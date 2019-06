Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e84f40fe-2dd2-43cd-89ef-cdbec77103bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szilvia és Zoltán esküvője nemcsak az ifjú pár és rokonsága, hanem vélhetően a környéken élők számára is maradandó emlék lesz.","shortLead":"Szilvia és Zoltán esküvője nemcsak az ifjú pár és rokonsága, hanem vélhetően a környéken élők számára is maradandó...","id":"20190605_a_nap_videoja_gigantikus_gumihevederes_traktoron_jott_a_menyasszony_vas_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e84f40fe-2dd2-43cd-89ef-cdbec77103bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c24cd1-c4a8-44d2-8562-9ae2e0ade4cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_a_nap_videoja_gigantikus_gumihevederes_traktoron_jott_a_menyasszony_vas_megyeben","timestamp":"2019. június. 05. 06:41","title":"A nap videója: gigantikus gumihevederes traktoron jött a menyasszony Vas megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f81e3a-69ce-4753-b917-96f92e03e524","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan megérkezhet a Pixel 3a telefonok szelfikamerájára is az a funkció, amelyet nagyon kedvelnek az erősebb Pixel-készülékek tulajdonosai.","shortLead":"Hamarosan megérkezhet a Pixel 3a telefonok szelfikamerájára is az a funkció, amelyet nagyon kedvelnek az erősebb...","id":"20190604_google_pixel_3a_kameraja_playground_funkcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05f81e3a-69ce-4753-b917-96f92e03e524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1bc789f-78af-4d46-9016-fa63f05995f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_google_pixel_3a_kameraja_playground_funkcio","timestamp":"2019. június. 04. 14:03","title":"Úgy gondolta a Google, turbózza picit az olcsóbb telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4257c9-fc9e-447b-9a67-994ddd5021d2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA egykori elnöke 89 évesen halt meg, 17 évig irányította az európai futball legfőbb szervezetét.\r

\r

","shortLead":"Az UEFA egykori elnöke 89 évesen halt meg, 17 évig irányította az európai futball legfőbb szervezetét.\r

\r

","id":"20190605_Meghalt_Lennart_Johansson_a_Bajnokok_Ligaja_atyja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a4257c9-fc9e-447b-9a67-994ddd5021d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1529c28-085d-4109-a195-467410173b86","keywords":null,"link":"/sport/20190605_Meghalt_Lennart_Johansson_a_Bajnokok_Ligaja_atyja","timestamp":"2019. június. 05. 09:45","title":"Meghalt Lennart Johansson, a Bajnokok Ligája atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kizárólag hím egereket és más állatokat használtak az idegtudományi kísérletekben évtizedeken át, mert a nőstényekről azt tartották, túlságosan érzelmi lények, és jobban megviselik őket a hormonokhoz köthető hangulatváltozások, mint a hímeket.","shortLead":"Kizárólag hím egereket és más állatokat használtak az idegtudományi kísérletekben évtizedeken át, mert a nőstényekről...","id":"20190603_idegtudomanyi_kiserletek_him_egyedek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9a31cd-1640-43d7-8577-5f25b7487015","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_idegtudomanyi_kiserletek_him_egyedek","timestamp":"2019. június. 03. 13:13","title":"Csak hím állatokkal végeztek kísérleteket a nőket érintő idegtudományi kérdésekben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c36a3430-36ef-4b01-b22a-119422624bc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Budapestre tart a Clark Ádám úszódaru, amely a Margit hídnál elsüllyedt Hableányt kiemeli majd a vízből. Íme néhány érdekes adat a monstrumról. ","shortLead":"Budapestre tart a Clark Ádám úszódaru, amely a Margit hídnál elsüllyedt Hableányt kiemeli majd a vízből. Íme néhány...","id":"20190605_hableany_hajobaleset_duna_clark_adam_uszodaru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c36a3430-36ef-4b01-b22a-119422624bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589cf05b-71eb-49ab-81f1-13bb24db0d94","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_hableany_hajobaleset_duna_clark_adam_uszodaru","timestamp":"2019. június. 05. 10:03","title":"200 tonnát is megemel az úszódaru, amivel felszínre hozzák a Hableány roncsait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22e5252-228a-4a7d-8e64-e6d88590844c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP hétvégi választmányi ülése után párton belüli nyílt levélben, szisztematikusan ment neki a volt EP-képviselő a szocialisták politikájának. Új politikai mozgalmat indít, és pártelnökké választatná magát – derül ki Szanyi Tibor nyílt leveléből.","shortLead":"Az MSZP hétvégi választmányi ülése után párton belüli nyílt levélben, szisztematikusan ment neki a volt EP-képviselő...","id":"20190603_Szanyi_az_MSZProl_Ez_igy_csak_egy_degeneralodo_belterjes_klub","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c22e5252-228a-4a7d-8e64-e6d88590844c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04d9b54-d165-460d-adec-445fb65d2fc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Szanyi_az_MSZProl_Ez_igy_csak_egy_degeneralodo_belterjes_klub","timestamp":"2019. június. 03. 15:21","title":"Szanyi az MSZP-ről: Ez így csak egy degenerálódó belterjes klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc85e45-108e-498e-a89d-86f4201cbf20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostanában több ilyennel találkoztak a rendőrök. Egy-egy hamis okirat néhány százezer forintba is belekerülhet. ","shortLead":"Mostanában több ilyennel találkoztak a rendőrök. Egy-egy hamis okirat néhány százezer forintba is belekerülhet. ","id":"20190603_jogositvany_angol_hamis_renorseg_jogsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fc85e45-108e-498e-a89d-86f4201cbf20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511bfd42-1737-40fd-a9ea-0642c62e0bc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_jogositvany_angol_hamis_renorseg_jogsi","timestamp":"2019. június. 03. 12:45","title":"Neten rendelt, hamis jogsival bukott le egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8f40e82-6e97-438d-858f-098467fd6014","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Három miniszter közös javaslatára módosítanák a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló jogszabályt – derül ki a birtokunkba került, még titkos előterjesztésből. A Hableány tragédiája után pár nappal készült tervezet lényege, hogy kivételes esetekben – kegyeleti okból – mellőznék a kötelező boncolást. Így tömegszerencsétlenségek vagy természeti katasztrófák esetén is rugalmasabb lenne a procedúra, hogy az áldozatok családjai mielőbb eltemethessék szeretteiket.","shortLead":"Három miniszter közös javaslatára módosítanák a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló jogszabályt – derül ki...","id":"20190605_boncolas_torvenyalkotas_dunai_hajobaleset_del_korea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8f40e82-6e97-438d-858f-098467fd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab679b3-d952-4099-b3ea-975b8ec6f2aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_boncolas_torvenyalkotas_dunai_hajobaleset_del_korea","timestamp":"2019. június. 05. 06:30","title":"Nem lesz kötelező a boncolás: a hajótragédia miatt módosíthat az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]