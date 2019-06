Szerdán legtöbbször keleten zavarhatják gomolyfelhők a napsütést, egy-egy zápor, zivatar is főként itt fordulhat elő. A déli-délkeleti szelet elsősorban a Dunántúlon és a középső tájakon kísérhetik élénk, helyenként erős lökések.

Ennek ellenére folytatódik a hőhullám, délután 31-36 fok várható, és

életbe lépett az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriasztás.

A legmagasabb szintű, harmadfokú intézkedés ma 0 órától vasárnap éjfélig lesz érvényben.

Hőségriasztást akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 27 Celsius-fokot.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ azt javasolta, hogy a legmelegebb órákban, 11 és 15 óra között lehetőleg senki se tartózkodjon a tűző napon, ügyeljünk a fokozott folyadékfogyasztásra, és kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását.

Figyelmeztettek továbbá arra, hogy a déli órákban a vízparton pihenők is kerüljék a napozást és ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel. Ajánlásukban az is olvasható, hogy védjük a bőrünket naptejjel és világos, jól szellőző bő ruházattal, és

még néhány percre se hagyjunk gyermekeket, továbbá házi kisállatokat parkoló autóban.

A meleg idő az egészséges szervezet számára is intenzív megterhelést jelent. Felléphet fáradtság, alvászavar, ingerültség, romolhat a fizikai és a szellemi teljesítőképesség is. Különösen az idősek és a gyerekek számára okozhat gondot a forróság, szédülés, rosszullét, hányinger is előfordulhat.

Csütörtökön fokozódik a meleg, 32-37 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A napos időt csak néhol zavarhatják gomolyfelhők, csapadék nem valószínű. A déli-délkeleti szél még több helyen élénk, nyugaton helyenként erős lehet.