Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f878409-9a09-44f2-8f45-b90babaa686e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Péntektől 15 új településen lehet mobilról megvásárolni a Tesco-termékeket. ","shortLead":"Péntektől 15 új településen lehet mobilról megvásárolni a Tesco-termékeket. ","id":"20190405_Tobb_uj_telepulesen_is_bevezette_a_hazhozszallitast_a_Tesco","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f878409-9a09-44f2-8f45-b90babaa686e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38eb250a-07b0-4472-8983-819e60a5c82f","keywords":null,"link":"/kkv/20190405_Tobb_uj_telepulesen_is_bevezette_a_hazhozszallitast_a_Tesco","timestamp":"2019. április. 05. 19:43","title":"Több új településen is bevezette a házhoz szállítást a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly sebezhetőségre bukkantak a Fujitsu egyik vezeték nélküli billentyűzetében. A hackerek segítségével távolról is vírusokat telepíthetnek a számítógépre. ","shortLead":"Komoly sebezhetőségre bukkantak a Fujitsu egyik vezeték nélküli billentyűzetében. A hackerek segítségével távolról is...","id":"20190405_fujitsu_wireless_keyboard_set_lx_901_vezetek_nelkuli_billentyuzet_hackertamadas_sebezhetoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe545eaf-8e88-4926-a94d-43eb4016c252","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_fujitsu_wireless_keyboard_set_lx_901_vezetek_nelkuli_billentyuzet_hackertamadas_sebezhetoseg","timestamp":"2019. április. 05. 17:03","title":"Ha ilyen billentyűzetet használ, jobb, ha azonnal lecseréli, különben a gépe bánhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe038cbc-1854-4eb9-8797-2ab04e8eeea9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kelemen Hunor 2020 végéig nem mehet át a határon.","shortLead":"Kelemen Hunor 2020 végéig nem mehet át a határon.","id":"20190406_Kitiltottak_Ukrajnabol_az_RMDSZ_elnoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe038cbc-1854-4eb9-8797-2ab04e8eeea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60823b52-0445-435f-ba83-3f50d4f6d20e","keywords":null,"link":"/vilag/20190406_Kitiltottak_Ukrajnabol_az_RMDSZ_elnoket","timestamp":"2019. április. 06. 13:52","title":"Kitiltották Ukrajnából az RMDSZ elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73301d18-fd09-42dd-9714-9f3497b88188","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szlovák demokraták ellenzik, bár őket a Fidesz Soros-ügynöknek hívja.","shortLead":"A szlovák demokraták ellenzik, bár őket a Fidesz Soros-ügynöknek hívja.","id":"20190406_Nem_volt_varatlan_a_magyar_himnusz_betiltasa_Szlovakiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73301d18-fd09-42dd-9714-9f3497b88188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b12679d-25b6-49dc-aa51-948610ceb265","keywords":null,"link":"/vilag/20190406_Nem_volt_varatlan_a_magyar_himnusz_betiltasa_Szlovakiaban","timestamp":"2019. április. 06. 10:09","title":"Nem volt váratlan a magyar himnusz betiltása Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szolnoki férfit két év fegyházbüntetésre ítélték.","shortLead":"A szolnoki férfit két év fegyházbüntetésre ítélték.","id":"20190405_Nem_akarta_hogy_targyaljak_ugyet_bombariadot_fujt_meg_tobb_bortont_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4690443b-8353-4be5-a90f-931f6ea44cdf","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Nem_akarta_hogy_targyaljak_ugyet_bombariadot_fujt_meg_tobb_bortont_kapott","timestamp":"2019. április. 05. 15:23","title":"Nem akarta, hogy tárgyalják ügyét, bombariadót fújt, még több börtönt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190405_Uj_vezetoket_neveztek_ki_a_TV2nel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a570472-9878-4bf5-b709-58cb50e945e5","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Uj_vezetoket_neveztek_ki_a_TV2nel","timestamp":"2019. április. 05. 16:12","title":"Új vezetőket neveztek ki a TV2-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681b5a27-5e93-40fe-9301-f2982907fe45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest az Orbán Viktort náci vezérként ábrázoló címlap miatt tiltakozott, a szlovén sajtó megengedhetetlennek nevezte a nyomásgyakorlást. ","shortLead":"Budapest az Orbán Viktort náci vezérként ábrázoló címlap miatt tiltakozott, a szlovén sajtó megengedhetetlennek nevezte...","id":"20190405_Szloven_ujsagiroszervezet_a_magyar_nagykovet_kerese_a_partallami_idokre_emlekeztet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681b5a27-5e93-40fe-9301-f2982907fe45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4381a9c3-96cd-463d-a5bb-e118d251d971","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Szloven_ujsagiroszervezet_a_magyar_nagykovet_kerese_a_partallami_idokre_emlekeztet","timestamp":"2019. április. 05. 13:39","title":"Szlovén újságírószervezet: a magyar nagykövet kérése a pártállami időkre emlékeztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Viszont már a négyessel is sokat lehetett nyerni. ","shortLead":"Viszont már a négyessel is sokat lehetett nyerni. ","id":"20190406_Otoslotto__megint_otos_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6a0cf8-f9a7-4c5f-8d9a-fa488b6add6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Otoslotto__megint_otos_nelkul","timestamp":"2019. április. 06. 20:05","title":"Ötöslottó - megint ötös nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]