Takács Péter reméli, hogy Magyar Péter kézrátétellel tud megjavítani dolgokat

A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi és Oktató Kórház szülészetén napok óta nincs iható csapvíz, sőt, azzal legfeljebb felnőttek zuhanyozhatnak, gyerekeket és újszülötteket tilos fürdetni benne – mindez azért történik, mert a kórházban karbantartást végeznek. Az ügyben vasárnap a DK és a Tisza Párt is megszólalt, Magyar Péter pártelnök egyebek mellett fiktív felmondólevelet is fogalmazott Takács Péter egészségügyi államtitkár nevében.

Az államtitkár szerint amíg Magyar „csapatósat játszik szerte az országban, addig komoly szakemberek dolgoznak nap mint nap egy óriási rendszer üzemben tartásán”. Állítja, hogy a karbantartási munkálatokra azért volt szükség, mert a szakhatóság hibát talált egy mérésnél a kórház vízvételi pontjánál, és ezt a hibát minél hamarabb el akarják hárítani.

„Bár nyilván korszakos jelentőségű mikrobiológus és fizikus is vagy, és te 1 órán belül fel tudnál számolni egy ilyen helyzetet, a nálad gyengébb képességű, de egész életükben ezzel foglalkozó szakembereknek sajnos több idő szükséges hozzá. Rájuk ugyanis vonatkoznak a fizika törvényei – veled ellentétben” – fogalmazott az egészségügyért felelős kormánytag. – „Miután a szennyezett szakaszon az érintett elemeket cserélték, a vezetéket többször át kell mosni. A hatóság pedig minden átmosás után tenyésztést végez. Mindezt addig csinálják, amíg a kórokozók el nem tűnnek a hálózatból, és a betegek teljes biztonságban nem lesznek” – írta Takács, aki a poszt végén a következőt üzente Magyarnak:

Remélem, a te budai villádban soha nem romlik el semmi, vagy ha mégis, te nyilván kézrátétellel azonnal meg tudod javítani!

A Tisza Párt elnöke Takács Péter Facebook-posztjához is kommentelt, miután az a „nemzet katasztrófaturistájának” nevezte őt. Magyar azt írta: „Hiába próbálsz a szakemberek és az egészségügyi dolgozók mögé bújni. Pont őket nézed semmibe, pont rájuk nem hallgatsz. Helyette másokat vádolsz, ahelyett, hogy egyszer az életben felelősséget vállalnál valamiért.”

