Mosolyogva, nemzeti lobogót lengetve ünnepelte hazatérését Kapu Tibor Ferihegyen – fotók

Hétfő délelőtt landolt a budapesti repülőtéren Kapu Tibor gépe. Az űrhajós június végén indult az űrbe az Axiom-4 (Ax-4) magánűrmisszió tagjaként, és 19 napot töltött ott. Ez idő alatt mintegy hatvan tudományos kísérletet és technológiai bemutatót hajtott végre, miközben nyilvános ismeretterjesztő rendezvényeket is tartott. A visszatérés után az Egyesült Államokban vett részt egy rehabilitációs programon.

Kapu hazatérésének örömére közönségtalálkozót is szerveződik, augusztus 23-án, szombaton 10 órától személyesen is lehet találkozni az űrhajóssal a Millenáris Parkban rendezett Huniverzum kiállításon, ahol jelen lesz tartalékosa, Cserényi Gyula is.

