":"Megy vagy marad Handó Tünde? És jó lesz-e ez nekünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]