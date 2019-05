Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és ötszörös világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája futotta a leggyorsabb kört a Forma-1-es Monacói Nagydíj szombati időmérő edzésén, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az élről.","shortLead":"A címvédő és ötszörös világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája futotta a leggyorsabb kört a Forma-1-es Monacói...","id":"20190525_Hamiltone_a_pole_pozicio_Monacoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c83916-8b8a-4a8c-baa0-4dbb1349868f","keywords":null,"link":"/sport/20190525_Hamiltone_a_pole_pozicio_Monacoban","timestamp":"2019. május. 25. 21:20","title":"Hamiltoné a pole pozíció Monacóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2a43ec-ca1e-43cf-8ba9-cc34418f4ed5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ebből 43 ezernek az azonosító nyilatkozatát már ellenőrizték is. ","shortLead":"Ebből 43 ezernek az azonosító nyilatkozatát már ellenőrizték is. ","id":"20190526_54_ezer_levelszavazat_mar_befutott_a_Nemzeti_Valasztasi_Irodahoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f2a43ec-ca1e-43cf-8ba9-cc34418f4ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8a3bb1-94a8-4039-a258-a3ec3b172f65","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_54_ezer_levelszavazat_mar_befutott_a_Nemzeti_Valasztasi_Irodahoz","timestamp":"2019. május. 26. 17:10","title":"54 ezer levélszavazat már befutott a Nemzeti Választási Irodához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98ac008-f72d-4b81-ad95-552a0c483ed5","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Sor nem volt a magyar követségen, viszont sokan arról beszéltek, szívesebben szavaznának a belga listára. ","shortLead":"Sor nem volt a magyar követségen, viszont sokan arról beszéltek, szívesebben szavaznának a belga listára. ","id":"20190526_LMPs_plakat_es_momentumos_aktivistak_is_fogadtak_a_brusszeli_szavazokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d98ac008-f72d-4b81-ad95-552a0c483ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed45b8ab-ac1e-4250-8daa-29ba2b71738c","keywords":null,"link":"/vilag/20190526_LMPs_plakat_es_momentumos_aktivistak_is_fogadtak_a_brusszeli_szavazokat","timestamp":"2019. május. 26. 16:20","title":"Mindeközben Brüsszelben: LMP-s plakát és momentumos aktivisták a követségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef39fa5-aa27-4b22-a782-1ff24d31440d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" “Százados Ábel duplázott Cannes-ban\" - írta ki a fiú édesanyja a Facebook-oldalára. A 13 éves pécsi tinédzser mobiltelefonnal forgatott filmjét a cannes-i fesztivállal párhuzamosan futó Global Short Film Awardson díjazták. ","shortLead":" “Százados Ábel duplázott Cannes-ban\" - írta ki a fiú édesanyja a Facebook-oldalára. A 13 éves pécsi tinédzser...","id":"20190526_Ismet_dijaztak_a_13_eves_pecsi_fiut_aki_par_napja_egy_cannesi_fesztivalon_nyert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ef39fa5-aa27-4b22-a782-1ff24d31440d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca3385a-0199-487d-861e-136fa0c94ec5","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Ismet_dijaztak_a_13_eves_pecsi_fiut_aki_par_napja_egy_cannesi_fesztivalon_nyert","timestamp":"2019. május. 26. 18:26","title":"Ismét díjazták a 13 éves pécsi fiút, aki pár napja egy cannes-i fesztiválon nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b4a38f-5557-484c-a44e-e64868aa7fc6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elfogadhatatlan a Wizz Air légitársaság szombat reggeli Frankfurt-Budapest járatának utasaival szemben tanúsított bánásmód - közölte a miniszterelnökség. ","shortLead":"Elfogadhatatlan a Wizz Air légitársaság szombat reggeli Frankfurt-Budapest járatának utasaival szemben tanúsított...","id":"20190525_A_miniszterelnokseg_szerint_felhaborito_a_Wizz_Air_gyakorlata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3b4a38f-5557-484c-a44e-e64868aa7fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf9ba8e-3bae-4d5f-afbd-fc6966284756","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_A_miniszterelnokseg_szerint_felhaborito_a_Wizz_Air_gyakorlata","timestamp":"2019. május. 25. 18:54","title":"A miniszterelnökség szerint felháborító a Wizz Air gyakorlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6102ecfd-01cc-4035-ae6c-127dacdad6a0","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A BMW X2 M35i több tekintetben is új fejezetet nyit az autógyár történelmében, és bár SUV-jellegű formatervvel bír, a gyakorlatban nem sok választja el egy valódi kompakt sportautótól. ","shortLead":"A BMW X2 M35i több tekintetben is új fejezetet nyit az autógyár történelmében, és bár SUV-jellegű formatervvel bír...","id":"20190525_leglegleg_kiprobaltuk_a_bmw_306_loeros_uj_mini_divatterepjarojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6102ecfd-01cc-4035-ae6c-127dacdad6a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15961d3f-aac5-4fa5-a39d-dba1f8bce3e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190525_leglegleg_kiprobaltuk_a_bmw_306_loeros_uj_mini_divatterepjarojat","timestamp":"2019. május. 25. 17:30","title":"Leglegleg: kipróbáltuk a BMW 306 lóerős új mini divatterepjáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ee0d5a-b720-4676-8916-2442fdb18b18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Senki sem jósolta, hogy a Momentum két embert is küldhet az Európai Parlamentbe. Ma este mindkettőjük értékelte a sikert.","shortLead":"Senki sem jósolta, hogy a Momentum két embert is küldhet az Európai Parlamentbe. Ma este mindkettőjük értékelte...","id":"20190526_A_Momentum_meglepetesembere_nem_keszult_erre_de_beszedet_is_mondania_kellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33ee0d5a-b720-4676-8916-2442fdb18b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70755b2f-0162-4e03-bdec-d2c90cae9415","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_A_Momentum_meglepetesembere_nem_keszult_erre_de_beszedet_is_mondania_kellett","timestamp":"2019. május. 26. 23:43","title":"A Momentum meglepetésembere nem készült arra, hogy beszédet kell mondania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9fe2f8a-7753-4d11-ac6b-8132e515e957","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"Mit lehet tudni az eddigi részvételi adatokból? Nem túl sokat.","shortLead":"Mit lehet tudni az eddigi részvételi adatokból? Nem túl sokat.","id":"20190526_hazai_epvalasztasokhoz_kepest_magas_lesz_a_reszvetel_amugy_nem_kulonosebben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9fe2f8a-7753-4d11-ac6b-8132e515e957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90408089-b3bb-450d-ab3f-ceb090ec16e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_hazai_epvalasztasokhoz_kepest_magas_lesz_a_reszvetel_amugy_nem_kulonosebben","timestamp":"2019. május. 26. 15:00","title":"A hazai EP-választásokhoz képest magas lesz a részvétel, amúgy nem különösebben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]