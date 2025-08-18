Geszti Péter Mészáros Lőrincen és a MÁV-on viccelődött a koncertjén

Pénteken a Márki-Zay Péter által vezetett Hódmezővásárhelyen adott koncertet Geszti Péter, aki a színpadról a vasúttársasággal és Mészáros Lőrinccel is viccelődőtt, írja a Gulyáságyú Média.

Geszti először a MÁV-ot vette célba, külön gratuált a vonattal érkezőknek, hogy sikerült odaérniük a koncertjére.

A MÁV bejelentette, hogy 2026-ban embert juttatnak el a Balatonra. Remélem, rajta leszünk a sínen mindannyian

– poénkodott a MÁV-on az énekes. Majd így folytatta:

A többiek hogy jöttek? Remélem, nem gyalog.

És végül bevitt a NER-nek és személy szerint Mészáros Lőrincnek egy kínrímet:

Állnak már az úttörő sátorak, de ti mindig legyetek bátorak.