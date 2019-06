Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cee6753-c998-4363-a56f-61e0a436f70b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi terjeszkedés és a vadászat egyre kisebb erdei \"szigetekre\" szorítja vissza a csimpánzokat, az ember legközelebbi rokonait az állatok között – figyelmeztettek neves primatológusok egy németországi konferencián.","shortLead":"Az emberi terjeszkedés és a vadászat egyre kisebb erdei \"szigetekre\" szorítja vissza a csimpánzokat, az ember...","id":"20190610_vadon_elo_csimpanzok_elohelyenek_zsugorodasa_erdei_gettok_afrika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cee6753-c998-4363-a56f-61e0a436f70b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a750eb57-f477-450e-bd1e-133a593778bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_vadon_elo_csimpanzok_elohelyenek_zsugorodasa_erdei_gettok_afrika","timestamp":"2019. június. 10. 12:03","title":"Szomorú a helyzet: \"erdei gettókba\" szorultak vissza a csimpánzok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberpunk filmek világában otthonosan és hitelesen mozgó Keanu Reeves jelentette be az utóbbi évek legjobban várt videojátékának megjelenési dátumát. A Cyberpunk 2077 után nem azért epekedik már annyira a közönség, mert tudják, hogy biztosan jó lesz, hanem mert már három éve fejlesztik úgy, hogy senki nem tudta, mikor adják ki.","shortLead":"A kiberpunk filmek világában otthonosan és hitelesen mozgó Keanu Reeves jelentette be az utóbbi évek legjobban várt...","id":"20190610_cyberpunk_2077_megjelenesi_datum_elorendeles_trailer_keanu_reeves_e3_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3e0c4c-9733-485f-af26-f7db953cfdf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_cyberpunk_2077_megjelenesi_datum_elorendeles_trailer_keanu_reeves_e3_2019","timestamp":"2019. június. 10. 07:03","title":"Színpadra állt Keanu Reeves, és elhozta az utóbbi idők legjobban várt játékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e3a0a0-7517-47b9-bd43-6f19f0574ca8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kaszim-Zsomart Tokajev - a Kazahsztánt a Szovjetunió 1991. évi szétesése óta vezető Nurszultan Nazarbajev kijelölt utóda - nyerte a kazah elnökválasztást a szavazatok 70,8 százalékával a hétfőn közzétett eredmények szerint. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet megfigyelő missziója szerint a szavazást nem lehet tisztességesnek tekinteni.","shortLead":"Kaszim-Zsomart Tokajev - a Kazahsztánt a Szovjetunió 1991. évi szétesése óta vezető Nurszultan Nazarbajev kijelölt...","id":"20190610_Nincs_meglepetes_a_kazah_valasztasokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98e3a0a0-7517-47b9-bd43-6f19f0574ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0f6e16-ec19-4a8f-859c-2bf9c70278ab","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Nincs_meglepetes_a_kazah_valasztasokon","timestamp":"2019. június. 10. 13:52","title":"Elnökválasztás Kazahsztánban: már megint át kell nevezni a fővárost?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b10c725-6570-4c55-9b95-1ca09f5204e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Törökországnak július végéig döntenie kell arról, hogy korszerű amerikai harci gépeket vesz, vagy megvásárolja Oroszországtól az S-400 légvédelmi rakétarendszert. ","shortLead":"Törökországnak július végéig döntenie kell arról, hogy korszerű amerikai harci gépeket vesz, vagy megvásárolja...","id":"20190608_Amerikai_ultimatumot_adott_Torokorszagnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b10c725-6570-4c55-9b95-1ca09f5204e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3c3951-4891-4b57-8035-0d620f6e7aed","keywords":null,"link":"/vilag/20190608_Amerikai_ultimatumot_adott_Torokorszagnak","timestamp":"2019. június. 08. 21:12","title":"Amerika ultimátumot adott Törökországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c20dbc-62ed-4cf4-af20-b96a8ec63f80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az autógumikról leváló mikroműanyagok károsak lehetnek a gyerekek tüdejének fejlődésére – állapította meg a londoni King's Collage legújabb kutatása.","shortLead":"Az autógumikról leváló mikroműanyagok károsak lehetnek a gyerekek tüdejének fejlődésére – állapította meg a londoni...","id":"20190610_A_gumiabroncs_is_karositja_a_gyerekek_tudejet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6c20dbc-62ed-4cf4-af20-b96a8ec63f80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4eeef88-f61c-4e1f-8202-191ff0a5e52a","keywords":null,"link":"/elet/20190610_A_gumiabroncs_is_karositja_a_gyerekek_tudejet","timestamp":"2019. június. 10. 13:33","title":"A gumiabroncs is károsítja a gyerekek tüdejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88211bb-dd5c-423d-9478-052f57b4bd48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Oroszország újabb olyan lépésre szánt el magát, aminek eredményeként már csak egy hajszál választja el az országot a kínai szintű internetes cenzúrától.","shortLead":"Oroszország újabb olyan lépésre szánt el magát, aminek eredményeként már csak egy hajszál választja el az országot...","id":"20190610_oroszorszag_virtualis_maganhalozatok_vpn_blokkolas_internetcenzura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b88211bb-dd5c-423d-9478-052f57b4bd48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb92104-8c9a-4d19-b989-bc5caef485ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_oroszorszag_virtualis_maganhalozatok_vpn_blokkolas_internetcenzura","timestamp":"2019. június. 10. 08:03","title":"Orbán nagy keleti szövetségese épp most visz be egy újabb gyomrost a szabad internetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"

A magyar köztársasági elnök közölte mindaz, ami az úzvölgyi katonatemetőben történt, kegyeletsértő, törvénysértő, nemzetközi megállapodást sértő és mélységesen erkölcstelen is volt.","shortLead":"

A magyar köztársasági elnök közölte mindaz, ami az úzvölgyi katonatemetőben történt, kegyeletsértő, törvénysértő...","id":"20190608_Ader_szerint_torvenyserto_es_erkolcstelen_ami_az_uzvolgyi_temetoben_tortent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72491015-91a5-407e-9d9b-3c963b383304","keywords":null,"link":"/vilag/20190608_Ader_szerint_torvenyserto_es_erkolcstelen_ami_az_uzvolgyi_temetoben_tortent","timestamp":"2019. június. 08. 15:11","title":"Áder szerint törvénysértő és erkölcstelen, ami az úzvölgyi temetőben történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1d9828-e444-482a-9e2c-426a7bdb643d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Közel négy évtizedet kellett várni az új G-Klasséra, ami dizájn és hangulat tekintetében semmit sem változott, a technikája azonban abszolút 2019-es szintű. Gigant zsanérok, ódivatú kilincsek, ajtócsapkodás, az iparág legdurvább központi zárja és egy remek V8 – ez az új G.","shortLead":"Közel négy évtizedet kellett várni az új G-Klasséra, ami dizájn és hangulat tekintetében semmit sem változott...","id":"20190610_uj_mercedes_g_osztaly_luxusterepjaro_teszt_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d1d9828-e444-482a-9e2c-426a7bdb643d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60989673-2c24-4e5d-980c-90820b7ae984","keywords":null,"link":"/cegauto/20190610_uj_mercedes_g_osztaly_luxusterepjaro_teszt_menetproba","timestamp":"2019. június. 10. 13:00","title":"A kocka el van vetve: teszten a teljesen új Mercedes G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]