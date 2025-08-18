DJ Spigiboy is csatlakozott egy Digitális Polgári Körhöz
Spiegelhalter László egyébiránt Vácrátót fideszes polgármestere.
HVG
„Lemezlovast igazolt a Vidéki DPK! Spigiboy azonban nemcsak egy hazai sztár-DJ, hanem egyben falusi polgármester is!” – jelentette be a Facebookon vasárnap Gyopáros Alpár fideszes országgyűlési képviselő, aki az említett Vidéki Digitális Polgári Kör vezetője.
DJ Spigiboy, azaz Spiegelhalter László 2014 óta Vácrátót polgármestere, az első ciklusban függetlenként indult, később a Fidesz–KDNP színeiben.
A DJ korábban fellépett a Tranzit Fesztiválon, 2021-ben pedig klipet forgatott volna a Fidesszel szimpatizáló Nagy Feróval, ám az énekes nem érkezett meg a megbeszélt időben, annak ellenére, hogy megígérte, hogy ott lesz.
A múlt héten derült ki, hogy Szőke András is Digitális Polgári Kört alakított.
Emberéletek megmentése néha szinte fillérekből megoldható, de több nagyhatalom most kevesebbet költ az éhezőkre és a betegekre. Afrikában emiatt jobban felütheti a fejét az AIDS, a malária, a tuberkulózis.