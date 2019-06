Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"618c6c39-b09d-49af-a4c2-a16ccb7c1ac3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfőn kezdődik hivatalosan Theresa May brit miniszterelnök utódjának megválasztási folyamata.","shortLead":"Hétfőn kezdődik hivatalosan Theresa May brit miniszterelnök utódjának megválasztási folyamata.","id":"20190610_Hetfon_kiderul_kik_kozul_valasztjak_meg_May_utodjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=618c6c39-b09d-49af-a4c2-a16ccb7c1ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b513a85-f584-4fce-9f4e-f986183df546","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Hetfon_kiderul_kik_kozul_valasztjak_meg_May_utodjat","timestamp":"2019. június. 10. 08:40","title":"Hétfőn kiderül, kik közül választják meg May utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2018 áprilisában ültették, nem bírta sokáig.","shortLead":"2018 áprilisában ültették, nem bírta sokáig.","id":"20190610_Ennyit_a_baratsagrol_Meghalt_a_fa_amit_Trump_es_Macron_ultetett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074ba079-4787-46a8-bc93-d9da4b21f112","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Ennyit_a_baratsagrol_Meghalt_a_fa_amit_Trump_es_Macron_ultetett","timestamp":"2019. június. 10. 11:33","title":"Ennyit a barátságról? Meghalt a fa, amit Trump és Macron ültetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19cd150b-d07a-40b1-8027-344fe7fcf7d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Porig romboltak egy falut, a tetemeket elégették.","shortLead":"Porig romboltak egy falut, a tetemeket elégették.","id":"20190610_Nepirtas_tortenhetett_Maliban_szaz_hullat_talaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19cd150b-d07a-40b1-8027-344fe7fcf7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcf40b6-1628-4216-90e0-2dcf78db79bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Nepirtas_tortenhetett_Maliban_szaz_hullat_talaltak","timestamp":"2019. június. 10. 15:10","title":"Népirtás történhetett Maliban, száz holttestet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af7d896-9194-4ee8-8e55-5f9aedb36ba8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Carlos Sainz büntetése révén egy sorral előrébb rajtolhat Max Verstappen a Forma-1-es Kanadai Nagydíjon.","shortLead":"Carlos Sainz büntetése révén egy sorral előrébb rajtolhat Max Verstappen a Forma-1-es Kanadai Nagydíjon.","id":"20190609_kanada_f_1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4af7d896-9194-4ee8-8e55-5f9aedb36ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda6cd02-7e05-49e7-957e-71bce6fd2351","keywords":null,"link":"/cegauto/20190609_kanada_f_1","timestamp":"2019. június. 09. 15:11","title":"Verstappen előrébb ugrott a kanadai rajtrácson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fedélzeten egy felrobbant gázpalack maradványaira bukkantak.","shortLead":"A fedélzeten egy felrobbant gázpalack maradványaira bukkantak.","id":"20190611_Kigyulladt_egy_hajo_Sarudon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abcc584-1006-447c-94d9-00da6961581b","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_Kigyulladt_egy_hajo_Sarudon","timestamp":"2019. június. 11. 05:28","title":"Kigyulladt egy hajó Sarudon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190610_A_Pride_elott_holtan_talaltak_Philadelphia_elso_vallaltan_meleg_seriffjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db094fa8-8022-4b75-a67c-8e5c45252e1b","keywords":null,"link":"/elet/20190610_A_Pride_elott_holtan_talaltak_Philadelphia_elso_vallaltan_meleg_seriffjet","timestamp":"2019. június. 10. 19:43","title":"A Pride előtt lett öngyilkos Philadelphia első meleg főrendőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aac2056d-0bce-44ed-ba5b-a2bb54842f0d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"40 éves a HVG hetilap. Már az felér egy történelemórával, ha csak elolvassuk a négy évtized során lejegyzett erős mondatokat.","shortLead":"40 éves a HVG hetilap. Már az felér egy történelemórával, ha csak elolvassuk a négy évtized során lejegyzett erős...","id":"201923_nekunk_mondtak__40_ev_eros_mondatai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aac2056d-0bce-44ed-ba5b-a2bb54842f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5d7280-2151-4e87-be7f-385b68cbae47","keywords":null,"link":"/itthon/201923_nekunk_mondtak__40_ev_eros_mondatai","timestamp":"2019. június. 09. 16:40","title":"Ezek voltak a HVG történetének legerősebb mondatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2461190f-ed8f-4ad5-886d-6078e4067b6b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Cristiano Ronaldo szívesen látná a Juventus labdarúgócsapatában Matthijs de Ligtet, a hollandok 19 éves védőjét.","shortLead":"Cristiano Ronaldo szívesen látná a Juventus labdarúgócsapatában Matthijs de Ligtet, a hollandok 19 éves védőjét.","id":"20190610_Cristiano_Ronaldo_uj_csapattarsat_szeretne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2461190f-ed8f-4ad5-886d-6078e4067b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee53f53-5396-416f-bf2a-ab8100c8aa4c","keywords":null,"link":"/sport/20190610_Cristiano_Ronaldo_uj_csapattarsat_szeretne","timestamp":"2019. június. 10. 17:29","title":"Cristiano Ronaldo új csapattársat szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]