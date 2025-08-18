IDEA Intézet: Közelít a Fidesz a Tiszához, felére csökkent Magyarék előnye
Augusztusi mérésük szerint a DK is elérné a parlamenti küszöböt.
HVG
Továbbra is a Tisza Párt a legnépszerűbb az IDEA Intézet friss, 1500 fős reprezentatív mintán készült kutatása szerint, de május óta a kormánypártok stabilizálták a helyzetüket, egyértelműen növelni tudták a szavazótáborukat. Ennek eredményeként a teljes népesség körében 9 százalékpontról 4 százalékpontra csökkent a Tisza előnye. A két nagy párton kívül a kutatás szerint egyedül a Demokratikus Koalíció érte volna el a parlamentbe jutáshoz az 5 százalékos küszöböt, miközben a Fidesz 39, a Tisza pedig 46 százalékon áll a biztos pártválasztók körében.
Az IDEA Intézet 2025. augusztusi kutatása
IDEA Intézet
A teljes népességnek 33 százaléka szavazott volna a Tiszára egy idén nyáron rendezett országgyűlési választáson, a kormánypártok támogatottsága pedig 29 százalékos. A kutatóintézet korábbi méréseihez képest az látszik tehát, hogy a Fidesz erősödött, a Tisza pedig stagnál, a biztos pártválasztók körében azonban megmaradt Magyar Péterék előnye.
Érdekesség, hogy egy esetleges májusi választás eredményére az IDEA azt mérte, négy párt kerülne a parlamentbe, ez mostanra háromra csökkent, a Mi Hazánk becsúszott a parlamenti küszöb alá, de a DK is gyengült egy százalékot.
