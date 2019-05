Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Washington helyteleníti, hogy a magyar kormány blokkolja a tárgyalásokat Ukrajnával a nyelvtörvény miatt. ","shortLead":"Washington helyteleníti, hogy a magyar kormány blokkolja a tárgyalásokat Ukrajnával a nyelvtörvény miatt. ","id":"20190529_Washignton_Budapest_ne_a_NATOt_hasznalja_eszkozkent_a_Kijevvel_fennallo_vitajaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb3a17f-8f53-44be-8d35-f3283dcec3ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Washignton_Budapest_ne_a_NATOt_hasznalja_eszkozkent_a_Kijevvel_fennallo_vitajaban","timestamp":"2019. május. 29. 08:26","title":"Washington: Budapest ne a NATO-t használja eszközként a Kijevvel fennálló vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dcb190-807e-4404-b107-74406e40c3db","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Minden 6., 8. és 10. osztályos diák tesztet ír matematikából és szövegértésből. Vannak iskolák, ahol különböző módokon megpróbálják elérni, hogy a valós képnél szebbet mutasson a mérés eredménye.","shortLead":"Minden 6., 8. és 10. osztályos diák tesztet ír matematikából és szövegértésből. Vannak iskolák, ahol különböző módokon...","id":"20190529_Rengeteg_gyerek_ir_dolgozatot_szerdan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53dcb190-807e-4404-b107-74406e40c3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bba91c-195a-487c-9782-f1d6bd8f7fc7","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Rengeteg_gyerek_ir_dolgozatot_szerdan","timestamp":"2019. május. 29. 09:22","title":"Ma van a kompetenciamérés, vannak iskolák, ahol erősen kozmetikázzák az eredményeket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d8e300-5b49-4eb6-b03e-5ec7d8efe4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbánt olyan vezetőként mutatják be a videóban, aki szeretné elfújni az emberi jogok lángját. ","shortLead":"Orbánt olyan vezetőként mutatják be a videóban, aki szeretné elfújni az emberi jogok lángját. ","id":"20190528_Most_az_Amnesty_videojan_kerult_illusztris_tarsasagba_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02d8e300-5b49-4eb6-b03e-5ec7d8efe4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd1fc9c-8547-4800-89f4-7080963b1a4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Most_az_Amnesty_videojan_kerult_illusztris_tarsasagba_Orban","timestamp":"2019. május. 28. 19:18","title":"Most az Amnesty videóján került illusztris társaságba Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3ec2af-9016-4d5e-b1f9-55e643e10a32","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Aston Villának sikerült utolsóként csatlakoznia az angol labdarúgó-bajnokság 2019/20-as mezőnyéhez, mivel a második vonal osztályozójának hétfői döntőjében 2-1-re legyőzte a Derby Countyt a Wembley-ben.","shortLead":"Az Aston Villának sikerült utolsóként csatlakoznia az angol labdarúgó-bajnokság 2019/20-as mezőnyéhez, mivel a második...","id":"20190527_premier_league_aston_villa_derby_county_wembley_angol_bajnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb3ec2af-9016-4d5e-b1f9-55e643e10a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd2c10c1-bb80-4ea1-a498-0dada2f705db","keywords":null,"link":"/sport/20190527_premier_league_aston_villa_derby_county_wembley_angol_bajnoksag","timestamp":"2019. május. 27. 21:22","title":"Megvan az utolsó feljutó a Premier League-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56e1ed30-4bc2-4f84-9e9f-76c64e1c9c68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választáson csúnyán leszereplő MSZP–P listájáról csak egy ember kerül be, Jávort pedig csak a negyedik helyre tették.","shortLead":"A választáson csúnyán leszereplő MSZP–P listájáról csak egy ember kerül be, Jávort pedig csak a negyedik helyre tették.","id":"20190527_Peticio_indult_azert_hogy_Javor_Benedek_kapja_az_MSZPP_egyetlen_mandatumat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56e1ed30-4bc2-4f84-9e9f-76c64e1c9c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2997e63-f98c-4590-862d-f33caec85683","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Peticio_indult_azert_hogy_Javor_Benedek_kapja_az_MSZPP_egyetlen_mandatumat","timestamp":"2019. május. 27. 14:22","title":"Petíció indult azért, hogy Jávor Benedek kapja az MSZP–P egyetlen mandátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66281fc6-b69b-4cc6-bc39-d40ec02b6cb5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A vezetékes szolgáltatások és a műholdas tévé után mobilon is terjeszkedik a Digi.","shortLead":"A vezetékes szolgáltatások és a műholdas tévé után mobilon is terjeszkedik a Digi.","id":"20190527_Digi_mobil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66281fc6-b69b-4cc6-bc39-d40ec02b6cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64db74b-0233-499b-9480-011d07e4367b","keywords":null,"link":"/kkv/20190527_Digi_mobil","timestamp":"2019. május. 27. 15:18","title":"Elindította a Digi a mobilszolgáltatásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EPP-nek nincs szüksége Orbánra.","shortLead":"Az EPP-nek nincs szüksége Orbánra.","id":"20190527_Tovabb_nott_a_Neppart_elonye_az_EPben__itt_az_uj_mandatumbecsles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17873b97-e086-46ff-816a-c68eebc3b87e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Tovabb_nott_a_Neppart_elonye_az_EPben__itt_az_uj_mandatumbecsles","timestamp":"2019. május. 27. 12:01","title":"Tovább nőtt a Néppárt előnye az EP-ben – itt az új mandátumbecslés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban még arról volt szó, vegyesvállalat lesz, most a cég megveheti a Dunakeszi Járműjavító Kft.-t és ingatlanjait.\r

\r

","shortLead":"Korábban még arról volt szó, vegyesvállalat lesz, most a cég megveheti a Dunakeszi Járműjavító Kft.-t és...","id":"20190529_Verseny_nelkul_az_oroszoke_lett_a_dunakeszi_jarmujavito_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5a48f7-f043-4846-ba94-85ac98f9b323","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Verseny_nelkul_az_oroszoke_lett_a_dunakeszi_jarmujavito_ceg","timestamp":"2019. május. 29. 07:02","title":"Verseny nélkül az oroszoké lett a dunakeszi járműjavító cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]