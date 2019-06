Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"087ec921-a62a-4efa-b4d4-f91b73a093b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple idei fejlesztői konferenciáján jelentette be Tim Cook, hogy hamarosan elérhetővé válik az Apple ID-val való bejelentkezés, ami megvédi a felhasználó adatait.","shortLead":"Az Apple idei fejlesztői konferenciáján jelentette be Tim Cook, hogy hamarosan elérhetővé válik az Apple ID-val való...","id":"20190607_ios13_sign_in_with_apple_funkcio_feltetel_es_ajanlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=087ec921-a62a-4efa-b4d4-f91b73a093b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5180170-942e-4a2a-9ca3-82ea04cad7d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_ios13_sign_in_with_apple_funkcio_feltetel_es_ajanlas","timestamp":"2019. június. 07. 13:03","title":"Jön az Apple ID-s bejelentkezés, azonban van itt egy kis bökkenő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Kivette a kormány Nemzeti Kommunikációs Hivatalt egy sereg közbeszerzési szabály alól, Rogán Antal ceruzája minden formalitástól mentesen foghat immáron vastagabban – ömölhetnek a milliárdok a megbízható cégekhez. Rogán más kérdésben is szabad kezet kap.\r

\r

","shortLead":"Kivette a kormány Nemzeti Kommunikációs Hivatalt egy sereg közbeszerzési szabály alól, Rogán Antal ceruzája minden...","id":"20190607_Rogan_Antal_immar_teljesen_szabad_kezet_kapott_a_penzkoltesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd164e06-223b-4e85-af37-3a16e25dd226","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Rogan_Antal_immar_teljesen_szabad_kezet_kapott_a_penzkoltesben","timestamp":"2019. június. 07. 19:20","title":"Rogán Antal immár teljesen szabad kezet kapott a pénzköltésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2a27cf1-8b12-480b-8256-997699a39094","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mexikó vállalja, hogy \"példátlan\" lépéseket tesz annak érdekében, hogy megfékezze az illegális migrációt.","shortLead":"Mexikó vállalja, hogy \"példátlan\" lépéseket tesz annak érdekében, hogy megfékezze az illegális migrációt.","id":"20190608_Mexiko_megigerte_Trumpnak_hogy_megfekezi_az_illegalis_migraciot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2a27cf1-8b12-480b-8256-997699a39094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1403d1d5-db37-43f9-b170-5b34298ac3a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190608_Mexiko_megigerte_Trumpnak_hogy_megfekezi_az_illegalis_migraciot","timestamp":"2019. június. 08. 08:40","title":"Mexikó megígérte Trumpnak, hogy megfékezi az illegális migrációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hazai kaszinópiac 2018-ban összesen 37,2 milliárd forint árbevételt és 11,4 milliárd forint profitot termelt a tulajdonosoknak a céges beszámolók alapján. Budapest mellett Sopronban is rekordnak örülhetnek – írja a Napi.hu.","shortLead":"A hazai kaszinópiac 2018-ban összesen 37,2 milliárd forint árbevételt és 11,4 milliárd forint profitot termelt...","id":"20190609_Megint_bebizonyosodott_hosszutavon_a_kaszino_nyer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacf51ec-806d-4c55-a15c-cda49599339a","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Megint_bebizonyosodott_hosszutavon_a_kaszino_nyer","timestamp":"2019. június. 09. 10:38","title":"Megint bebizonyosodott, hosszútávon mindig a kaszinó nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország most azt várja Romániától, hogy alaposan vizsgálja ki az úzvölgyi temetőnél csütörtökön történt \"gyalázatos esetet\", és adjon hiteles magyarázatot arra, hogyan kerülhetett sor a történtekre.","shortLead":"Magyarország most azt várja Romániától, hogy alaposan vizsgálja ki az úzvölgyi temetőnél csütörtökön történt...","id":"20190607_bekeretett_roman_nagykovet_kkm_magyar_levente_uzvolgyi_katonatemeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e9aa3f-e52e-411d-a9d6-0271b02d9244","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_bekeretett_roman_nagykovet_kkm_magyar_levente_uzvolgyi_katonatemeto","timestamp":"2019. június. 07. 11:43","title":"A bekéretett román nagykövet nem ment el Szijjártóékkal találkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyelőre nem tisztázott, hogy ki vezette a hajót. ","shortLead":"Az egyelőre nem tisztázott, hogy ki vezette a hajót. ","id":"20190607_A_holland_balesetnel_masodkapitany_volt_a_Viking_Sigyn_orizetbe_vett_ukran_kapitanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba30815-e556-47cf-a76c-df42d3f05e6f","keywords":null,"link":"/kkv/20190607_A_holland_balesetnel_masodkapitany_volt_a_Viking_Sigyn_orizetbe_vett_ukran_kapitanya","timestamp":"2019. június. 07. 11:28","title":"A holland balesetnél másodkapitány volt a Viking Sigyn előzetesben lévő ukrán kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2df6e61-23f7-4560-83ae-ae03bcf953ee","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Már csak két hete van, hogy a bankjánál és a biztosítójánál bejelentkezzen, hogy pótolja a hiányzó ügyféladatokat. Van, ahol ehhez elég e-mailt küldeni.","shortLead":"Már csak két hete van, hogy a bankjánál és a biztosítójánál bejelentkezzen, hogy pótolja a hiányzó ügyféladatokat. Van...","id":"20190608_Ketmillio_magyar_bankszamla_tulajdonosa_koppanhat_ha_nem_csipkedi_magat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2df6e61-23f7-4560-83ae-ae03bcf953ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d55cd3-e4f1-49b7-afcc-76bda403b8ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190608_Ketmillio_magyar_bankszamla_tulajdonosa_koppanhat_ha_nem_csipkedi_magat","timestamp":"2019. június. 08. 09:42","title":"Kétmillió magyar bankszámla tulajdonosa koppanhat, ha nem csipkedi magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f72a71-216e-4b48-9e56-41a00e09ae06","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bukaresti közlemény szerint a román nagykövet nem mondott nemet, június 10-ét javasolja a találkozóra. Arról is írnak, hogy a magyar kormány által használt hangnem elfogadhatatlan. ","shortLead":"A bukaresti közlemény szerint a román nagykövet nem mondott nemet, június 10-ét javasolja a találkozóra. Arról is...","id":"20190607_Visszaszolt_Romania_a_nagykovet_nem_utasitotta_el_hogy_talalkozzon_Szijjartoekkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78f72a71-216e-4b48-9e56-41a00e09ae06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50768fa-cc77-4533-98f7-8ecf38f212db","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_Visszaszolt_Romania_a_nagykovet_nem_utasitotta_el_hogy_talalkozzon_Szijjartoekkal","timestamp":"2019. június. 07. 16:52","title":"Visszaszólt Románia, a nagykövet nem utasította el, hogy találkozzon Szijjártóékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]