Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár ambiciózus tervei egy részéről le kellett mondania, a Huawei nem adja meg egykönnyen magát az ellene életbe léptetett bojkottnak. Legutóbb fejlesztőket kezdett csábítani alkalmazás-áruházába.","shortLead":"Bár ambiciózus tervei egy részéről le kellett mondania, a Huawei nem adja meg egykönnyen magát az ellene életbe...","id":"20190611_huawei_google_play_store_fejlesztok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7238cc-d60c-4beb-8062-5ca0218994c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_huawei_google_play_store_fejlesztok","timestamp":"2019. június. 11. 15:03","title":"Inkább gyertek hozzánk: udvarol a fejlesztőknek a Huawei, ezen múlhat telefonjai túlélése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha Hszi Csin-ping kínai elnök nem vesz részt a G20-as országcsoport június végi oszakai csúcsértekezletén, akkor Washington azonnali hatállyal további védővámokat léptet életbe a kínai árukra - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök hétfőn a CNBC televíziónak adott telefonos interjújában.","shortLead":"Ha Hszi Csin-ping kínai elnök nem vesz részt a G20-as országcsoport június végi oszakai csúcsértekezletén, akkor...","id":"20190610_Trump_nagyon_magabiztos_ujra_megfenyegette_Kinat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce4016e-2229-4fc9-8724-6cc345619520","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190610_Trump_nagyon_magabiztos_ujra_megfenyegette_Kinat","timestamp":"2019. június. 10. 18:47","title":"Trump nagyon magabiztos: újra megfenyegette Kínát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594b9640-5b47-48f5-9097-8cab29506897","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök kedden a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva beszélt erről, miután a The Wall Street Journal előző nap azt írta: a CIA, a Központi Hírszerző Ügynökség informátora volt Kim Dzsong Un féltestvére, Kim Dzsong Nam, akit két évvel ezelőtt gyilkoltak meg Malajziában. ","shortLead":"Az amerikai elnök kedden a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva beszélt erről, miután a The Wall Street Journal előző...","id":"20190612_donald_trump_kim_dzsong_un_cia_informator_eszak_korea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=594b9640-5b47-48f5-9097-8cab29506897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8c52b5-3946-47a6-aa4e-86b444c907da","keywords":null,"link":"/vilag/20190612_donald_trump_kim_dzsong_un_cia_informator_eszak_korea","timestamp":"2019. június. 12. 07:26","title":"Trumpnak nem tetszik, hogy a CIA informátorokkal kémkedik Kim Dzsong Un után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ddba87-0e8b-487e-b9d0-3e00821f6c00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A NXT-nek csak az eleje és a vége fix, a két hajtómodul közé akár buszfelépítményt, teherautó modult, vagy akár hulladékgyűjtő egységet is lehet illeszteni.","shortLead":"A NXT-nek csak az eleje és a vége fix, a két hajtómodul közé akár buszfelépítményt, teherautó modult, vagy akár...","id":"20190611_Nappal_utasokat_ejjel_szemetet_szallit_a_Scania_uj_jarmuve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47ddba87-0e8b-487e-b9d0-3e00821f6c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98a2bfa-4587-41d2-9f3d-ac670dc1a277","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_Nappal_utasokat_ejjel_szemetet_szallit_a_Scania_uj_jarmuve","timestamp":"2019. június. 11. 12:23","title":"Nappal utasokat, éjjel szemetet szállít a Scania új járműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kérdéses, hogy mennyi lesz az új közteher. ","shortLead":"Kérdéses, hogy mennyi lesz az új közteher. ","id":"20190611_Jovore_ujabb_negy_adofajta_tunhet_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f878cee8-537f-46a1-a636-6b36e6eed4ce","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_Jovore_ujabb_negy_adofajta_tunhet_el","timestamp":"2019. június. 11. 10:33","title":"Jövőre újabb négy adófajta tűnhet el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban 2032-ra nem lesz megfelelő számú és felkészültségű orvos - tudatta a Politico című lapban hétfőn közzétett összeállításában az amerikai orvosegyetemek szövetsége.\r

\r

","shortLead":"Az Egyesült Államokban 2032-ra nem lesz megfelelő számú és felkészültségű orvos - tudatta a Politico című lapban hétfőn...","id":"20190610_A_magyar_orvoshiany_semmi_ahhoz_kepest_ami_az_USAra_var","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7c7f1b-164b-4e62-b078-28628b632858","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_A_magyar_orvoshiany_semmi_ahhoz_kepest_ami_az_USAra_var","timestamp":"2019. június. 10. 21:45","title":"A magyar orvoshiány semmi ahhoz képest, ami az USA-ra vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szépírók Társasága szerint nyilvánvaló, hogy a kormány támadássorozata arra irányul, hogy az egész tudományos közösséget kontroll alá helyezzék. ","shortLead":"A Szépírók Társasága szerint nyilvánvaló, hogy a kormány támadássorozata arra irányul, hogy az egész tudományos...","id":"20190610_Ez_mar_haboru_Kialtvanyban_allt_ki_a_Szepirok_Tarsasaga_az_akademia_szabadsaga_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c86d9d2-0280-4ea6-a2b5-efcb1b4447d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Ez_mar_haboru_Kialtvanyban_allt_ki_a_Szepirok_Tarsasaga_az_akademia_szabadsaga_mellett","timestamp":"2019. június. 11. 07:08","title":"„Ez már háború”: kemény hangú kiáltványban állt ki a Szépírók Társasága az MTA mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a449c2c6-0e8e-4e1c-8631-ad0197b98058","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A színész szerint nem lesznek már olyan közösségek, mint amilyen a régi Katona és az Új Színház volt.","shortLead":"A színész szerint nem lesznek már olyan közösségek, mint amilyen a régi Katona és az Új Színház volt.","id":"20190612_Cserhalmi_Gyorgy_szinmuvesz_portre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a449c2c6-0e8e-4e1c-8631-ad0197b98058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3d2f3e-a3b0-4454-8616-4f670d60b319","keywords":null,"link":"/kultura/20190612_Cserhalmi_Gyorgy_szinmuvesz_portre","timestamp":"2019. június. 12. 14:04","title":"Cserhalmi György: Jöttek a percemberkék, hogy eldöntsék a nagy művészek sorsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]