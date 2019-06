Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86f157e4-87bf-49a3-879b-fde616f99263","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"15 hónapos büntetést szabtak ki rá és 20 ezer eurós kártérítésre kötelezték a spanyol videóst.","shortLead":"15 hónapos büntetést szabtak ki rá és 20 ezer eurós kártérítésre kötelezték a spanyol videóst.","id":"20190603_Fogkremmel_toltott_Oreot_adott_egy_hajlektalannak_bortonbuntetest_kapott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86f157e4-87bf-49a3-879b-fde616f99263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeafbf1-522f-4819-ab87-d585e1433269","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Fogkremmel_toltott_Oreot_adott_egy_hajlektalannak_bortonbuntetest_kapott","timestamp":"2019. június. 03. 13:13","title":"Fogkrémmel töltött Oreót adott egy hajléktalannak, börtönbüntetést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c944f8-0783-48c4-a803-3aefeba6dc5a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először tárták fel egy dinoszauruszcsapat maradványait Ausztráliában. A négy egyed fosszíliái egy eddig ismeretlen fajhoz tartoznak.","shortLead":"Először tárták fel egy dinoszauruszcsapat maradványait Ausztráliában. A négy egyed fosszíliái egy eddig ismeretlen...","id":"20190604_dinoszaurusz_maradvany_fosszilia_fostoria_dhimbangunmal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9c944f8-0783-48c4-a803-3aefeba6dc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd299db-d1f8-424e-a535-57d04b1edc2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_dinoszaurusz_maradvany_fosszilia_fostoria_dhimbangunmal","timestamp":"2019. június. 04. 15:33","title":"Új dinoszauruszfaj maradványaira bukkantak Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b332e5bd-4664-4330-a572-9659f9478c97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus saját Facebook-oldalán jelentette be a szakítást.","shortLead":"A politikus saját Facebook-oldalán jelentette be a szakítást.","id":"20190605_Sallai_Robert_Benedek_is_kiszallt_az_LMPbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b332e5bd-4664-4330-a572-9659f9478c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2fb1f97-7190-4fe2-ae01-d572449deb76","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Sallai_Robert_Benedek_is_kiszallt_az_LMPbol","timestamp":"2019. június. 05. 11:44","title":"Sallai Róbert Benedek kiszállt az LMP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4257c9-fc9e-447b-9a67-994ddd5021d2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA egykori elnöke 89 évesen halt meg, 17 évig irányította az európai futball legfőbb szervezetét.\r

","shortLead":"Az UEFA egykori elnöke 89 évesen halt meg, 17 évig irányította az európai futball legfőbb szervezetét.

Azonban ez csak a főszabály, az élet számos helyzetet produkál, amikor kevesebb lesz a szabadságunk. Ezeket az eseteket foglalja össze az Adózóna.","shortLead":"Az idő előrehaladtával szabadságnapjaink száma is növekszik. Azonban ez csak a főszabály, az élet számos helyzetet ...","id":"20190604_Az_ember_azt_hinne_ahogy_oregszik_automatikusan_tobb_szabadsag_jar_neki_de_az_ember_neha_teved","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe2a0e04-dd61-4340-9ba2-68308ae493dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7155f0-1d3a-416f-9ecb-68ec5bfbb17f","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Az_ember_azt_hinne_ahogy_oregszik_automatikusan_tobb_szabadsag_jar_neki_de_az_ember_neha_teved","timestamp":"2019. június. 04. 13:46","title":"Az ember azt hinné, ahogy öregszik, automatikusan több szabadság jár neki, de az ember néha téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93140ea-8302-409a-91e4-606d1d77ba83","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén 3,2 milliárd forintot terveznek erre költeni.","shortLead":"Idén 3,2 milliárd forintot terveznek erre költeni.","id":"20190604_Tizmilliardokert_hozna_nemzetkozi_teniszversenyt_Budapestre_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d93140ea-8302-409a-91e4-606d1d77ba83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3768ac7a-2ebf-4c4b-9319-f98c3fdf497c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Tizmilliardokert_hozna_nemzetkozi_teniszversenyt_Budapestre_a_kormany","timestamp":"2019. június. 04. 09:05","title":"Tízmilliárdokért hozna nemzetközi teniszversenyt Budapestre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebfef58-58c3-4f04-9fb9-4c5c81f7c1be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó a benzinmotoros, illetve a tisztán elektromos hajtásláncú Kona közé lőtte be új modelljét. ","shortLead":"A dél-koreai gyártó a benzinmotoros, illetve a tisztán elektromos hajtásláncú Kona közé lőtte be új modelljét. ","id":"20190604_arany_kozeput_itt_a_hibrid_hyundai_kona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ebfef58-58c3-4f04-9fb9-4c5c81f7c1be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b9f696-c5c2-42c9-870c-443d409fb7ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20190604_arany_kozeput_itt_a_hibrid_hyundai_kona","timestamp":"2019. június. 04. 11:21","title":"Arany középút: 4 liter alatt fogyaszt az új hibrid Hyundai Kona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]