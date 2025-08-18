A Fehér Ház arról érdeklődött, hogy visel-e majd Zelenszkij öltönyt, amikor Trumppal tárgyal
Februárban a hírhedt, összeveszésbe torkolló találkozón a Fehér Házban szóvá tették, hogy az ukrán elnökön miért nincs öltöny.
HVG
A Fehér Ház megkérdezte az ukrán tisztviselőket, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökön lesz-e öltöny, amikor hétfőn Donald Trumppal tárgyal Washingtonban – írja az Axios.
A kérdés azért fontos, mert az amerikai elnök már többször kritizálta Zelenszkij katonai stílusú öltözködését. Többek között ezt is kipécézte magának az amerikai elnök azon a február végi találkozón is, amikor élő adásban vesztek össze. „Hogy kiöltözött ma” – ez volt akkor Trump első szava az ukrán elnökhöz, amikor az kiszállt az autóból.
Az Axios szerint az ukrán elnök hétfőn ugyanabban a fekete zakóban jelenik meg a Fehér Házban, mint amit júniusban a hollandiai NATO-csúcstalálkozón viselt, és amelyet borítóképünkön láthatnak. „Öltönyszerű lesz, de nem teljes öltöny” – mondta az egyik forrás a lapnak. Trump egyik tanácsadója azt mondta, hogy nem számítanak arra, hogy öltönyben lesz Zelenszkij, illetve nagyszerű lenne, ha nyakkendőt viselne, ugyanakkor nem várják el tőle.
