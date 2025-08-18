Miután az IDEA Fidesz-erősödést mért, Magyar Péter előrántott egy belső mérést, amely az ellenkezőjéről szól

„A hétvégén zárult reprezentatív kutatásunk szerint tovább nőtt a Tisza előnye, és már a teljes népesség körében is 10 százalékkal vezetünk az állampárt előtt” – írta Magyar Péter a Facebookon alig egy órával azután, hogy megjelent az IDEA Intézet friss felmérése.

IDEA Intézet: Közelít a Fidesz a Tiszához, felére csökkent Magyarék előnye Augusztusi mérésük szerint a DK is elérné a parlamenti küszöböt.

A közvélemény-kutató azt állapította meg, hogy bár a Tisza stabilan tartja bázisát, májushoz képest erősödni tudott a Fidesz, a korábbi 9 százalékos hátrányt 4-re dolgozta le. Az IDEA méréséről beszámoló cikkek alatt Magyar kommentben vitatta az eredményt, leginkább azért, mert a kutatás szerint a Demokratikus Koalíció elérné a parlamentbe jutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt.

Magyar szerint a Tisza Párt belső mérésének eredménye egy erős kétharmados többséget jelentene ma, igaz, ugyanezt már elmondta másfél héttel korábban, amikor arról írt, hogy a pártja minden olyan egyéni körzetben jelentősen, hibahatáron túl vezet, amely a sima többséghez kell.

A Tisza Párt elnöke akkor is más, a kormánypárt előnyéről beszámoló mérésekre reagált, aznap ugyanis az Index számolt be arról, hogy az Orbán Viktor által Tusványoson emlegetett belső mérések egy része eljutott hozzájuk. Az általuk közölt, választókerületre vonatkozó eredmények szerint magabiztosan vezet a Fidesz a párt saját mérései szerint az említett egyéni körzetekben. Magyar „kamu közvélemény-kutatásnak” nevezte ezeket az adatokat, majd lepropagandistázta az Indexet.

Magyar Péter: Ha ma lennének a választások, kétharmaddal nyerne a Tisza A pártelnök a saját belső méréseikre hivatkozik.

Orbán Viktor Tusványoson azt állította, belső méréseik szerint a 106 egyéni választókerületből nyolcvanat nyernének meg, ha most vasárnap lennének a választások. Ez, bár magabiztos többséget jelent, visszaesés lenne a 2022-es eredményhez képest, amikor a kormánypártok 87 egyéni mandátumot szereztek.