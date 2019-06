A fehér hús ugyanolyan rossz a koleszterinszintnek, mint a vörös

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyi polgárőrség Facebook-bejegyzésben hívja fel az autósok figyelmét a \"veszélyre\". ","shortLead":"A helyi polgárőrség Facebook-bejegyzésben hívja fel az autósok figyelmét a \"veszélyre\". ","id":"20190603_medvenek_oltozott_ember_gyergyoszentmiklos_polgarorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc03a17f-d205-402d-bbf8-feee5830fff5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_medvenek_oltozott_ember_gyergyoszentmiklos_polgarorseg","timestamp":"2019. június. 03. 13:42","title":"Medvének öltözött ember ijesztgette az autósokat Gyergyószentmiklós határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d905a0e4-4536-4695-9235-b1b3c8ac4e55","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kőszeg nem ért egyet azzal, hogy az interjúja a Veritashoz kerüljön, mert szerinte nem tisztességesen használnák fel. ","shortLead":"Kőszeg nem ért egyet azzal, hogy az interjúja a Veritashoz kerüljön, mert szerinte nem tisztességesen használnák fel. ","id":"20190604_Koszeg_Ferenc_letiltotta_az_56os_Intezetnek_adott_interjujat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d905a0e4-4536-4695-9235-b1b3c8ac4e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80876be2-9536-4c55-ab1b-dfb03316e8d0","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Koszeg_Ferenc_letiltotta_az_56os_Intezetnek_adott_interjujat","timestamp":"2019. június. 04. 15:33","title":"Kőszeg Ferenc letiltotta az 56-os Intézetnek adott interjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebada9d9-a64b-406e-9851-e361519dc30f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"Shipwrecked boat party\"-ként hirdetett eseménysorozat az év végéig tart. ","shortLead":"A \"Shipwrecked boat party\"-ként hirdetett eseménysorozat az év végéig tart. ","id":"20190603_Hajo_toreses_buli_reklamja_fogadja_a_budapesti_Liszt_Ferenc_repterre_erkezo_turistakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebada9d9-a64b-406e-9851-e361519dc30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e23ae75a-4a4a-403f-a6d9-8ad4ed62cfa1","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Hajo_toreses_buli_reklamja_fogadja_a_budapesti_Liszt_Ferenc_repterre_erkezo_turistakat","timestamp":"2019. június. 03. 15:53","title":"\"Hajótöréses\" buli reklámja fogadja a budapesti Liszt Ferenc reptérre érkező turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae635927-09cf-4ad9-a4e2-0067693a193e","c_author":"","category":"nagyitas","description":"A kommunista diktatúra ellen 1989-ben kezdődött tüntetés a pekingi Tienanmen téren. Az akkori híradások szerint minden nap 2-300 ezer ember demonstrált a demokráciáért. Végül, június 3-4-én a hadsereg erőszakhoz fordult, és bevetette a páncélos, ejtőernyős és egyéb egységeit, a halottak száma pedig elérhette akár a 10 ezret is. Képgaléria az eseményekről.","shortLead":"A kommunista diktatúra ellen 1989-ben kezdődött tüntetés a pekingi Tienanmen téren. Az akkori híradások szerint minden...","id":"20190604_Tienamen_ter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae635927-09cf-4ad9-a4e2-0067693a193e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abdcdfda-416f-4f4d-a2e1-23fbcfeb0d21","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190604_Tienamen_ter","timestamp":"2019. június. 04. 18:50","title":"Így zajlott a tüntetés a Tienanmen téren – Nagyítás képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8b1a0e-1244-4776-9fb5-0eb659f7ab40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az oroszok jelenlegi tervei szerint 2020-tól már csak az Északi Áramlaton át juthat gáz a közép-kelet-európai országokba. És jóval drágábban, mint most.","shortLead":"Az oroszok jelenlegi tervei szerint 2020-tól már csak az Északi Áramlaton át juthat gáz a közép-kelet-európai...","id":"20190603_orosz_gaz_dragabb_lesz_monopolium_Gazprom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff8b1a0e-1244-4776-9fb5-0eb659f7ab40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1a97fb-9412-4879-bdfa-76ba5453f392","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_orosz_gaz_dragabb_lesz_monopolium_Gazprom","timestamp":"2019. június. 03. 10:48","title":"2020-tól lehet, hogy csak orosz gáz érkezhet hazánkba, jóval drágábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e815eae8-3c19-4f8b-b9ae-dccc6ae7b1df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub Híradója ott járt a jubileumot ünneplő egyetemen, ahol a több, ma már felnőtt egykori lombikbébi mesélt magáról.\r

\r

","shortLead":"Az RTL Klub Híradója ott járt a jubileumot ünneplő egyetemen, ahol a több, ma már felnőtt egykori lombikbébi mesélt...","id":"20190602_25_eves_a_lombikbebiprogram_a_Semmelweis_Egyetemen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e815eae8-3c19-4f8b-b9ae-dccc6ae7b1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3458fd00-d408-4e21-812f-6e157b77678a","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_25_eves_a_lombikbebiprogram_a_Semmelweis_Egyetemen","timestamp":"2019. június. 02. 22:04","title":"25 éves a lombikbébiprogram a Semmelweis Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36620b2-03c5-47ae-800b-b7a349e17218","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nevében és céljában a Me Too mozgalomhoz hasonlító kezdeményezés indult Japánban a magas sarkú cipők kötelező viselése és a szexuális elnyomás ellen.","shortLead":"Nevében és céljában a Me Too mozgalomhoz hasonlító kezdeményezés indult Japánban a magas sarkú cipők kötelező viselése...","id":"20190603_Elindult_a_magassarkuellenes_mozgalom_Japanbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d36620b2-03c5-47ae-800b-b7a349e17218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63af1005-fcfd-47ef-8665-1b7b9261daa6","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Elindult_a_magassarkuellenes_mozgalom_Japanbol","timestamp":"2019. június. 03. 15:59","title":"Elindult a magassarkú-ellenes mozgalom Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b39e34-74ac-46fc-85b9-9cd6ed765c1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Találtak Skóciában egy középkori sakk-készletet, amelynek 200 éve elveszett öt darabja. Most az egyik figura előkerült – egy család fiókjából.","shortLead":"Találtak Skóciában egy középkori sakk-készletet, amelynek 200 éve elveszett öt darabja. Most az egyik figura előkerült...","id":"20190604_Kutassa_at_a_fiokjait_hatha_akad_ott_is_egy_tobb_szaz_eves_sakkbabu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2b39e34-74ac-46fc-85b9-9cd6ed765c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7677b44d-7071-46b5-a3ac-f9a8b4ca13f1","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Kutassa_at_a_fiokjait_hatha_akad_ott_is_egy_tobb_szaz_eves_sakkbabu","timestamp":"2019. június. 04. 07:55","title":"Kutassa át a fiókjait, hátha akad ott is egy több száz éves sakkfigura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]