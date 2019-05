Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Házibarkács módon lassították le a demokrata házelnök beszédének felvételét, hogy részegnek tűnjön. Többen megosztották, de később gyorsan leszedték. Trump azonban nem.\r

\r

","shortLead":"Házibarkács módon lassították le a demokrata házelnök beszédének felvételét, hogy részegnek tűnjön. Többen...","id":"20190525_Gagyi_kamuvideoval_probalja_Trump_lejaratni_ellenfelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090723eb-737a-4ac2-af53-01920480afff","keywords":null,"link":"/vilag/20190525_Gagyi_kamuvideoval_probalja_Trump_lejaratni_ellenfelet","timestamp":"2019. május. 25. 08:49","title":"Gagyi kamuvideóval próbálja Trump lejáratni ellenfelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f73760-d2fe-4d8f-8b46-6c31fe6b3f99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-választásra tekintettel hétvégén rendkívüli nyitvatartás lesz érvényben a kormányablakokban.","shortLead":"Az EP-választásra tekintettel hétvégén rendkívüli nyitvatartás lesz érvényben a kormányablakokban.","id":"20190525_Hetvegen_is_nyitva_lesznek_az_okmanyirodak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6f73760-d2fe-4d8f-8b46-6c31fe6b3f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df55c6c9-c09d-4a1b-85be-16a6188c76a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Hetvegen_is_nyitva_lesznek_az_okmanyirodak","timestamp":"2019. május. 25. 08:00","title":"Hétvégén is nyitva lesznek az okmányirodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csaknem tízmilliárd forint nyereséggel zárta 2018-at az Andy Vajna kaszinóit üzemeltető cég.","shortLead":"Csaknem tízmilliárd forint nyereséggel zárta 2018-at az Andy Vajna kaszinóit üzemeltető cég.","id":"20190524_Tizmilliardosnal_is_nagyobb_osztalekot_vehetnek_ki_Vajna_orokosei_a_kaszinos_cegbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ba4dcd-a70c-43b3-864e-eca305c5bd9e","keywords":null,"link":"/kkv/20190524_Tizmilliardosnal_is_nagyobb_osztalekot_vehetnek_ki_Vajna_orokosei_a_kaszinos_cegbol","timestamp":"2019. május. 24. 17:47","title":"Tízmilliárdosnál is nagyobb osztalékot vehetnek ki Vajna örökösei a kaszinós cégből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kampány hajrájában még egyszer bevetette magát a magyar miniszterelnök. ","shortLead":"A kampány hajrájában még egyszer bevetette magát a magyar miniszterelnök. ","id":"20190524_Orban_a_HirTVben_ketsegunk_ne_legyen_hogy_a_bevandorlaspartiak_mind_elmennek_szavazni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f12d2b-41da-4614-9c47-fb8422c5e693","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Orban_a_HirTVben_ketsegunk_ne_legyen_hogy_a_bevandorlaspartiak_mind_elmennek_szavazni","timestamp":"2019. május. 24. 19:34","title":"Orbán a HírTV-ben: a bevándorláspártiak mind elmennek szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2b4dfc-438d-4cd7-b59c-812b3f7170c1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az utolsó jégkorszakból hátramaradt vízre amerikai kutatók bukkantak rá az Indiai-óceánban. ","shortLead":"Az utolsó jégkorszakból hátramaradt vízre amerikai kutatók bukkantak rá az Indiai-óceánban. ","id":"20190524_osi_tengerviz_jegkorszak_klimakutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f2b4dfc-438d-4cd7-b59c-812b3f7170c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7e2ea8-5c3b-4d81-8231-eacb982fb1d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_osi_tengerviz_jegkorszak_klimakutatas","timestamp":"2019. május. 24. 21:39","title":"Ősi tengervízre bukkantak, segíthet a klímakutatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a8cf9d-282d-4c26-b79c-90f295c2371b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Larry élőben sajnos nem láthatta gazdája történelmi bejelentését. ","shortLead":"Larry élőben sajnos nem láthatta gazdája történelmi bejelentését. ","id":"20190524_A_Downing_Street_macskaja_maris_bejelentkezett_Theresa_May_utodjanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8a8cf9d-282d-4c26-b79c-90f295c2371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e635ba2-a886-4e1f-a009-40e1313b0508","keywords":null,"link":"/elet/20190524_A_Downing_Street_macskaja_maris_bejelentkezett_Theresa_May_utodjanak","timestamp":"2019. május. 24. 17:02","title":"A Downing Street macskája máris bejelentkezett Theresa May utódjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0410f90-80ad-42c8-a5ff-ec5644162422","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A csaknem 160 éve elsüllyedt, Clotilda nevű hajó Afrikából szállított rabszolgákat Amerikába. Maradványainak felkutatása egy évig tartott.","shortLead":"A csaknem 160 éve elsüllyedt, Clotilda nevű hajó Afrikából szállított rabszolgákat Amerikába. Maradványainak...","id":"20190524_clotilda_rabszolgaszallito_hajo_roncsai_amerika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0410f90-80ad-42c8-a5ff-ec5644162422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55119965-b47c-447f-a6b8-b33db90f0302","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_clotilda_rabszolgaszallito_hajo_roncsai_amerika","timestamp":"2019. május. 24. 17:03","title":"Megtalálták az utolsó ismert rabszolgaszállító hajó roncsait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079c97a6-d4bd-40df-a24b-f3f1b36d87cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Kamatmentes tagi kölcsönt ad a főváros a cégnek, amelyen keresztül megvenné a Rác fürdőt.","shortLead":"Kamatmentes tagi kölcsönt ad a főváros a cégnek, amelyen keresztül megvenné a Rác fürdőt.","id":"20190524_74_milliard_forintbol_venne_meg_a_fovaros_a_Rac_furdot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=079c97a6-d4bd-40df-a24b-f3f1b36d87cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2974bb12-ab87-467f-926f-3155295d7159","keywords":null,"link":"/kkv/20190524_74_milliard_forintbol_venne_meg_a_fovaros_a_Rac_furdot","timestamp":"2019. május. 24. 17:32","title":"7,4 milliárd forintból venné meg a főváros a Rác fürdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]