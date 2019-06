Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"929abaee-fcb9-4202-b35a-eb34979eccc4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A DS 3 Crossback megérkezett hozzánk is, és várhatóan ez lesz a francia DS márka kulcsmodellje.","shortLead":"A DS 3 Crossback megérkezett hozzánk is, és várhatóan ez lesz a francia DS márka kulcsmodellje.","id":"20190603_DS3_Crossback","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=929abaee-fcb9-4202-b35a-eb34979eccc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6302344c-a59a-4403-8615-f58185d75123","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_DS3_Crossback","timestamp":"2019. június. 03. 16:25","title":"7,1 millióról indul nálunk a kisebbik francia prémiumautó, a DS3 Crossback","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c25111-1e56-4849-be22-0d6ec51a4325","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szabó Szebasztián a debreceni országos bajnokságon magyar csúcsot ért el 50 pillangón. ","shortLead":"Szabó Szebasztián a debreceni országos bajnokságon magyar csúcsot ért el 50 pillangón. ","id":"20190604_Magyarkent_folytatja_a_versenyzest_egy_vajdasagi_uszo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94c25111-1e56-4849-be22-0d6ec51a4325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4c6f07-9554-40e2-aa32-d9684dd365e1","keywords":null,"link":"/sport/20190604_Magyarkent_folytatja_a_versenyzest_egy_vajdasagi_uszo","timestamp":"2019. június. 04. 21:07","title":"Magyarként folytatja a versenyzést egy vajdasági úszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligencia alapú szűrőprogrammal küzdenek az álhírterjesztés ellen.","shortLead":"Mesterséges intelligencia alapú szűrőprogrammal küzdenek az álhírterjesztés ellen.","id":"20190604_fake_newst_twitter_mesterseges_intelligencia_is_szuroprogram_startup","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ad37c2-b64c-4062-823b-d6cfd8e6a402","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_fake_newst_twitter_mesterseges_intelligencia_is_szuroprogram_startup","timestamp":"2019. június. 04. 12:30","title":"Fake news szűrő startupot vásárol a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e31e754-1c80-45ed-823c-d6e214accd9e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Még korábban azt ajánlotta Maynek, hogy perelje be inkább az EU-t, most is sajnálja, hogy ez nem történt meg. ","shortLead":"Még korábban azt ajánlotta Maynek, hogy perelje be inkább az EU-t, most is sajnálja, hogy ez nem történt meg. ","id":"20190604_Trumpnak_lett_volna_mas_otlete_a_Brexit_rendezesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e31e754-1c80-45ed-823c-d6e214accd9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f244cad-dfd9-4914-b6c7-3d84f62578a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Trumpnak_lett_volna_mas_otlete_a_Brexit_rendezesere","timestamp":"2019. június. 04. 16:14","title":"Trumpnak lett volna más ötlete a Brexit rendezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf05e787-699a-42e3-9ebb-301f66904b8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az átszervezés után nagyobb lesz az esély a gyorsabb, hatékonyabb ellátásnak.","shortLead":"Az átszervezés után nagyobb lesz az esély a gyorsabb, hatékonyabb ellátásnak.","id":"20190603_Atszervezik_a_surgossegi_gyermekellatast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf05e787-699a-42e3-9ebb-301f66904b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65528b14-4ab0-4d61-b5ed-061b8536e635","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Atszervezik_a_surgossegi_gyermekellatast","timestamp":"2019. június. 03. 08:44","title":"Átszervezik a sürgősségi gyermekellátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850373f3-eab5-4691-bdeb-c5bbfba0dd3c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Képernyő sem kell hozzá, hogy a szemünk előtt megjelenjenek a lefelé haladó kis alakzatok, ha kimondjuk a játék nevét. A világ egyik (ha nem a) legismertebb videojátéka elképesztő ütemben vált egyszerű számítógépes programból kulturális fogalommá – nem kis részben magyaroknak köszönhetően. Ma 35 éves a Tetris – és lehet, hogy a java csak most jön.","shortLead":"Képernyő sem kell hozzá, hogy a szemünk előtt megjelenjenek a lefelé haladó kis alakzatok, ha kimondjuk a játék nevét...","id":"20190604_tetris_35_eves_videojatek_szovjet_tudomanyos_akademia_alekszej_leonyidovics_pazsitnov","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=850373f3-eab5-4691-bdeb-c5bbfba0dd3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2369f8-bd95-4be0-9e09-2120c9ae0789","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_tetris_35_eves_videojatek_szovjet_tudomanyos_akademia_alekszej_leonyidovics_pazsitnov","timestamp":"2019. június. 04. 19:50","title":"Nincs még egy játék, amelyik úgy hódította meg a világot, mint a Tetris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99500e53-3992-448b-8329-12498c742300","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"De ez a gól is csak a szépítéshez volt elég.","shortLead":"De ez a gól is csak a szépítéshez volt elég.","id":"20190603_37_evesen_is_oriasi_golt_ollozott_Ibrahimovic__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99500e53-3992-448b-8329-12498c742300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44cdcc1-145f-46d7-9596-22153e1e47e0","keywords":null,"link":"/sport/20190603_37_evesen_is_oriasi_golt_ollozott_Ibrahimovic__video","timestamp":"2019. június. 03. 12:47","title":"37 évesen is óriási gólt ollózott Ibrahimovic – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavalyi teljesítménye alapján változatlanul a Tesco a legnagyobb forgalmú kereskedelmi lánc Magyarországon, 769,0 milliárd forintos becsült bruttó forgalommal – közölte a Trade magazin. ","shortLead":"Tavalyi teljesítménye alapján változatlanul a Tesco a legnagyobb forgalmú kereskedelmi lánc Magyarországon, 769,0...","id":"20190604_A_Tesco_tovabbra_is_vezet_a_Lidl_lenyomta_a_CBAt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae61461-ff7a-4a65-8b78-d4aedceb219e","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_A_Tesco_tovabbra_is_vezet_a_Lidl_lenyomta_a_CBAt","timestamp":"2019. június. 04. 12:55","title":"A Tesco továbbra is vezet, a Lidl lenyomta a CBA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]