[{"available":true,"c_guid":"8dd0591d-d860-46ae-beff-75ab980d1701","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Egyre népszerűbb a fesztiválok műanyag-mentesítése, a cigicsikkek begyűjtése és a műsorfüzetre pazarolt papír számának csökkentése is. A fesztiválok már elkezdték zsugorítani az ökológiai lábnyomukat, de ehhez ökotudatos fesztiválozók is kellenek.","shortLead":"Egyre népszerűbb a fesztiválok műanyag-mentesítése, a cigicsikkek begyűjtése és a műsorfüzetre pazarolt papír számának...","id":"20190613_Egy_hazai_fesztival_sem_engedheti_meg_maganak_hogy_ne_torodjon_a_klimavalsaggal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dd0591d-d860-46ae-beff-75ab980d1701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704367ef-3bb9-473d-ab50-3b5664b1a3a8","keywords":null,"link":"/kultura/20190613_Egy_hazai_fesztival_sem_engedheti_meg_maganak_hogy_ne_torodjon_a_klimavalsaggal","timestamp":"2019. június. 13. 12:14","title":"Egy hazai fesztivál sem engedheti meg magának, hogy ne törődjön a klímaválsággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aeea796-4942-4210-a961-e733bc9ed144","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pride beköszönt a rajzfilmekbe.","shortLead":"A Pride beköszönt a rajzfilmekbe.","id":"20190613_Leszbikus_szal_is_lesz_Az_en_kicsi_ponim_utolso_evadaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5aeea796-4942-4210-a961-e733bc9ed144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6e1b45-7f57-4af0-bb2d-285a5bacb803","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Leszbikus_szal_is_lesz_Az_en_kicsi_ponim_utolso_evadaban","timestamp":"2019. június. 13. 10:30","title":"Leszbikus szál is lesz az Én kicsi pónim utolsó évadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99044ff5-d664-4b7e-89ba-aef237ca5fe4","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A magyarság erejét megtestesítő központot létesítene a szlovéniai magyar kisebbség számára a kormány, Szijjártó Péter tárcája már ki is választotta az ennek megfelelő ingatlant, amit (köz)pénzből vennének és újítanának fel számukra – derül ki a birtokunkba került kormányelőterjesztésből. Még a helyiek közt is volt, aki meglepődött az újabb bőkezű ajándékon, hiszen van egy megfelelő székhelyük, de a köztudottan Orbán elkötelezett hívének számító, helyi vezető egyenesen Budapestről érkezett a hírrel, hogy megint kapnak egy ingatlant. ","shortLead":"A magyarság erejét megtestesítő központot létesítene a szlovéniai magyar kisebbség számára a kormány, Szijjártó Péter...","id":"20190613_A_magyarsag_szellemi_kisugarzasahoz_passzolo_ingatlant_venne_az_Orbankormany_Lendvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99044ff5-d664-4b7e-89ba-aef237ca5fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d14c85-57da-42f7-86a6-d1a54075bae8","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_A_magyarsag_szellemi_kisugarzasahoz_passzolo_ingatlant_venne_az_Orbankormany_Lendvan","timestamp":"2019. június. 13. 14:05","title":"A magyarok kisugárzásához passzoló ingatlant venne a kormány Lendván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9bd091-fa08-4c20-8f6b-70435a954649","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, a Wales elleni Eb-selejtezőn Orbán is betalált Hennessey kapujába.","shortLead":"Úgy tűnik, a Wales elleni Eb-selejtezőn Orbán is betalált Hennessey kapujába.","id":"20190612_magyarorszag_wales_eb_selejtezo_willi_orban_gol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b9bd091-fa08-4c20-8f6b-70435a954649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a70600-20e2-4ba5-ba0b-aa121728b921","keywords":null,"link":"/sport/20190612_magyarorszag_wales_eb_selejtezo_willi_orban_gol","timestamp":"2019. június. 12. 11:54","title":"Nem adtak meg egy gólt a magyar válogatottnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák ügyészség szerint Johann Gudenus lemondott szabadságpárti frakcióvezetővel szemben is vizsgálatok folynak. ","shortLead":"Az osztrák ügyészség szerint Johann Gudenus lemondott szabadságpárti frakcióvezetővel szemben is vizsgálatok folynak. ","id":"20190613_Hutlen_kezeles_gyanuja_miatt_nyomozas_indult_HeinzChristian_Strache_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58437e3e-85a4-4599-800b-ff1f22a32b41","keywords":null,"link":"/vilag/20190613_Hutlen_kezeles_gyanuja_miatt_nyomozas_indult_HeinzChristian_Strache_ellen","timestamp":"2019. június. 13. 17:00","title":"Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás indult Heinz-Christian Strache ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék szerint ez most már elegendő. ","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék szerint ez most már elegendő. ","id":"20190613_Hazi_orizetbe_kerul_a_VV_Fanni_meggyilkolasaval_gyanusitott_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2039555c-d5e2-43ea-8695-66c29f6720f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Hazi_orizetbe_kerul_a_VV_Fanni_meggyilkolasaval_gyanusitott_ferfi","timestamp":"2019. június. 13. 11:19","title":"Házi őrizetbe kerül a VV Fanni meggyilkolásával gyanúsított férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9378219c-74b7-4b95-b3df-28023bdcecfb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megdőlt a fővárosi napi melegrekord csütörtökön – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-vel.","shortLead":"Megdőlt a fővárosi napi melegrekord csütörtökön – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-vel.","id":"20190613_Soha_nem_volt_meg_ilyen_meleg_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9378219c-74b7-4b95-b3df-28023bdcecfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667c95fb-d5bd-4d7d-b615-8125cdc5d4ef","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Soha_nem_volt_meg_ilyen_meleg_Budapesten","timestamp":"2019. június. 13. 17:51","title":"Soha nem volt még ilyen meleg Budapesten ezen a napon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb683aee-a54b-4199-827e-63a6ec8e43ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majd úgy tett, mintha a húrok közé csapott volna. AC/DC és Tina Turner. Meg Örkény István.","shortLead":"Majd úgy tett, mintha a húrok közé csapott volna. AC/DC és Tina Turner. Meg Örkény István.","id":"20190613_Meszaros_Lorinc_fogta_magat_es_egy_eskuvon_gitart_vett_a_nyakaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb683aee-a54b-4199-827e-63a6ec8e43ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59a1e34-a7fb-4961-8ca2-b15c107d7177","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Meszaros_Lorinc_fogta_magat_es_egy_eskuvon_gitart_vett_a_nyakaba","timestamp":"2019. június. 13. 16:42","title":"Mészáros Lőrinc fogta magát, és egy esküvőn gitárt vett a nyakába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]