Szijjártó visszaszólt az ukrán külügyminiszternek

„Az ukránok külügyminisztere nekem ugrott az X-en, miután bejelentettem, hogy ukrán támadás érte a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket. Azt írta, reklamáljak az oroszoknál” – írta a Facebookon hétfőn Szijjártó Péter magyar külügyminiszter azután, hogy Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter azt javasolta neki, hogy panaszaival és fenyegetéseivel forduljon a „moszkvai barátaihoz”, akik a háborút indították.

Szijjártó egy orosz energiaminiszter-helyettes tájékoztatása alapján állította azt hétfőn, hogy ukrán támadás érte a hazánkba vezető kőolajvezetéket.

„A kolléga figyelmét valahogy elkerülték a tények” – vágott vissza a magyar külügyminiszter Szibihának.

„Első tény: Oroszország évtizedek óta szállítja a kőolajat Magyarországra a Barátság-vezetéken. Ez Magyarország érdeke. Második tény: Ukrajna ezt a vezetéket támadja, s az ukrán támadások miatt rendszeresen leáll a kőolaj szállítása. Ez ellentétes Magyarország érdekével” – sorolta.

„Én Magyarország külügyminisztere vagyok, nekem Magyarország érdeke az első! S továbbra sem feledni: Ukrajna áramellátásának nagy része Magyarországról érkezik…” – ismételte meg újra a Kijevnek szánt burkolt fenyegetését Szijjártó.

