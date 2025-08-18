Mosolyogva, nemzeti lobogót lengetve ünnepelte hazatérését Kapu Tibor Ferihegyen – fotók

Hétfő délelőtt landolt a budapesti repülőtéren Kapu Tibor gépe. Az űrhajós június végén indult az űrbe az Axiom-4 (Ax-4) magánűrmisszió tagjaként, és 19 napot töltött ott. Ez idő alatt mintegy hatvan tudományos kísérletet és technológiai bemutatót hajtott végre, miközben nyilvános ismeretterjesztő rendezvényeket is tartott. A visszatérés után az Egyesült Államokban vett részt egy rehabilitációs programon.
Kapu hazatérésének örömére közönségtalálkozót is szerveződik, augusztus 23-án, szombaton 10 órától személyesen is lehet találkozni az űrhajóssal a Millenáris Parkban rendezett Huniverzum kiállításon, ahol jelen lesz tartalékosa, Cserényi Gyula is.
Középen Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos és Kapu Tibor
Kapu Tibor családja körében
Nemzeti lobogókkal és a HUNOR (Hungarian to Orbit) magyar űrprogram zászlóival várták Kapu Tibort a repülőtéren
