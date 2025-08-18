Magyar Péter Pannonhalmán mond beszédet augusztus 20-án
A politikus lecserélte a tavalyi fővárosi helyszínt.
„Pannonhalmán mondok ünnepi beszédet a Tisza augusztus 20-i, »Szent István nyomában« című megemlékezésén” – jelentette be hétfőn Magyar Péter, a párt elnöke. A beszéd fél 12-kor kezdődik a településen, a Váralján.
Tavaly Magyar a párt Margit-szigeti, sportnapba oltott majálisán, az I. Tisza Pikniken mondott ünnepi beszédet a nemzeti ünnepen Budapesten. Akkor azt részletezte, hogy szerinte Magyarországon nem jó irányba mennek a dolgok, és úgy gondolja, hogy Szent István király nem ilyen hazáról álmodott, nem ilyen hazának fektette le az alapjait bő egy évezreddel ezelőtt. A politikus később megidézte Orbán Viktort és a jelenlegi kormányt is – bírálta őket azért, mert a miniszterelnök az Adrián nyaral, miniszterei pedig luxusjachtok fedélzetén pezsgőznek.
