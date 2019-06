Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"581cd5eb-c3ab-49e5-a661-9bd049415585","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"15 milliós óvadék ellenében engedték ki. ","shortLead":"15 milliós óvadék ellenében engedték ki. ","id":"20190612_Kiengedtek_a_Viking_Sigyn_kapitanyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=581cd5eb-c3ab-49e5-a661-9bd049415585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b257a43a-e85d-4800-8655-8c25004617b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Kiengedtek_a_Viking_Sigyn_kapitanyat","timestamp":"2019. június. 12. 10:05","title":"Kiengedték a Viking Sigyn kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Elképesztő összegek jönnek.","shortLead":"Elképesztő összegek jönnek.","id":"20190611_Itt_a_lista_ennyi_penzt_vitt_haza_Messi_Ronaldo_es_Neymar_tavaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2577b152-f2d0-475a-b34b-be978ada9e98","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_Itt_a_lista_ennyi_penzt_vitt_haza_Messi_Ronaldo_es_Neymar_tavaly","timestamp":"2019. június. 11. 18:51","title":"Itt a lista: ennyi pénzt vitt haza Messi, Ronaldo és Neymar tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83c38f7f-1472-467c-bcee-4dad2dfe81ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A most 98 éves férfi 75 év után kereste fel ismét egykori szerelmét, akivel a második világháború idején két hónapig voltak együtt. ","shortLead":"A most 98 éves férfi 75 év után kereste fel ismét egykori szerelmét, akivel a második világháború idején két hónapig...","id":"20190613_75_ev_utan_talalkozott_az_amerikai_veteran_es_egykori_francia_szerelme__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83c38f7f-1472-467c-bcee-4dad2dfe81ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6250ed62-c3b8-414a-800a-d32171692e00","keywords":null,"link":"/elet/20190613_75_ev_utan_talalkozott_az_amerikai_veteran_es_egykori_francia_szerelme__video","timestamp":"2019. június. 13. 13:26","title":"75 év után találkozott az amerikai veterán és egykori francia szerelme – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d453fd2f-0980-45d0-9a34-d1008c048372","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan böngészőt adott ki az Opera, amelyben a szokásos beállítások mellett az is megadható, a program mennyi memóriát használhat fel a működéskor. Bár a gamereket célozzák vele, mindenkinek jól jöhet.","shortLead":"Olyan böngészőt adott ki az Opera, amelyben a szokásos beállítások mellett az is megadható, a program mennyi memóriát...","id":"20190611_opera_gx_bongeszo_jatekosoknak_gamereknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d453fd2f-0980-45d0-9a34-d1008c048372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fae89ef-4135-4a6c-9b1c-5418be9ad8fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_opera_gx_bongeszo_jatekosoknak_gamereknek","timestamp":"2019. június. 11. 19:33","title":"Az Opera megcsinálta a böngészőt, amire rákattanhatnak a játékosok – már le is töltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Június 30-án olvadhat össze a Konzum és az Opus Global. Minden a tervek szerint halad, az MNB sem látott problémát a fúzió kapcsán.","shortLead":"Június 30-án olvadhat össze a Konzum és az Opus Global. Minden a tervek szerint halad, az MNB sem látott problémát...","id":"20190613_Engedelyezte_az_MNB_hogy_osszeolvadjon_Meszaros_Lorinc_ket_nagy_cege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818fdd13-63e0-4601-ad63-8faabdabc774","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Engedelyezte_az_MNB_hogy_osszeolvadjon_Meszaros_Lorinc_ket_nagy_cege","timestamp":"2019. június. 13. 15:12","title":"Engedélyezte az MNB, hogy összeolvadjon Mészáros Lőrinc két nagy cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d20c1b8-8be4-40ce-ba42-4e9a5aae33ed","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Az Antenna Hungária nem akarja elárulni, milyen formában nyújtott segítséget a Fitbalance rendezvényekhez.","shortLead":"Az Antenna Hungária nem akarja elárulni, milyen formában nyújtott segítséget a Fitbalance rendezvényekhez.","id":"20190613_rogan_cecilia_emmi_fitbalance","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d20c1b8-8be4-40ce-ba42-4e9a5aae33ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0cdf742-6551-4612-b216-2ea932eaa589","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_rogan_cecilia_emmi_fitbalance","timestamp":"2019. június. 13. 12:29","title":"Az Emmi is támogatja Rogán Cecília bizniszét, megtudtuk, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346695e1-f0ba-46c6-878f-aa3ff20d74f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alsószentmárton polgármestere kiadta az alpolgármesterének, bízza meg a feleségét a takarítással, amit a bíróság első fokon hűtlen kezelésnek látott.\r

\r

","shortLead":"Alsószentmárton polgármestere kiadta az alpolgármesterének, bízza meg a feleségét a takarítással, amit a bíróság első...","id":"20190611_A_polgarmester_felesege_takaritotta_az_onkormanyzati_hivatalt_kiemelt_berert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=346695e1-f0ba-46c6-878f-aa3ff20d74f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e9927f-fb69-4134-a1cc-88550be92cb0","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_A_polgarmester_felesege_takaritotta_az_onkormanyzati_hivatalt_kiemelt_berert","timestamp":"2019. június. 11. 21:09","title":"A polgármester felesége takarította az önkormányzati hivatalt kiemelt bérért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a42fe6-27b9-4eca-ad27-4f7358f6005d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Salto nevű kis robot nem képes tárgyakat megemelni vagy nehéz dolgokat elhúzni, az ugrálásban viszont nem nagyon akad párja. ","shortLead":"A Salto nevű kis robot nem képes tárgyakat megemelni vagy nehéz dolgokat elhúzni, az ugrálásban viszont nem nagyon akad...","id":"20190612_salto_ugralo_robot_kaliforniai_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81a42fe6-27b9-4eca-ad27-4f7358f6005d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50498539-f014-4d34-8624-c016acb7df18","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_salto_ugralo_robot_kaliforniai_egyetem","timestamp":"2019. június. 12. 15:03","title":"Videón a kis robot, ami ügyesebben ugrál, mint egy kenguru","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]